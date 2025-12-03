हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजबाबा वेंगा के बाद कौन-कौन से बाबा दुनिया में हुए फेमस, जिनकी भविष्यवाणी निकलती हैं एकदम सही?

बाबा वेंगा के बाद कौन-कौन से बाबा दुनिया में हुए फेमस, जिनकी भविष्यवाणी निकलती हैं एकदम सही?

Famous World Predictors: भविष्य देखने वाले ये चेहरे आज भी दुनिया में उतनी ही जिज्ञासा और बहस पैदा करते हैं, जितनी पुराने समय में होती थी. आइए आपको अन्य भविष्यवक्ताओं के बारे में बताते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 03 Dec 2025 03:06 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया में भविष्य देखने वालों की कहानियां नई नहीं हैं, लेकिन दिलचस्प यह है कि समय-समय पर कुछ नाम बाकी सबके शोर को चीरकर सबसे ऊपर उभर आते हैं. बाबा वेंगा के बाद भी ऐसे कई भविष्यवक्ताओं ने दुनिया का ध्यान खींचा जिनकी भविष्यवाणियों को लेकर लोग आज भी खूब बहस करते हैं. सवाल यह नहीं कि वे सच बोलते थे या नहीं… असली सवाल यह है कि कैसे उनकी कही बातें घटनाओं से मिलती-जुलती दिखाई देती हैं. आइए जानें.

नास्त्रेदमस 

16वीं सदी का फ्रांस, महामारी और उथल-पुथल से भरे समय में जन्मा एक नाम नास्त्रेदमस. उनकी भविष्यवाणियों की किताब Les Prophéties आज भी दुनिया की बेस्टसेलर भविष्यवाणी पुस्तकों में गिनी जाती है. खास बात यह है कि नास्त्रेदमस अपने लेखन में सीधी भविष्यवाणियां नहीं करते थे, बल्कि संकेतों, रूपकों और पहेलियों में बात करते थे. यही वजह है कि हर बड़ी घटना चाहे वह युद्ध हो या राजनीतिक हलचल लोग उन्हें जोड़कर देखने लगते हैं. 

बाबा वेंगा 

बाबा वेंगा उन भविष्यवक्ताओं में थीं जिन्हें लोग सिर्फ भविष्य बताने वाला नहीं, बल्कि समय से परे मानते थे. उनकी कई चर्चित भविष्यवाणियां जैसे- आतंकी हमले, राजनीतिक बदलाव, प्राकृतिक आपदाएं पिछले 30 सालों में कई बार सुर्खियों में रहीं. लोग कहते हैं कि वेंगा के पास देखने की कोई खास क्षमता नहीं थी…पर समझने की थी. वह लोगों को देखकर नहीं, महसूस करके जवाब देती थीं. यही वजह थी कि उनके नाम पर आज भी डॉक्यूमेंट्री बनती हैं, शोध होते हैं और बहसें थमती नहीं हैं. 

रयो तत्सुकि

जापान की रयो तत्सुकि का नाम दुनिया के उन भविष्यवक्ताओं में गिना जाता है जिन्हें असाधारण तरीके से अपने सपनों में घटनाएं दिखाई देती हैं. एशिया में सुनामी, भूकंप और राजनैतिक संकटों को लेकर उनके दावे सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहे. रयो का अंदाज अनोखा है, वे भविष्यवाणी को किसी चमत्कार नहीं बल्कि एक ‘संवेदनशील चेतावनी’ मानती हैं. उनका कहना है कि भविष्य बदल सकता है, और इसी सोच के कारण लोग उनकी बातों को डर नहीं, चेतावनी की तरह लेते हैं. 

एडगर केसी 

अमेरिका के एडगर केसी दुनिया के उन दुर्लभ भविष्यवक्ताओं में रहे जो गहरी नींद जैसी अवस्था में जाकर सवालों का जवाब देते थे. उनका दावा था कि इस अवस्था में उनका अवचेतन ‘सूचना के स्रोत’ से जुड़ जाता है. बीमारियों से लेकर दुनिया के राजनीतिक बदलते मौसम तक, केसी ने हजारों भविष्यवाणियां दर्ज कीं और कई घटनाएं समय के साथ मिलती-जुलती दिखीं. 

जुनीओर जस्टिन 

जुनीओर जस्टिन का दावा है कि उन्हें भविष्य की घटनाएं सपनों में मिलती हैं, वह भी बेहद साफ और क्रम में. अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक खतरे और वैश्विक संघर्षों को लेकर उनके पूर्वानुमान ब्राजील से लेकर यूरोप तक सुर्खियों में रहे हैं. उनकी भविष्यवाणियों में एक खास बात है- वे सब कुछ तीज-तपाक में नहीं कहते, बल्कि तारीख, समय या दिशा जैसी बेहद विशिष्ट बातें बताते हैं. 

यह भी पढ़ें: भारत के अलावा किन-किन देशों को हथियार बेचते हैं पुतिन, किसके पास है रूस का सबसे खतरनाक वेपन?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 03 Dec 2025 03:05 PM (IST)
Tags :
Baba Vanga Predictors Famous World Predictors
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Vladimir Putin Net Worth: पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
बिहार
Bihar Teacher Shot Dead: बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
Advertisement

वीडियोज

Raipur News: रायपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने ली 3 लोगों की जान!
UP NEWS: यूपी में घुसपैठियों का CM योगी ने किया गेम ओवर! | UP Police | Bangladesh iInfiltration
RBI की नई Credit Card Guidelines: Overlimit Charges खत्म | पूरी जानकारी हिंदी में | Paisa Live
Imran Khan News: जेल के अंदर इमरान ने सुनाई मुनीर की खौफनाक कहानी!| Pakistan News
Brahmos Missile: अब Pakistan के पार तक मार करेगा ब्रह्मोस | Breaking | Indiaforce
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Vladimir Putin Net Worth: पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
बिहार
Bihar Teacher Shot Dead: बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
लाइफस्टाइल
Why Girls Like Bad Boys: लड़कियों को बैड बॉय ही क्यों आते हैं पसंद? इसके पीछे की वजह जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
लड़कियों को बैड बॉय ही क्यों आते हैं पसंद? इसके पीछे की वजह जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
74 करोड़ खर्च, 2066 ने ही पूरी की पीएम इंटर्नशिप, क्यों परवान नहीं चढ़ पा रही सरकार की ये स्कीम?
74 करोड़ खर्च, 2066 ने ही पूरी की पीएम इंटर्नशिप, क्यों परवान नहीं चढ़ पा रही सरकार की ये स्कीम?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget