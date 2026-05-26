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दुनिया के इस देश में आवारा कुत्तों के लिए बने हैं पार्क और स्वीमिंग पूल, मजे से जीते हैं जिंदगी
ताइवान की राजधानी ताइपे को अब डॉग फ्रेंडली शहरों के उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है. यहां आवारा कुत्तों के लिए पार्क, स्विमिंग पूल, मेट्रो और बस जैसी सुविधा मौजूद है.
Dog Friendly Country: भारत में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और लोगों पर हमलों की घटना लगातार चिंता का विषय बनी हुई है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि रेबीज संक्रमित लाइलाज बीमारी से पीड़ित या बहुत आक्रामक कुत्तों के खिलाफ कानूनी दायरे में जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं. अदालत ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नसबंदी, टीकाकरण और आवारा कुत्तों के लिए बेहतर सेंटर व्यवस्था विकसित करने की निर्देश दिए. इस बीच दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसने कभी गंभीर आवारा कुत्तों के संकट का सामना किया था, लेकिन आज वहां की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. ऐसे में चलिए हम आपको बताते हैं कि दुनिया के किस देश में आवारा कुत्तों के लिए पार्क और स्विमिंग पूल बने हैं, जहां कुत्ते मजे से जिंदगी जीते हैं.
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Published at : 26 May 2026 09:25 AM (IST)
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