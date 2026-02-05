एक्सप्लोरर
फोन का सिम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक चिप कितने कीमती, इसमें कितना और क्यों लगा होता है सोना?
अगर कोई आपसे कहे कि सिम कार्ड या चिप में सोना छुपा है, तो यह तो सही है, लेकिन दो-चार सिम कार्ड के सोने से आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं. आइए जानें कि इसमें सोना कितना और क्यों लगाया जाता है.
आपके फोन में लगा छोटा सा सिम कार्ड क्या वाकई किसी खजाने से कम नहीं होता है? सोशल मीडिया पर चीन से आई एक खबर ने लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी है, जहां दावा किया गया कि फेंके हुए सिम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से एक शख्स ने लाखों रुपये का सोना निकाल लिया. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में हमारे रोजमर्रा के सिम और चिप्स इतने कीमती होते हैं, या यह सिर्फ आधी-अधूरी सच्चाई है?
Published at : 05 Feb 2026 03:58 PM (IST)
