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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स'हम कोई फिल्म स्टार नहीं...' रियान पराग ने पैपराजी को दिया जवाब तो वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया जो हुआ वायरल

'हम कोई फिल्म स्टार नहीं...' रियान पराग ने पैपराजी को दिया जवाब तो वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया जो हुआ वायरल

मुंबई एयरपोर्ट पर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग और वैभव सूर्यवंशी के बीच का एक मजेदार पल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फोटो क्लिक कराने से इनकार करने के बाद वैभव का रिएक्शन चर्चा का विषय बन गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Anshu Kumar Singh | Updated at : 27 May 2026 07:49 AM (IST)
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आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक बल्लेबाज और भारतीय क्रिकेट का उभरता सितारा वैभव सूर्यवंशी लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं. महज 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इस सीजन में उनके बल्ले से कई अहम पारियां निकली हैं, जिसके चलते उन्हें इंडिया ‘ए’ टीम में भी पहली बार मौका मिला है. 

इसी बीच मुंबई एयरपोर्ट से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, ये वीडियो तब का है जब राजस्थान रॉयल्स की टीम प्लेऑफ मुकाबले के लिए चंडीगढ़ रवाना हो रही थी. एयरपोर्ट पर मौजूद पैपराजी खिलाड़ियों की तस्वीरें लेने में जुटे थे. इसी दौरान फोटोग्राफर्स ने कप्तान रियान पराग से वैभव सूर्यवंशी के साथ एक फोटो क्लिक कराने की मांग की.

पैपराजी की बात सुनकर रियान पराग ने हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब देते हुए कहा- “अरे, हम कोई फिल्म स्टार नहीं हैं.” रियान इतना कहकर आगे बढ़ गए, लेकिन पीछे खड़े वैभव सूर्यवंशी का रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया. उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सोशल मीडिया यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कई फैंस का कहना है कि वैभव की नजरें जैसे कह रही थीं, “आप स्टार नहीं होंगे, लेकिन मैं तो हूं.”

यह वीडियो अब इंटरनेट पर जमकर शेयर किया जा रहा है और फैंस दोनों खिलाड़ियों के इस मजेदार अंदाज को काफी पसंद कर रहे हैं. खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी का कॉन्फिडेंस और उनका शांत रिएक्शन लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

राजस्थान रॉयल्स ने अपने आखिरी लीग मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई थी. अब टीम 27 मई को न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबला खेलेगी. इस मैच में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम क्वालीफायर-2 में पहुंचेगी.

राजस्थान रॉयल्स ने अब तक एक बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है. टीम ने 2008 में शेन वॉर्न की कप्तानी में पहला खिताब अपने नाम किया था. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने 2016 में खिताब जीता था.

Published at : 27 May 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
Mumbai Airport Riyan Parag IPL 2026 Vaibhav Sooryavansi
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