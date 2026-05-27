भीड़ भरी ट्रेन, जनरल डिब्बा और सीट के लिए जद्दोजहद…इन सबके बीच एक ऐसा पल सामने आया जिसने इंसानियत की याद दिला दी. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक रेलवे पुलिसकर्मी ने ऐसा काम किया, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया. जब एक बुजुर्ग को सीट नहीं मिली, तो पुलिसकर्मी ने न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि लोगों को जिंदगी का बड़ा सबक भी सिखा दिया. ऐसा सबक, जो सीधे दिल तक पहुंच रहा है.

बुजुर्ग को सीट न मिलने पर उठी आवाज

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के जनरल डिब्बे में एक बुजुर्ग यात्री खड़े हैं, लेकिन उन्हें बैठने के लिए कोई सीट नहीं मिल रही. आसपास बैठे युवा यात्री भी उन्हें नजरअंदाज करते दिखते हैं. तभी वहां मौजूद रेलवे पुलिसकर्मी इस स्थिति को देखता है और तुरंत हस्तक्षेप करता है.

ट्रेन में सफर कर रहे एक मुस्लिम बुजुर्ग काफी देर से भीड़ में खड़े थे, लेकिन कुछ तंदुरुस्त युवक सीट पर आराम से फैले बैठे रहे। तभी वहां मौजूद रेलवे पुलिसकर्मी संतोष की नजर बुजुर्ग पर पड़ी। उन्होंने बिना किसी बहस के युवकों को प्यार से थोड़ा खिसकाया और बुजुर्ग को इज्जत के साथ बैठने… pic.twitter.com/TbCz59WV4E — Ilyas (@Ilyas_SK_31) May 26, 2026

पुलिसकर्मी ने सिखाया इंसानियत का पाठ

पुलिसकर्मी यात्रियों से कहता है कि दुनिया गोल है और जो आज आप करेंगे, वही कल आपके साथ भी होगा. वह समझाता है कि अगर आज आप किसी बुजुर्ग को सीट देंगे, तो कल कोई आपके माता-पिता के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा. उसकी ये बातें सुनकर माहौल बदलता नजर आता है. आगे पुलिसकर्मी कहता है कि बीमार बुजुर्ग को देखकर तो आपका दिल पसीजना चाहिए. हर जगह पुलिस ही आएगी क्या? जो काम खुद से किया जा सकता है उसमें तो कम से कम पुलिस की जरूरत ना पड़े.

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वीडियो ने छू लिया लोगों का दिल

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग पुलिसकर्मी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसे इंसानियत की मिसाल बता रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे ही छोटे-छोटे काम समाज को बेहतर बनाते हैं. एक यूजर ने लिखा...ऐसे ही पुलिसवालों की हमें जरूरत है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...रेलवे पुलिस के इस अफसर ने तो आज दिल ही जीत लिया. वीडियो को @Ilyas_SK_31 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

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