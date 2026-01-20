एक्सप्लोरर
भारत या पाकिस्तान, कहां की लड़कियां होती हैं ज्यादा लंबी, क्या है इसकी वजह?
भारत और पाकिस्तान की लड़कियों की औसत ऊंचाई को लेकर खूब चर्चा होती है, लेकिन तथ्य क्या कहते हैं? आंकड़े दिखाते हैं कि कहीं कोई बड़ा अंतर नहीं है, और वजह भी बहुत सी चीजों से जुड़ी है. आइए जानें.
खूबसूरत और लंबा दिखना कौन नहीं चाहता है. हर लड़की की यह ख्वाहिश होती है कि उसका परफेक्ट फिगर हो और लंबाई भी ठीक-ठाक हो. लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते हैं. किसी की लंबाई कम तो किसी की ज्यादा होती है. सोचिए अगर हम कहें कि दो पड़ोसी देश जिनकी भाषा, संस्कृति और मौसम में कुछ मिलते-जुलते पहलू हैं, उनकी लड़कियों की लंबाई भी बहुत करीब-करीब है…क्या आप विश्वास करेंगे? भारत और पाकिस्तान की लड़कियों की हाइट के आंकड़े जब सामने आते हैं, तो एक आम धारणा पलट सकती है. आंकड़ों के पीछे छिपा है डाइट, जेनेटिक्स और जीवनशैली का दिलचस्प मेल, जो बताता है कि हाइट सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव से भी प्रभावित होती है.
20 Jan 2026
