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चांदी काली पड़ जाती है लेकिन सोने का रंग क्यों नहीं उतरता, क्या है इसका साइंस?
वैश्विक तनाव के बीच सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. आइए जानें कि बाहरी हवा के संपर्क में आने से चांदी काली क्यों पड़ जाती है और सोना फिर भी क्यों चमचमाता रहता है.
गहनों के शौकीनों ने अक्सर देखा होगा कि संदूक या लॉकर में रखी चांदी समय के साथ अपनी चमक खो देती है और काली पड़ जाती है, जबकि सोने के आभूषण सालों-साल वैसे ही चमकते रहते हैं. वैश्विक स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. इंडिया बुलियन के मुताबिक, वर्तमान में 10 ग्राम सोने की कीमत 59,340 रुपये और एक किलोग्राम चांदी का भाव 72,270 रुपये के आसपास चल रहा है. दामों के इस उतार-चढ़ाव के बीच इन दोनों कीमती धातुओं के रंग बदलने और चमक बने रहने के पीछे का वैज्ञानिक कारण बेहद दिलचस्प है.
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Published at : 24 May 2026 03:54 PM (IST)
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