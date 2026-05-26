Power Consumption in UP: एक दिन में कितनी बिजली खपा देते हैं यूपी वाले, जानें कितनी है डिमांड?
Power Consumption in UP: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड छू लिया है. राज्य में दैनिक खपत भारी-भरकम हो गई है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन जुटा है.
- भीषण गर्मी से राहत के लिए एसी-कूलर ने बढ़ाई बिजली मांग.
- राज्य की बिजली मांग ने तोड़े पिछले सभी रिकॉर्ड.
- यूपी ने पीक डिमांड में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा.
- दैनिक बिजली खपत 50 करोड़ से बढ़कर 66 करोड़ यूनिट.
Power Consumption in UP: उत्तर प्रदेश में इस समय सूरज के कड़े तेवरों के साथ भीषण गर्मी और हीटवेव का दौर जारी है. इस तपिश ने राज्य के लोगों का जीना तो दूभर किया ही है, साथ ही बिजली नेटवर्क की भी कड़ी परीक्षा ले ली है. भीषण उमस के कारण घरों और दफ्तरों में कूलर, एसी का लगातार इस्तेमाल हो रहा है, जिससे पावर ग्रिड पर अचानक दबाव बेहद बढ़ गया है. इतिहास में पहली बार राज्य की बिजली मांग ने सारे पुराने आंकड़े ध्वस्त कर दिए हैं और यह देश में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है. आइए जानें कि राज्य वाले एक दिन में कितनी बिजली का खपत करते हैं.
हर दिन नया इतिहास बना रही बिजली की खपत
उत्तर प्रदेश में सूरज के तीखे तेवरों और जानलेवा हीटवेव ने आम जनजीवन को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है. इस तपती गर्मी से राहत पाने के लिए घरों और दफ्तरों में दिन-रात चल रहे एसी और कूलर ने बिजली नेटवर्क पर दबाव अभूतपूर्व रूप से बढ़ा दिया है. हालत यह है कि राज्य में बिजली की मांग और खपत हर दिन एक नया इतिहास रच रही है. बिजली की इस छलांग ने प्रबंधन के सामने चुनौती खड़ी कर दी है, जिससे निपटने के लिए पूरे सरकारी अमले को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है.
UPPCL के सामने कितनी बिजली की डिमांड
राज्य में जारी भीषण गर्मी और उमस के कारण उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL के सामने बिजली आपूर्ति को बनाए रखने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है. हाल ही में रविवार रात को पीक ऑवर्स के दौरान राज्य में बिजली की अधिकतम मांग 31,804 मेगावाट दर्ज की गई थी, जिसने कुछ ही समय में आगे बढ़कर 31,824 मेगावाट के नए आंकड़े को छू लिया. उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी मांग है. महज 24 घंटे के भीतर मांग में 1,400 मेगावाट की अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी गई है, जिसने तकनीकी ढांचे को हिलाकर रख दिया है.
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बिजली संकट की बड़ी चुनौतियां
इस रिकॉर्डतोड़ मांग के बीच राज्य सरकार निर्बाध बिजली आपूर्ति के दावों को अमलीजामा पहनाने में जुटी है. मौसम का मिजाज ऐसा है कि रात के समय भी तापमान में गिरावट नहीं आ रही है, जिससे कूलिंग अप्लाइंस लगातार चल रहे हैं. इसके चलते मई के महीने में ही बिजली की मांग में 4,000 से 5,000 मेगावाट का भारी उछाल आ चुका है. जिससे कि पूरे सिस्टम पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है.
यूपी वाले एक दिन में कितनी बिजली खर्चा करते हैं?
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग और बिजली विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में दैनिक बिजली की खपत सामान्य दिनों के 50.1 करोड़ यूनिट से बढ़कर अब सीधे 56 करोड़ से 66.90 करोड़ यूनिट प्रतिदिन तक पहुंच गई है. उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अनुसार, इस भारी-भरकम खपत के साथ यूपी ने बिजली की मांग के मामले में देश के सबसे बड़े औद्योगिक राज्य महाराष्ट्र (29,463 मेगावाट) को भी काफी पीछे छोड़ दिया है. अब उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली की पीक डिमांड वाला राज्य बन चुका है, जो एक बड़ा रिकॉर्ड है.
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Source: IOCL