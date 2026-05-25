नौतपा तब शुरू होता है जब सूरज रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और यह नौ दिनों तक चलता है. इस दौरान उत्तरी और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में सूर्य की किरणें काफी ज्यादा तीव्र हो जाती हैं. इससे दिन का तापमान तेजी से बढ़ता है और रात में भी काफी ज्यादा गर्मी रहती है.