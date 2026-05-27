LPG Price Today: आपके शहर में 14 और 19 किलो के गैस सिलेंडर का क्या है दाम? जानें आज कितने बढ़े एलपीजी के रेट
LPG Price Today: आज एलपीजी का दाम कहां बढ़ा है और कहां घटा है, ये आप यहां से जान सकते हैं. जानें आपके शहर में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी का दाम क्या है.
LPG Price Today: महंगाई की मार से हर आदमी परेशान है. कभी पेट्रोल- डीजल के दाम बढ़ जाते हैं तो कभी सीएनजी के. हाल ही में 25 मई को पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर कीमत में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी. आज बीते 10 दिनों में रेट में की गई यह चौथी बढ़ोतरी है. अब सवाल ये है कि आज इन दामों में कितनी बढ़त हुई है या फिर रेट कम हुए हैं, ये आप यहां से जान सकते हैं.
दिल्ली समेत बड़े शहरों में LPG सिलेंडर के ताजा रेट
घरेलू LPG सिलेंडर (14.2 किलोग्राम)-
नई दिल्ली - ₹913.00
कोलकाता - ₹939.00
मुंबई - ₹912.50
चेन्नई - ₹928.50
गुरुग्राम - ₹921.50
नोएडा - ₹910.50
बेंगलुरु - ₹915.50
भुवनेश्वर - ₹939.00
चंडीगढ़ - ₹922.50
हैदराबाद - ₹965.00
जयपुर - ₹916.50
लखनऊ - ₹950.50
पटना - ₹1,002.50
तिरुवनंतपुरम - ₹922.00
फिर बढ़ी लोगों की टेंशन? दिल्ली से पटना तक जानिए आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के नए रेट
कमर्शियल LPG सिलेंडर (19 किलोग्राम)-
नई दिल्ली - ₹3,071.50
कोलकाता - ₹3,202.00
मुंबई - ₹3,024.00
चेन्नई - ₹3,237.00
गुरुग्राम - ₹3,088.00
नोएडा - ₹3,071.50
बेंगलुरु - ₹3,152.00
भुवनेश्वर - ₹3,238.00
चंडीगढ़ - ₹3,092.50
हैदराबाद - ₹3,315.00
जयपुर - ₹3,099.00
लखनऊ - ₹3,194.00
पटना - ₹3,346.50
तिरुवनंतपुरम - ₹3,106.00
मई में कितनी बार बढ़ा एलपीजी का दाम?
मई के महीने में अब तक केवल 1 बार एलपीजी सिलेंडरों के दामों में बदलाव हुए हैं. ये दाम 1 मई को ही बढ़ें थे. 1 मई को 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भारी बढ़ोतरी की गई थी, लगभग 993 रुपये बढ़ गए थे और इसके बाद दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर 3071.50 रुपये के हो गए. लेकिन उस समय घरेलू सिलेंडर में राहत मिली थी और रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था.
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Source: IOCL