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बकरीद पर न नमाज न कुर्बानी... पाकिस्तान में इन मुसलमानों को बकरा काटने पर हो जाती है जेल
Qurbani Restrictions Pakistan: दुनिया भर के मुसलमान बकरीद मनाने की तैयारी कर रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं पाकिस्तान के उस समुदाय के बारे में जिन पर कुर्बानी देने पर प्रतिबंध है.
Qurbani Restrictions Pakistan: जैसे-जैसे दुनिया भर के मुसलमान बकरीद मनाने की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान में एक अजीब और विवादित सच्चाई बनी हुई है. जहां यह त्योहार पारंपरिक रूप से नमाज, कुर्बानी और सामुदायिक मिलन से जुड़ा है वहीं पाकिस्तान में अहमदी मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को इस मौके पर सख्त कानूनी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
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Published at : 23 May 2026 07:19 PM (IST)
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जस्टिन एम. भरूचाcorporate lawyer
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