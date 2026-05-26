हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजBakrid 2026 : बकरीद का नाम आखिर बकरीद क्यों रखा गया, क्या है इसके पीछे की असली वजह?

Bakrid 2026 : बकरीद का नाम आखिर बकरीद क्यों रखा गया, क्या है इसके पीछे की असली वजह?

Bakrid 2026 : भारत में ज्यादातर लोग इसे बकरीद के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि आखिर इस त्योहार का नाम बकरीद क्यों पड़ा और इसका असली मतलब क्या है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 26 May 2026 10:53 AM (IST)
Bakrid 2026 : भारत में ज्यादातर लोग इसे बकरीद के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि आखिर इस त्योहार का नाम बकरीद क्यों पड़ा और इसका असली मतलब क्या है.

ईद-उल-अजहा, जिसे भारत में आमतौर पर बकरीद कहा जाता है, इस्लाम धर्म का एक बेहद अहम और पवित्र त्यौहार माना जाता है. हर साल दुनियाभर के मुसलमान इस दिन नमाज अदा करते हैं, कुर्बानी देते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं.भारत में ज्यादातर लोग इसे बकरीद के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि आखिर इस त्योहार का नाम बकरीद क्यों पड़ा और इसका असली मतलब क्या है. कई लोगों को लगता है कि इसका संबंध सिर्फ बकरे की कुर्बानी से है, जबकि इसके पीछे धार्मिक और ऐतिहासिक वजह भी जुड़ी हुई है.इस साल भारत में बकरीद 28 मई 2026 को मनाई जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि बकरीद का नाम आखिर बकरीद क्यों रखा गया है और इसके पीछे की असली वजह क्या है.

1/6
बकरीद का असली नाम ईद-उल-अजहा है.अरबी भाषा में ईद का मतलब त्यौहार होता है और अजहा का मतलब कुर्बानी या बलिदान माना जाता है. इसलिए ईद-उल-अजहा को कुर्बानी का त्योहार भी कहा जाता है. वहीं भारत, पाकिस्तान और कुछ दूसरे देशों में इसे बकरीद कहा जाता है. साथ ही माना जाता है कि बकरी या बकरे की कुर्बानी ज्यादा होने की वजह से लोगों ने इसे बकरीद कहना शुरू कर दिया.
बकरीद का असली नाम ईद-उल-अजहा है.अरबी भाषा में ईद का मतलब त्यौहार होता है और अजहा का मतलब कुर्बानी या बलिदान माना जाता है. इसलिए ईद-उल-अजहा को कुर्बानी का त्योहार भी कहा जाता है. वहीं भारत, पाकिस्तान और कुछ दूसरे देशों में इसे बकरीद कहा जाता है. साथ ही माना जाता है कि बकरी या बकरे की कुर्बानी ज्यादा होने की वजह से लोगों ने इसे बकरीद कहना शुरू कर दिया.
2/6
इस त्योहार की शुरुआत हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल की कहानी से जुड़ी हुई है. इस्लामिक मान्यता के अनुसार, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने को कहा. हजरत इब्राहिम के लिए उनके बेटे हजरत इस्माइल सबसे ज्यादा अजीज थे.उन्होंने अल्लाह के हुक्म को मानते हुए अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया. लेकिन जब वे कुर्बानी देने लगे, तब अल्लाह ने उनकी सच्ची नीयत देखकर हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेज दिया. उसी दिन से कुर्बानी की परंपरा शुरू मानी जाती है.
इस त्योहार की शुरुआत हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल की कहानी से जुड़ी हुई है. इस्लामिक मान्यता के अनुसार, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने को कहा. हजरत इब्राहिम के लिए उनके बेटे हजरत इस्माइल सबसे ज्यादा अजीज थे.उन्होंने अल्लाह के हुक्म को मानते हुए अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया. लेकिन जब वे कुर्बानी देने लगे, तब अल्लाह ने उनकी सच्ची नीयत देखकर हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेज दिया. उसी दिन से कुर्बानी की परंपरा शुरू मानी जाती है.
Published at : 26 May 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
EID UL AZHA Bakrid 2026 Meaning Of Bakrid Festival Of Sacrifice

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
UCC in India: अब तक कितने राज्यों में लागू हो चुका है UCC? यहां देख लें पूरी लिस्ट
अब तक कितने राज्यों में लागू हो चुका है UCC? यहां देख लें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
किसे मिलती है IPL ट्रॉफी जीतने वाली टीम की प्राइज मनी, फ्रेंचाइजी मालिक या प्लेयर्स?
किसे मिलती है IPL ट्रॉफी जीतने वाली टीम की प्राइज मनी, फ्रेंचाइजी मालिक या प्लेयर्स?
जनरल नॉलेज
Petrol Price History: जब मिट्टी के तेल का था बोलबाला, तब कितना था पेट्रोल-डीजल का दाम, केरोसिन से कम या ज्यादा?
जब मिट्टी के तेल का था बोलबाला, तब कितना था पेट्रोल-डीजल का दाम, केरोसिन से कम या ज्यादा?
जनरल नॉलेज
Taiwan China US Conflict : ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में क्यों हैं मतभेद, इससे इन दोनों देशों को क्या फायदा?
ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में क्यों हैं मतभेद, इससे इन दोनों देशों को क्या फायदा?
Advertisement

वीडियोज

Mercedes-Benz to launch it’s first plug in hybrid in India with new S-Class | #mercedes #autolive
Sansani | Coimbatore News: एकतरफा प्यार का 'बमबाज' दिलजला! | CCTV | Breaking News | Crime News
Coimbatore News | Breaking News: एकतरफा प्यार में युवती के घर के अंदर फेंका बम... | ABP News
Bharat Ki Baat | UP Power Crisis : लखनऊ में सबस्टेशन पर जनता का भारी हंगामा | CM Yogi | Akhilesh
Chitra Tripathi | US-Iran War: डील के दावों के बीच Trump ने दिखाई बम की तस्वीर | Hormuz

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion: “दोस्ती”, “डील” और “डर” के बीच फंसी रूबियो की भारत यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गुड न्यूज कभी भी आ सकती है! ईरान संग डील पर मार्को रुबियो का यू-टर्न, अब बोले- 'अभी कुछ भी....' 
गुड न्यूज कभी भी आ सकती है! ईरान संग डील पर मार्को रुबियो का यू-टर्न, अब बोले- 'अभी कुछ भी....' 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP New DGP: उत्तर प्रदेश का स्थायी DGP का कौन होगा? रेस में ये तीन नाम
उत्तर प्रदेश का स्थायी DGP का कौन होगा? रेस में ये तीन नाम
इंडिया
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेस की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेस की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
स्पोर्ट्स
RCB Vs GT के बीच खेला जाएगा क्वलीफायर-1, फैंस कैसे देख पाएंगे फ्री में मैच? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी हर जानकारी
RCB Vs GT के बीच खेला जाएगा क्वलीफायर-1, फैंस कैसे देख पाएंगे फ्री में मैच? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी हर जानकारी
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 4: मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, लेकिन 15 करोड़ का आंकड़ा छूने से है इंचभर दूर, जानें- कलेक्शन
मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, जानें- चौथे दिन कितना किया कलेक्शन?
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची बंगाल पुलिस तो भड़की TMC, कहा- कोई भी सरकार ऐसे....
अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची बंगाल पुलिस तो भड़की TMC, कहा- कोई भी सरकार ऐसे....
Home Tips
Summer Tips: नौतपा में भी नहीं खौलेगा छत पर रखी टंकी का पानी, इन होम टिप्स से दूर होगी दिक्कत
नौतपा में भी नहीं खौलेगा छत पर रखी टंकी का पानी, इन होम टिप्स से दूर होगी दिक्कत
एग्रीकल्चर
गर्मियों में बकरियों की जान पर मंडराता है खतरा, जानें हीट स्ट्रोक से बचाने का सही तरीका
गर्मियों में बकरियों की जान पर मंडराता है खतरा, जानें हीट स्ट्रोक से बचाने का सही तरीका
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget