पेट्रोल पंप के मालिक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पैट्रोलियम जैसी कंपनियों से फ्यूल का भुगतान पहले से करके खरीदते हैं. एक बार जब फ्यूल जमीन के नीचे बने स्टोरेज टैंक में पहुंचा दिया जाता है तो उसका मालिकाना हक पूरी तरह से डीलर के पास चला जाता है. इसका मतलब है कि कीमतों में होने वाली किसी भी बढ़ोतरी का सीधा फायदा पंप के मालिक को मिलता है.