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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजएक दिन में कितना तेल बेच सकता है पेट्रोल पंप, क्या इसका भी होता है कोटा?

एक दिन में कितना तेल बेच सकता है पेट्रोल पंप, क्या इसका भी होता है कोटा?

देश में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच पेट्रोल पंपों की बिक्री क्षमता को लेकर भी चर्चा है. आइए जानें कि पेट्रोल पंप मालिक एक दिन में कितने लीटर तेल बेच देते हैं, क्या उनका भी कोई कोटा होता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 26 May 2026 01:03 PM (IST)
देश में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच पेट्रोल पंपों की बिक्री क्षमता को लेकर भी चर्चा है. आइए जानें कि पेट्रोल पंप मालिक एक दिन में कितने लीटर तेल बेच देते हैं, क्या उनका भी कोई कोटा होता है.

पेट्रोल पंप एक दिन में कितने लीटर तेल बेचते हैं

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ईंधन की कीमतों में हुई हालिया बढ़ोतरी ने देश के सभी प्रमुख शहरों में उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका दिया है. सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस नए बदलाव में पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल की कीमतों में 2.71 रुपये का इजाफा किया गया है.
ईंधन की कीमतों में हुई हालिया बढ़ोतरी ने देश के सभी प्रमुख शहरों में उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका दिया है. सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस नए बदलाव में पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल की कीमतों में 2.71 रुपये का इजाफा किया गया है.
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नई दरें लागू होने के बाद महानगरों में ट्रांसपोर्टेशन और रोजमर्रा की लागत बढ़ना तय माना जा रहा है. पिछले कुछ ही दिनों के भीतर बार-बार दामों में हुई इस वृद्धि ने बाजार में ईंधन की मांग और उसकी उपलब्धता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.
नई दरें लागू होने के बाद महानगरों में ट्रांसपोर्टेशन और रोजमर्रा की लागत बढ़ना तय माना जा रहा है. पिछले कुछ ही दिनों के भीतर बार-बार दामों में हुई इस वृद्धि ने बाजार में ईंधन की मांग और उसकी उपलब्धता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.
Published at : 26 May 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
Petrol-diesel Price Hike Petrol Diesel Price Petrol Pump Daily Sales Limit

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