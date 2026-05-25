एक्सप्लोरर
Nautapa 2026: आज से नौ दिन तक 'आग' लगाएगा नौतपा, जानें किन राज्यों में सबसे ज्यादा बरपाता है कहर?
Nautapa 2026: आज से नौतपा शुरू हो चुका है. आइए जानते हैं कि यह किन राज्यों पर सबसे ज्यादा कहर बरपाएगा.
Nautapa 2026: आज से नौतपा शुरू हो चुका है और 2 जून तक जारी रहेगा. इन नौ दिनों के दौरान सूरज रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है. यह वह समय होता है जिसे पारंपरिक रूप से काफी ज्यादा गर्मी और लू कही जाने वाली तेज गर्म हवाओं से जोड़ा जाता है. आइए जानते हैं कि किन राज्यों पर इसका सबसे ज्यादा कहर बरसता है.
1/6
2/6
Published at : 25 May 2026 01:40 PM (IST)
Tags :IMD Alert HEATWAVE Nautapa 2026
जनरल नॉलेज
6 Photos
आज से नौ दिन तक 'आग' लगाएगा नौतपा, जानें किन राज्यों में सबसे ज्यादा बरपाता है कहर?
जनरल नॉलेज
6 Photos
बकरीद पर न नमाज न कुर्बानी... पाकिस्तान में इन मुसलमानों को बकरा काटने पर हो जाती है जेल
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या पेट्रोल देने पर लिमिट भी लगा सकते हैं पेट्रोल पंप संचालक, जानें क्या हैं नियम?
जनरल नॉलेज
8 Photos
पहले दो बार में नींद पूरी करता था इंसान, कैसे शुरू हुआ 8 घंटे की स्लीप साइकिल का ट्रेंड?
जनरल नॉलेज
6 Photos
पाकिस्तान में लागू है पेट्रोल कोटा, जानें एक दिन में कितना तेल खरीद सकता है आम नागरिक?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
दिल्ली जिमखाने का मालिक कौन, एक महीने में इससे कितनी होती है कमाई?
जनरल नॉलेज
क्या घर पर गोबर से बिजली बना सकते हैं, क्या इससे AC भी चल सकता है?
जनरल नॉलेज
किन-किन देशों को हथियार बेचता है भारत, डिफेंस एक्सपोर्ट में किस नंबर पर?
जनरल नॉलेज
अमेरिका में रहने वाले मुसलमान कैसे मनाते हैं बकरीद, क्या वहां भी होती है घर पर बकरे की कुर्बानी?
Advertisement
जस्टिन एम. भरूचाcorporate lawyer
Opinion