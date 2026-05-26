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Bakrid 2026 : बकरीद का नाम आखिर बकरीद क्यों रखा गया, क्या है इसके पीछे की असली वजह?
Bakrid 2026 : भारत में ज्यादातर लोग इसे बकरीद के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि आखिर इस त्योहार का नाम बकरीद क्यों पड़ा और इसका असली मतलब क्या है.
ईद-उल-अजहा, जिसे भारत में आमतौर पर बकरीद कहा जाता है, इस्लाम धर्म का एक बेहद अहम और पवित्र त्यौहार माना जाता है. हर साल दुनियाभर के मुसलमान इस दिन नमाज अदा करते हैं, कुर्बानी देते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं.भारत में ज्यादातर लोग इसे बकरीद के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि आखिर इस त्योहार का नाम बकरीद क्यों पड़ा और इसका असली मतलब क्या है. कई लोगों को लगता है कि इसका संबंध सिर्फ बकरे की कुर्बानी से है, जबकि इसके पीछे धार्मिक और ऐतिहासिक वजह भी जुड़ी हुई है.इस साल भारत में बकरीद 28 मई 2026 को मनाई जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि बकरीद का नाम आखिर बकरीद क्यों रखा गया है और इसके पीछे की असली वजह क्या है.
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Published at : 26 May 2026 10:53 AM (IST)
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