क्रोम को 100 ओरे में बांटा गया है. हालांकि ओरे के सिक्के 2012 से बंद कर दिए गए हैं और अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही उपलब्ध हैं. हाल के समय में प्रचलन में 1,5 10 और 20 क्रोनर के सिक्के हैं. इसी के साथ बैंक नोट में 50, 100, 200, 500 और 1000 क्रोनर मूल्य वर्ग में उपलब्ध हैं.