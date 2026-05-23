बकरीद पर न नमाज न कुर्बानी... पाकिस्तान में इन मुसलमानों को बकरा काटने पर हो जाती है जेल

1984 में पाकिस्तान ने विवादित अध्यादेश XX पेश किया. इसने अहमदियों को खुद को मुस्लिम के रूप में पेश करने या फिर इस्लामी धार्मिक प्रतीक, शब्दावली और प्रथा का इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित कर दिया. इन कानून के तहत अपने पूजा स्थल के लिए मस्जिद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर भी कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.