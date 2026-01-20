भारत या पाकिस्तान, कहां की लड़कियां होती हैं ज्यादा लंबी, क्या है इसकी वजह?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजभारत या पाकिस्तान, कहां की लड़कियां होती हैं ज्यादा लंबी, क्या है इसकी वजह?

भारत और पाकिस्तान की लड़कियों की औसत ऊंचाई को लेकर खूब चर्चा होती है, लेकिन तथ्य क्या कहते हैं? आंकड़े दिखाते हैं कि कहीं कोई बड़ा अंतर नहीं है, और वजह भी बहुत सी चीजों से जुड़ी है. आइए जानें.

By : निधि पाल  | Updated at : 20 Jan 2026 11:04 AM (IST)
खूबसूरत और लंबा दिखना कौन नहीं चाहता है. हर लड़की की यह ख्वाहिश होती है कि उसका परफेक्ट फिगर हो और लंबाई भी ठीक-ठाक हो. लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते हैं. किसी की लंबाई कम तो किसी की ज्यादा होती है. सोचिए अगर हम कहें कि दो पड़ोसी देश जिनकी भाषा, संस्कृति और मौसम में कुछ मिलते-जुलते पहलू हैं, उनकी लड़कियों की लंबाई भी बहुत करीब-करीब है…क्या आप विश्वास करेंगे? भारत और पाकिस्तान की लड़कियों की हाइट के आंकड़े जब सामने आते हैं, तो एक आम धारणा पलट सकती है. आंकड़ों के पीछे छिपा है डाइट, जेनेटिक्स और जीवनशैली का दिलचस्प मेल, जो बताता है कि हाइट सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव से भी प्रभावित होती है.

यदि हम उपलब्ध आंकड़ों को देखें, तो भारत और पाकिस्तान दोनों में लोगों की औसत ऊंचाई में बहुत बड़ा अंतर नहीं पाया गया है. दुनिया भर के मानव ऊंचाई विश्लेषण के डेटा के अनुसार भारत में औसत ऊंचाई लगभग 164.95 सेमी है और पाकिस्तान में 166.95 सेमी के आस-पास है.
हालांकि ये आंकड़े कुल आबादी के हैं, लड़कियों (मुश्किल से बढ़ती-वयस्क महिलाओं) के लिए अलग डेटा उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन आम तौर पर जब पुरुष और महिला की औसत ऊंचाई निकाली जाती है तो महिलाओं की औसत लंबाई हर देश में पुरुषों की तुलना में लगभग 10-12 सेमी. कम रहती है.
Published at : 20 Jan 2026 11:03 AM (IST)
