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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजPetrol Price Hike: रात में पेट्रोल पंप पर बचा तेल, सुबह बढ़ गए दाम तो किसकी होती है कमाई, पंप मालिक या कंपनी?

Petrol Price Hike: रात में पेट्रोल पंप पर बचा तेल, सुबह बढ़ गए दाम तो किसकी होती है कमाई, पंप मालिक या कंपनी?

Petrol Price Hike: अगर रात में पेट्रोल पंप पर तेल बच जाता है और सुबह दाम बढ़ जाते हैं तो इसमें किसकी कमाई होती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 25 May 2026 07:41 PM (IST)
Petrol Price Hike: अगर रात में पेट्रोल पंप पर तेल बच जाता है और सुबह दाम बढ़ जाते हैं तो इसमें किसकी कमाई होती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Petrol Price Hike: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी ने एक बार फिर से पूरे भारत में आम नागरिकों पर बोझ बढ़ा दिया है. पेट्रोल की कीमतें ₹2.61 प्रति लीटर बढ़ गई हैं और डीजल ₹2.71 महंगा हो गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर रात भर पेट्रोल या फिर डीजल फ्यूल स्टेशन में बचा रहे और अगली सुबह कीमत बढ़ जाए तो यह अतिरिक्त पैसा कौन कमाता है.

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पेट्रोल पंप के मालिक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पैट्रोलियम जैसी कंपनियों से फ्यूल का भुगतान पहले से करके खरीदते हैं. एक बार जब फ्यूल जमीन के नीचे बने स्टोरेज टैंक में पहुंचा दिया जाता है तो उसका मालिकाना हक पूरी तरह से डीलर के पास चला जाता है. इसका मतलब है कि कीमतों में होने वाली किसी भी बढ़ोतरी का सीधा फायदा पंप के मालिक को मिलता है.
पेट्रोल पंप के मालिक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पैट्रोलियम जैसी कंपनियों से फ्यूल का भुगतान पहले से करके खरीदते हैं. एक बार जब फ्यूल जमीन के नीचे बने स्टोरेज टैंक में पहुंचा दिया जाता है तो उसका मालिकाना हक पूरी तरह से डीलर के पास चला जाता है. इसका मतलब है कि कीमतों में होने वाली किसी भी बढ़ोतरी का सीधा फायदा पंप के मालिक को मिलता है.
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अगर अगली सुबह फ्यूल की कीमत बढ़ जाती है तो पंप पर पहले से जमा मौजूद स्टॉक नई और बढ़ी हुई दर पर बेचा जाता है. इस अंतर से होने वाली अतिरिक्त कमाई को इन्वेंटरी गेन कहा जाता है.
अगर अगली सुबह फ्यूल की कीमत बढ़ जाती है तो पंप पर पहले से जमा मौजूद स्टॉक नई और बढ़ी हुई दर पर बेचा जाता है. इस अंतर से होने वाली अतिरिक्त कमाई को इन्वेंटरी गेन कहा जाता है.
Published at : 25 May 2026 07:41 PM (IST)
Tags :
Diesel Prices Petrol Price Hike Inventory Gain

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