सीलिंग फैन में ज्यादातर तीन ब्लेड ही क्यों होते हैं, क्या है इसका लॉजिक?

यही वजह है कि तीन ब्लेड वाला पंखा हवा को बेहद तेजी से काटते हुए कमरे के हर कोने तक हाई-स्पीड एयरफ्लो पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम होता है. दुनिया के नक्शे पर अमेरिका, कनाडा या यूरोपीय देशों की जलवायु भारत से बिल्कुल अलग और ठंडी है. वहां के घरों में पंखों का इस्तेमाल चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए नहीं, बल्कि कमरों में वेंटिलेशन यानी हवा के सही फैलाव के लिए किया जाता है.