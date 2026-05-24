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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजचांदी काली पड़ जाती है लेकिन सोने का रंग क्यों नहीं उतरता, क्या है इसका साइंस?

चांदी काली पड़ जाती है लेकिन सोने का रंग क्यों नहीं उतरता, क्या है इसका साइंस?

वैश्विक तनाव के बीच सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. आइए जानें कि बाहरी हवा के संपर्क में आने से चांदी काली क्यों पड़ जाती है और सोना फिर भी क्यों चमचमाता रहता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 24 May 2026 03:56 PM (IST)
वैश्विक तनाव के बीच सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. आइए जानें कि बाहरी हवा के संपर्क में आने से चांदी काली क्यों पड़ जाती है और सोना फिर भी क्यों चमचमाता रहता है.

गहनों के शौकीनों ने अक्सर देखा होगा कि संदूक या लॉकर में रखी चांदी समय के साथ अपनी चमक खो देती है और काली पड़ जाती है, जबकि सोने के आभूषण सालों-साल वैसे ही चमकते रहते हैं. वैश्विक स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. इंडिया बुलियन के मुताबिक, वर्तमान में 10 ग्राम सोने की कीमत 59,340 रुपये और एक किलोग्राम चांदी का भाव 72,270 रुपये के आसपास चल रहा है. दामों के इस उतार-चढ़ाव के बीच इन दोनों कीमती धातुओं के रंग बदलने और चमक बने रहने के पीछे का वैज्ञानिक कारण बेहद दिलचस्प है.

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वैश्विक स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव का असर सीधे तौर पर सर्राफा बाजार पर दिखाई दे रहा है. इस तनाव की वजह से इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया है.
वैश्विक स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव का असर सीधे तौर पर सर्राफा बाजार पर दिखाई दे रहा है. इस तनाव की वजह से इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया है.
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इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, फिलहाल बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 59,340 रुपये प्रति 10 ग्राम पर टिकी हुई है, जबकि शुद्ध चांदी का भाव 72,270 रुपये प्रति किलोग्राम बना हुआ है. हालांकि, अलग-अलग राज्यों और शहरों में स्थानीय टैक्स और मेकिंग चार्ज की वजह से इन कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, फिलहाल बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 59,340 रुपये प्रति 10 ग्राम पर टिकी हुई है, जबकि शुद्ध चांदी का भाव 72,270 रुपये प्रति किलोग्राम बना हुआ है. हालांकि, अलग-अलग राज्यों और शहरों में स्थानीय टैक्स और मेकिंग चार्ज की वजह से इन कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है.
Published at : 24 May 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
Silver Turns Black Gold Do Not Corrode Today Gold Silver Rate

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