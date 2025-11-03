हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजNorway Currency Value: नार्वे में इतने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, जानें 1 रुपये की वैल्यू

Norway Currency Value: नार्वे में इतने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, जानें 1 रुपये की वैल्यू

Norway Currency Value: नॉर्वे की करेंसी को नॉर्वेजियन क्रोन कहा जाता है. आइए जानते हैं कि भारत के ₹10000 नॉर्वे की करेंसी में कितने होंगे. साथ ही जानते हैं वहां की करेंसी का इतिहास.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 03 Nov 2025 03:59 PM (IST)
Norway Currency Value: नॉर्वे की करेंसी को नॉर्वेजियन क्रोन कहा जाता है. आइए जानते हैं कि भारत के ₹10000 नॉर्वे की करेंसी में कितने होंगे. साथ ही जानते हैं वहां की करेंसी का इतिहास.

Norway Currency Value: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप नॉर्वे की यात्रा कर रहे हैं तो वहां आपके भारतीय रुपए की कीमत कितनी होगी? भारतीय रुपए और नॉर्वेजियन क्रोन के बीच का विनियम इस बात को तय करता है कि आपके भारतीय रुपए नॉर्वे की करेंसी में कितने होंगे. आइए जानते हैं कि भारत के ₹10000 नॉर्वेजियन क्रोन में कितने होंगे.

1/6
हाल की दरों मुताबिक 10000 भारतीय रुपए लगभग 1139 नॉर्वेजियन क्रोन के बराबर होते हैं. यानी कि 1 रुपया 0.114 नार्वेजियन क्रोन के बराबर है. हालांकि विनियम दर आर्थिक संकेतकों के आधार पर लगातार उतार-चढ़ाव करती रहती है.
हाल की दरों मुताबिक 10000 भारतीय रुपए लगभग 1139 नॉर्वेजियन क्रोन के बराबर होते हैं. यानी कि 1 रुपया 0.114 नार्वेजियन क्रोन के बराबर है. हालांकि विनियम दर आर्थिक संकेतकों के आधार पर लगातार उतार-चढ़ाव करती रहती है.
2/6
नॉर्वेजियन में क्रोन शब्द का मतलब मुकुट होता है. इस मुद्रा को 'KR' से दर्शाया जाता है और इसका कोड NOK है. इसका इस्तेमाल पूरे नॉर्वे और उसके क्षेत्र में देश की आधिकारिक मुद्रा के रूप में किया जाता है.
नॉर्वेजियन में क्रोन शब्द का मतलब मुकुट होता है. इस मुद्रा को 'KR' से दर्शाया जाता है और इसका कोड NOK है. इसका इस्तेमाल पूरे नॉर्वे और उसके क्षेत्र में देश की आधिकारिक मुद्रा के रूप में किया जाता है.
3/6
नॉर्वे का केंद्रीय बैंक नोर्गेस बैंक यहां की करेंसी के निर्गम, विनियमन और स्थिरता को संभालता है. यह इन्फ्लेशन की भी निगरानी करता है और साथ ही ब्याज दरों को समायोजित करता है.
नॉर्वे का केंद्रीय बैंक नोर्गेस बैंक यहां की करेंसी के निर्गम, विनियमन और स्थिरता को संभालता है. यह इन्फ्लेशन की भी निगरानी करता है और साथ ही ब्याज दरों को समायोजित करता है.
4/6
क्रोम को 100 ओरे में बांटा गया है. हालांकि ओरे के सिक्के 2012 से बंद कर दिए गए हैं और अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही उपलब्ध हैं. हाल के समय में प्रचलन में 1,5 10 और 20 क्रोनर के सिक्के हैं. इसी के साथ बैंक नोट में 50, 100, 200, 500 और 1000 क्रोनर मूल्य वर्ग में उपलब्ध हैं.
क्रोम को 100 ओरे में बांटा गया है. हालांकि ओरे के सिक्के 2012 से बंद कर दिए गए हैं और अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही उपलब्ध हैं. हाल के समय में प्रचलन में 1,5 10 और 20 क्रोनर के सिक्के हैं. इसी के साथ बैंक नोट में 50, 100, 200, 500 और 1000 क्रोनर मूल्य वर्ग में उपलब्ध हैं.
5/6
आपको बता दें कि नॉर्वे की पिछली मुद्रा स्पेसीडेलर थी. 1875 में क्रोन ने इसकी जगह ली.
आपको बता दें कि नॉर्वे की पिछली मुद्रा स्पेसीडेलर थी. 1875 में क्रोन ने इसकी जगह ली.
6/6
नॉर्वेजियन क्रोन को एक वस्तु मुद्रा माना जाता है. जिसका मतलब है कि इसका मूल्य वैश्विक तेल और गैस की कीमतों से काफी ज्यादा प्रभावित होता है. जैसे ही तेल की कीमत बढ़ती है क्रोन आमतौर पर मजबूत हो जाता है.
नॉर्वेजियन क्रोन को एक वस्तु मुद्रा माना जाता है. जिसका मतलब है कि इसका मूल्य वैश्विक तेल और गैस की कीमतों से काफी ज्यादा प्रभावित होता है. जैसे ही तेल की कीमत बढ़ती है क्रोन आमतौर पर मजबूत हो जाता है.
Published at : 03 Nov 2025 03:59 PM (IST)
Tags :
Indian Rupee INR To NOK Norwegian Krone

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तानी जंगी जहाज पहुंचेगा बांग्लादेश, भारत ने कस रखी है कमर
1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तानी जंगी जहाज पहुंचेगा बांग्लादेश, भारत ने कस रखी है कमर
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
विश्व
'चीन-रूस कर रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग', डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर आया ड्रैगन का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'चीन-रूस कर रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग', ट्रंप के दावे पर आया ड्रैगन का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तानी जंगी जहाज पहुंचेगा बांग्लादेश, भारत ने कस रखी है कमर
1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तानी जंगी जहाज पहुंचेगा बांग्लादेश, भारत ने कस रखी है कमर
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
विश्व
'चीन-रूस कर रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग', डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर आया ड्रैगन का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'चीन-रूस कर रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग', ट्रंप के दावे पर आया ड्रैगन का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में यूपी की 'बहार'! CM योगी और अखिलेश यादव के आने से बदला चुनावी माहौल
बिहार चुनाव में यूपी की 'बहार'! CM योगी और अखिलेश यादव के आने से बदला चुनावी माहौल
जनरल नॉलेज
Glowing Animals At Night: जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
शिक्षा
JEE Main 2026: एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget