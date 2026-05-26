एक दिन में कितना तेल बेच सकता है पेट्रोल पंप, क्या इसका भी होता है कोटा?

ईंधन की कीमतों में हुई हालिया बढ़ोतरी ने देश के सभी प्रमुख शहरों में उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका दिया है. सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस नए बदलाव में पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल की कीमतों में 2.71 रुपये का इजाफा किया गया है.