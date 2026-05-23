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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजबकरीद पर न नमाज न कुर्बानी... पाकिस्तान में इन मुसलमानों को बकरा काटने पर हो जाती है जेल

बकरीद पर न नमाज न कुर्बानी... पाकिस्तान में इन मुसलमानों को बकरा काटने पर हो जाती है जेल

Qurbani Restrictions Pakistan: दुनिया भर के मुसलमान बकरीद मनाने की तैयारी कर रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं पाकिस्तान के उस समुदाय के बारे में जिन पर कुर्बानी देने पर प्रतिबंध है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 23 May 2026 07:19 PM (IST)
Qurbani Restrictions Pakistan: दुनिया भर के मुसलमान बकरीद मनाने की तैयारी कर रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं पाकिस्तान के उस समुदाय के बारे में जिन पर कुर्बानी देने पर प्रतिबंध है.

Qurbani Restrictions Pakistan: जैसे-जैसे दुनिया भर के मुसलमान बकरीद मनाने की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान में एक अजीब और विवादित सच्चाई बनी हुई है. जहां यह त्योहार पारंपरिक रूप से नमाज, कुर्बानी और सामुदायिक मिलन से जुड़ा है वहीं पाकिस्तान में अहमदी मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को इस मौके पर सख्त कानूनी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

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इन पाबंदियों की जड़ें 1974 के एक संवैधानिक संशोधन में मिलती हैं. इसे पाकिस्तान की संसद ने पारित किया था. इस संशोधन ने देश के कानूनी ढांचे के तहत अहमदी समुदाय को आधिकारिक तौर पर गैर मुस्लिम घोषित कर दिया था.
इन पाबंदियों की जड़ें 1974 के एक संवैधानिक संशोधन में मिलती हैं. इसे पाकिस्तान की संसद ने पारित किया था. इस संशोधन ने देश के कानूनी ढांचे के तहत अहमदी समुदाय को आधिकारिक तौर पर गैर मुस्लिम घोषित कर दिया था.
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1984 में पाकिस्तान ने विवादित अध्यादेश XX पेश किया. इसने अहमदियों को खुद को मुस्लिम के रूप में पेश करने या फिर इस्लामी धार्मिक प्रतीक, शब्दावली और प्रथा का इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित कर दिया. इन कानून के तहत अपने पूजा स्थल के लिए मस्जिद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर भी कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.
1984 में पाकिस्तान ने विवादित अध्यादेश XX पेश किया. इसने अहमदियों को खुद को मुस्लिम के रूप में पेश करने या फिर इस्लामी धार्मिक प्रतीक, शब्दावली और प्रथा का इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित कर दिया. इन कानून के तहत अपने पूजा स्थल के लिए मस्जिद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर भी कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.
Published at : 23 May 2026 07:19 PM (IST)
Tags :
Pakistan Law Qurbani Restrictions Pakistan Ahmadiyya Community

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