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यहां है नौकरी का असली मजा, दुनिया के वो देश जहां सबसे कम हैं वर्किंग आवर्स; मौज में कटती है जिंदगी
दुनिया के 7 ऐसे देशों की सूची सामने आई है जहां वर्क-लाइफ बैलेंस को सबसे ऊपर रखा जाता है. इन देशों में कर्मचारियों पर काम का बोझ बेहद कम है और वे अपनी निजी जिंदगी का भरपूर आनंद उठाते हैं.
रोजाना 9 से 10 घंटे दफ्तर में बिताने और भारी तनाव झेलने वाले कर्मचारियों के लिए वीकेंड का इंतजार किसी वरदान जैसा होता है. लेकिन दुनिया के नक्शे पर कुछ ऐसे भी चुनिंदा देश मौजूद हैं, जहां नौकरी करना कोई आफत या बोझ नहीं, बल्कि एक खुशनुमा अनुभव है. इन मुल्कों में काम को जिंदगी नहीं माना जाता, बल्कि उसे जीवन का महज एक छोटा सा हिस्सा समझा जाता है. बेहतरीन वर्क-लाइफ बैलेंस के मामले में ये देश पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुके हैं, जहां लोग कम काम करके भी बेहद आलीशान और सुकून भरी जिंदगी जीते हैं.
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Published at : 26 May 2026 06:35 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion