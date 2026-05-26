दुनिया के इस देश में आवारा कुत्तों के लिए बने हैं पार्क और स्वीमिंग पूल, मजे से जीते हैं जिंदगी

इस कार्यक्रम में शहर के मेयर भी डॉग फ्रेंडली मेट्रो और बस में सफर करते हुए पहुंचे. इस इवेंट में 100 से ज्यादा पेट मलिक शामिल हुए थे. यहां यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के प्रोफेसर ने बताया कि एक समय ताइवान में भी आवारा कुत्तों की समस्या बहुत गंभीर थी. हालत इतनी खराब थी कि सरकारी शेल्टरों की स्थिति को लेकर लोगों में नाराजगी की बढ़ गई थी.