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Petrol Price Hike: रात में पेट्रोल पंप पर बचा तेल, सुबह बढ़ गए दाम तो किसकी होती है कमाई, पंप मालिक या कंपनी?
Petrol Price Hike: अगर रात में पेट्रोल पंप पर तेल बच जाता है और सुबह दाम बढ़ जाते हैं तो इसमें किसकी कमाई होती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
Petrol Price Hike: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी ने एक बार फिर से पूरे भारत में आम नागरिकों पर बोझ बढ़ा दिया है. पेट्रोल की कीमतें ₹2.61 प्रति लीटर बढ़ गई हैं और डीजल ₹2.71 महंगा हो गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर रात भर पेट्रोल या फिर डीजल फ्यूल स्टेशन में बचा रहे और अगली सुबह कीमत बढ़ जाए तो यह अतिरिक्त पैसा कौन कमाता है.
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Published at : 25 May 2026 07:41 PM (IST)
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