चांदी काली पड़ जाती है लेकिन सोने का रंग क्यों नहीं उतरता, क्या है इसका साइंस?

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, फिलहाल बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 59,340 रुपये प्रति 10 ग्राम पर टिकी हुई है, जबकि शुद्ध चांदी का भाव 72,270 रुपये प्रति किलोग्राम बना हुआ है. हालांकि, अलग-अलग राज्यों और शहरों में स्थानीय टैक्स और मेकिंग चार्ज की वजह से इन कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है.