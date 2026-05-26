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एक दिन में कितना तेल बेच सकता है पेट्रोल पंप, क्या इसका भी होता है कोटा?
देश में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच पेट्रोल पंपों की बिक्री क्षमता को लेकर भी चर्चा है. आइए जानें कि पेट्रोल पंप मालिक एक दिन में कितने लीटर तेल बेच देते हैं, क्या उनका भी कोई कोटा होता है.
पेट्रोल पंप एक दिन में कितने लीटर तेल बेचते हैं
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Published at : 26 May 2026 01:02 PM (IST)
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