राजस्थान में रहने वाले सावधान! 1 जून को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! हड़ताल का ऐलान

राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों ने 1 जून को राज्यभर में हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है. पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि बढ़ती लागत, तेल कंपनियों की मनमानी और महंगे ईंधन की वजह से पेट्रोल पंप संचालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. ऐसे में अगर सरकार और तेल कंपनियों ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंप बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

एसोसिएशन के मुताबिक हड़ताल के दिन अलग-अलग जिलों में धरना-प्रदर्शन भी किया जाएगा. इस फैसले के बाद आम लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अगर पेट्रोल पंप बंद रहे तो परिवहन व्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ सकता है.

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पड़ोसी राज्यों से महंगा पड़ रहा राजस्थान का ईंधन

पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा हैं. इसकी बड़ी वजह राज्य सरकार द्वारा लगाया गया अधिक वैट बताया जा रहा है. महंगे दामों के कारण लोग सीमावर्ती राज्यों में जाकर ईंधन भरवा रहे हैं, जिससे राजस्थान के पेट्रोल पंपों की बिक्री लगातार घट रही है.

डीलर्स का कहना है कि बिक्री कम होने से कई पेट्रोल पंप आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं. छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में स्थिति ज्यादा खराब बताई जा रही है, जहां पहले से ही ग्राहकों की संख्या सीमित रहती है.

सप्लाई में दिक्कत से बढ़ रही लोगों की परेशानी

एसोसिएशन ने तेल कंपनियों पर सप्लाई में लापरवाही का आरोप भी लगाया है. उनका कहना है कि कई जगहों पर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल नहीं पहुंच पा रहा है. कंपनियां सीमित सप्लाई दे रही हैं, जिसके कारण कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं.

इस स्थिति से आम लोगों में घबराहट का माहौल बनने लगा है. कई लोग पहले से ज्यादा ईंधन भरवाने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं, नाराज ग्राहकों का गुस्सा भी पेट्रोल पंप कर्मचारियों और संचालकों को झेलना पड़ रहा है.

पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि उनका खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है. बिजली बिल, कर्मचारियों की सैलरी, सुरक्षा व्यवस्था, मशीनों के रखरखाव और अन्य खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कमीशन में कोई राहत नहीं दी जा रही.

डीलर्स का आरोप है कि तेल कंपनियां अपनी शर्तें थोप रही हैं और उनकी समस्याओं की सुनवाई नहीं हो रही. उनका कहना है कि कई पंप संचालकों के लिए अब कारोबार चलाना मुश्किल होता जा रहा है.

सरकार को दिया 4 दिन का अल्टीमेटम

पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा को पत्र लिखकर जल्द समाधान की मांग की है. एसोसिएशन ने सरकार को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है.

एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो 1 जून को पूरे राजस्थान में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे. साथ ही आंदोलन को आगे भी जारी रखा जा सकता है.

अगर हड़ताल होती है तो इसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों, किसानों, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और बाजारों पर पड़ सकता है. पेट्रोल और डीजल की कमी से बसों, ट्रकों और निजी वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है.

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डीलर्स का कहना है कि अगर सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करती है तो आम जनता को सीधा फायदा मिलेगा. ईंधन सस्ता होने से महंगाई पर भी असर पड़ेगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी राहत मिल सकती है.

अब सभी की नजर राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है. आने वाले दिनों में सरकार और तेल कंपनियां क्या फैसला लेती हैं, इससे तय होगा कि 1 जून को राजस्थान में पेट्रोल पंप खुलेंगे या बंद रहेंगे.