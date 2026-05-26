हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदुनिया के इस देश में आवारा कुत्तों के लिए बने हैं पार्क और स्वीमिंग पूल, मजे से जीते हैं जिंदगी

दुनिया के इस देश में आवारा कुत्तों के लिए बने हैं पार्क और स्वीमिंग पूल, मजे से जीते हैं जिंदगी

ताइवान की राजधानी ताइपे को अब डॉग फ्रेंडली शहरों के उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है. यहां आवारा कुत्तों के लिए पार्क, स्विमिंग पूल, मेट्रो और बस जैसी सुविधा मौजूद है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 26 May 2026 09:25 AM (IST)
ताइवान की राजधानी ताइपे को अब डॉग फ्रेंडली शहरों के उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है. यहां आवारा कुत्तों के लिए पार्क, स्विमिंग पूल, मेट्रो और बस जैसी सुविधा मौजूद है.

Dog Friendly Country: भारत में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और लोगों पर हमलों की घटना लगातार चिंता का विषय बनी हुई है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि रेबीज संक्रमित लाइलाज बीमारी से पीड़ित या बहुत आक्रामक कुत्तों के खिलाफ कानूनी दायरे में जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं. अदालत ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नसबंदी, टीकाकरण और आवारा कुत्तों के लिए बेहतर सेंटर व्यवस्था विकसित करने की निर्देश दिए. इस बीच दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसने कभी गंभीर आवारा कुत्तों के संकट का सामना किया था, लेकिन आज वहां की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. ऐसे में चलिए हम आपको बताते हैं कि दुनिया के किस देश में आवारा कुत्तों के लिए पार्क और स्विमिंग पूल बने हैं, जहां कुत्ते मजे से जिंदगी जीते हैं.

1/9
ताइवान की राजधानी ताइपे को अब डॉग फ्रेंडली शहरों के उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है. यहां आवारा कुत्तों के लिए पार्क, स्विमिंग पूल, मेट्रो और बस जैसी सुविधा मौजूद है. लोग बड़ी संख्या में कुत्तों को गोद लेते हैं और उन्हें परिवार का हिस्सा मानते हैं. ताइपे में आयोजित एक डॉग स्प्रिंग आउटिंग इवेंट के दौरान इस बदलाव की कहानी सामने आई.
ताइवान की राजधानी ताइपे को अब डॉग फ्रेंडली शहरों के उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है. यहां आवारा कुत्तों के लिए पार्क, स्विमिंग पूल, मेट्रो और बस जैसी सुविधा मौजूद है. लोग बड़ी संख्या में कुत्तों को गोद लेते हैं और उन्हें परिवार का हिस्सा मानते हैं. ताइपे में आयोजित एक डॉग स्प्रिंग आउटिंग इवेंट के दौरान इस बदलाव की कहानी सामने आई.
2/9
इस कार्यक्रम में शहर के मेयर भी डॉग फ्रेंडली मेट्रो और बस में सफर करते हुए पहुंचे. इस इवेंट में 100 से ज्यादा पेट मलिक शामिल हुए थे. यहां यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के प्रोफेसर ने बताया कि एक समय ताइवान में भी आवारा कुत्तों की समस्या बहुत गंभीर थी. हालत इतनी खराब थी कि सरकारी शेल्टरों की स्थिति को लेकर लोगों में नाराजगी की बढ़ गई थी.
इस कार्यक्रम में शहर के मेयर भी डॉग फ्रेंडली मेट्रो और बस में सफर करते हुए पहुंचे. इस इवेंट में 100 से ज्यादा पेट मलिक शामिल हुए थे. यहां यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के प्रोफेसर ने बताया कि एक समय ताइवान में भी आवारा कुत्तों की समस्या बहुत गंभीर थी. हालत इतनी खराब थी कि सरकारी शेल्टरों की स्थिति को लेकर लोगों में नाराजगी की बढ़ गई थी.
Published at : 26 May 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
Dog Friendly Country Taiwan Dog Parks Stray Dog Management Dog Swimming Pool

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Hajj Revenue: पांच दिन के हज से कितना रुपया कमा लेता है सऊदी अरब? यह आंकड़ा उड़ा देगा होश
पांच दिन के हज से कितना रुपया कमा लेता है सऊदी अरब? यह आंकड़ा उड़ा देगा होश
जनरल नॉलेज
बिना संबंध बनाए भी बच्चे पैदा कर लेते हैं कॉकरोच, जानें किन जीवों के पास है यह क्षमता?
बिना संबंध बनाए भी बच्चे पैदा कर लेते हैं कॉकरोच, जानें किन जीवों के पास है यह क्षमता?
जनरल नॉलेज
बलूच लिबरेशन आर्मी के पास कौन-कौन से हथियार, कौन देता है इसे इतना गोला-बारूद?
बलूच लिबरेशन आर्मी के पास कौन-कौन से हथियार, कौन देता है इसे इतना गोला-बारूद?
जनरल नॉलेज
Bakrid 2026: बकरीद पर किन जानवरों की नहीं दी जा सकती कुर्बानी, जानें क्या हैं कुर्बानी देने के नियम?
बकरीद पर किन जानवरों की नहीं दी जा सकती कुर्बानी, जानें क्या हैं कुर्बानी देने के नियम?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Coimbatore News: एकतरफा प्यार का 'बमबाज' दिलजला! | CCTV | Breaking News | Crime News
Coimbatore News | Breaking News: एकतरफा प्यार में युवती के घर के अंदर फेंका बम... | ABP News
Bharat Ki Baat | UP Power Crisis : लखनऊ में सबस्टेशन पर जनता का भारी हंगामा | CM Yogi | Akhilesh
Chitra Tripathi | US-Iran War: डील के दावों के बीच Trump ने दिखाई बम की तस्वीर | Hormuz
Petrol Price Hike | Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई का सीधा हमला, जनता में आक्रोश | Petrol Price

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion: “दोस्ती”, “डील” और “डर” के बीच फंसी रूबियो की भारत यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेट की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेट की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
बिहार
बिहार के CM सम्राट चौधरी को दिल्ली में मिला VIP बंगला, पहले नीतीश कुमार का था आवास
बिहार के CM सम्राट चौधरी को दिल्ली में मिला VIP बंगला, पहले नीतीश कुमार का था आवास
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची बंगाल पुलिस तो भड़की TMC, कहा- कोई भी सरकार ऐसे....
अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची बंगाल पुलिस तो भड़की TMC, कहा- कोई भी सरकार ऐसे....
स्पोर्ट्स
MOST WICKETS IN 1ST OVER: आईपीएल के 5 कमाल के गेंदबाज़ जिन्होंने पहले ओवर में लिए सबसे ज्यादा विकेट, लिस्ट में 4 बॉलर भारतीय
आईपीएल के 5 कमाल के गेंदबाज़ जिन्होंने पहले ओवर में लिए सबसे ज्यादा विकेट, लिस्ट में 4 बॉलर भारतीय
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 4: मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, लेकिन 15 करोड़ का आंकड़ा छूने से है इंचभर दूर, जानें- कलेक्शन
मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, जानें- चौथे दिन कितना किया कलेक्शन?
विश्व
ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, IRGC की नावों और मिसाइल लॉन्च साइट्स पर किया अटैक 
ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, IRGC की नावों और मिसाइल लॉन्च साइट्स पर किया अटैक 
नौकरी
Haryana Court Clerk Recruitment 2026: हरियाणा कोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा कोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
ऑटो
नई SUV पर लाखों खर्च करने से बेहतर हैं ये 5 पुरानी Sedan, फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान
नई SUV पर लाखों खर्च करने से बेहतर हैं ये 5 पुरानी Sedan, फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget