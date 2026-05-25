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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजNautapa 2026: आज से नौ दिन तक 'आग' लगाएगा नौतपा, जानें किन राज्यों में सबसे ज्यादा बरपाता है कहर?

Nautapa 2026: आज से नौ दिन तक 'आग' लगाएगा नौतपा, जानें किन राज्यों में सबसे ज्यादा बरपाता है कहर?

Nautapa 2026: आज से नौतपा शुरू हो चुका है. आइए जानते हैं कि यह किन राज्यों पर सबसे ज्यादा कहर बरपाएगा.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 25 May 2026 01:40 PM (IST)
Nautapa 2026: आज से नौतपा शुरू हो चुका है. आइए जानते हैं कि यह किन राज्यों पर सबसे ज्यादा कहर बरपाएगा.

Nautapa 2026: आज से नौतपा शुरू हो चुका है और 2 जून तक जारी रहेगा. इन नौ दिनों के दौरान सूरज रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है. यह वह समय होता है जिसे पारंपरिक रूप से काफी ज्यादा गर्मी और लू कही जाने वाली तेज गर्म हवाओं से जोड़ा जाता है. आइए जानते हैं कि किन राज्यों पर इसका सबसे ज्यादा कहर बरसता है.

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नौतपा तब शुरू होता है जब सूरज रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और यह नौ दिनों तक चलता है. इस दौरान उत्तरी और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में सूर्य की किरणें काफी ज्यादा तीव्र हो जाती हैं. इससे दिन का तापमान तेजी से बढ़ता है और रात में भी काफी ज्यादा गर्मी रहती है.
नौतपा तब शुरू होता है जब सूरज रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और यह नौ दिनों तक चलता है. इस दौरान उत्तरी और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में सूर्य की किरणें काफी ज्यादा तीव्र हो जाती हैं. इससे दिन का तापमान तेजी से बढ़ता है और रात में भी काफी ज्यादा गर्मी रहती है.
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मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस समय काफी ज्यादा गर्मी बनी हुई है. खजुराहो, छतरपुर, बांदा, प्रयागराज, झांसी और कानपुर जैसे शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है. कई जिलों में गंभीर हीट वेव अलर्ट भी जारी किया गया है.
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस समय काफी ज्यादा गर्मी बनी हुई है. खजुराहो, छतरपुर, बांदा, प्रयागराज, झांसी और कानपुर जैसे शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है. कई जिलों में गंभीर हीट वेव अलर्ट भी जारी किया गया है.
Published at : 25 May 2026 01:40 PM (IST)
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