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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirइस हफ्ते जम्मू-कश्मीर का प्लान करने वालों के लिए बुरी खबर! कुछ दिन के लिए गुलमर्ग में नहीं मिलेगी यह सुविधा

इस हफ्ते जम्मू-कश्मीर का प्लान करने वालों के लिए बुरी खबर! कुछ दिन के लिए गुलमर्ग में नहीं मिलेगी यह सुविधा

Gulmarg News In Hindi: गोंडोला सेवा अगले सात दिनों तक चालू नहीं रहेगी. दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा और दूसरा सबसे लंबा गोंडोला, 12 हज़ार फ़ीट से ज़्यादा की उंचाई तक चलता है , मरम्मत के लिए बंद रहेगा.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 27 May 2026 06:31 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में आने वाले सभी पर्यटकों के लिए, खासकर अगले एक हफ़्ते में गुलमर्ग आने वालों के लिए एक बुरी ख़बर है, क्योंकि मशहूर गोंडोला सेवा कम से कम अगले सात दिनों तक चालू नहीं रहेगी. दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा और दूसरा सबसे लंबा गोंडोला, जो 12 हज़ार फ़ीट से ज़्यादा की उंचाई तक चलता है और पांच किलोमीटर लंबा है, मरम्मत के लिए बंद रहेगा.

गुलमर्ग गोंडोला सेवा में तकनीकी खराबी आने के बाद, कश्मीर के पर्यटन निदेशक सैयद क़मर सज्जाद, जिनके पास J&K केबल कार कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी है. उन्होंने मंगलवार को कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गोंडोला का संचालन लगभग एक हफ़्ते तक निलंबित रहेगा.

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गियरबॉक्स में आई खराबी 

सैयद कमर सज्जाद ने बताया कि कोंडोरी स्टेशन पर, जिसे आम तौर पर 'G2' कहा जाता है, प्राथमिक गियरबॉक्स में एक तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण अधिकारियों को संचालन रोकना पड़ा और फंसे हुए पर्यटकों को बचाने के लिए एक बचाव अभियान शुरू करना पड़ा.निदेशक क़मर ने कहा, "हमें खेद के साथ यह घोषणा करनी पड़ रही है कि पर्यटकों की सुरक्षा के हित में गोंडोला लगभग एक हफ़्ते तक बंद रहेगा. मरम्मत का काम पूरा होने के बाद, संचालन फिर से शुरू हो जाएगा. सुरक्षा और संरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा."

पर्यटकों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता 

पर्यटन निदेशक के मुताबिक, खराबी सामने आने के बाद अधिकारियों के पास दो विकल्प थे, या तो खराब गियरबॉक्स की मरम्मत की जाए, या हवा में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए आपातकालीन ऊर्ध्वाधर बचाव अभियान चलाया जाए.उन्होंने कहा, "विस्तृत चर्चा के बाद, हमारी प्राथमिकता पर्यटकों की जान बचाना थी. हमने ऊर्ध्वाधर बचाव प्रणाली के माध्यम से तुरंत बचाव अभियान शुरू करने का फ़ैसला किया."

उन्होंने बताया कि छह विशेष बचाव दल गठित किए गए और उन्हें गोंडोला लाइन के ऊपरी, मध्य और निचले हिस्सों में तैनात किया गया. "यह अभियान J&K पुलिस, SDRF और अन्य एजेंसियों के समन्वय से चलाया गया."

सभी पर्यटक सुरक्षित 

सैयद कमर सज्जाद ने बताया कि सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और वे वापस गुलमर्ग में अपने प्रवास का आनंद ले रहे हैं.सज्जाद ने आगे बताया कि क्षतिग्रस्त गियरबॉक्स का वज़न लगभग 3.6 टन है और इसे कॉर्पोरेशन के पास उपलब्ध अतिरिक्त इकाई से बदलने में लगभग पांच से सात दिन लग सकते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि खराबी के कारणों की जांच करने और यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी अन्य तकनीकी समस्या ने भी इस घटना में योगदान दिया है, एक आंतरिक तकनीकी समिति का गठन भी किया गया है.

जल्द गोंडोला सेवा बहाल की कोशिश 

उन्होंने कहा, "हम जल्द से जल्द सेवा बहाल करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन संचालन को पटरी पर लाने में लगभग चार से सात दिन लग सकते हैं." गोंडोला को कश्मीर के सबसे बड़े पर्यटन आकर्षणों में से एक बताते हुए, विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में. सजाद ने कहा कि प्रशासन आगंतुकों के लिए सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.

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Published at : 27 May 2026 06:31 AM (IST)
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