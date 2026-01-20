एक्सप्लोरर
Air Hostess Scarf: गले में स्कार्फ क्यों पहनती हैं एयर होस्टेस? कारण जानकर हैरान हो जाएंगे आप
Air Hostess Scarf: एयरक्राफ्ट में एयर होस्टेस गले में स्कार्फ पहनती हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और क्या यह सिर्फ फैशन का ही एक हिस्सा है.
Air Hostess Scarf: शुरुआत में एयर होस्टेस द्वारा पहने जाने वाला स्कार्फ आपको एक साधारण फैशन एक्सेसरी जैसा लग सकता है. लेकिन आपको बता दें कि कपड़े का यह छोटा सा टुकड़ा एयरक्राफ्ट के अंदर काफी ज्यादा काम आता है. आइए जानते हैं कि एयर होस्टेस गले में यह स्कार्फ क्यों पहनती हैं.
20 Jan 2026 06:56 PM (IST)
स्पेस में अगर पैदा हो बच्चा तो कैसा होगा उसका शरीर, क्या उसमें होंगी एलियंस की शक्तियां
15 अगस्त से कितना अलग होता है 26 जनवरी को तिरंगा फहराने का तरीका, आजादी से जुड़ा है इतिहास
