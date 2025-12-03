प्यार का महीना आने में अभी लगभग 2 महीनों का वक्त है. इस महीने में अक्सर आपने देखा होगा कि लड़के ही लड़कियों को गिफ्ट देते हैं और प्रपोजल भी अक्सर लड़कों की ओर से ही आता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों लड़के ही लड़कियों को प्रपोज करते हैं, कभी लड़कियां लड़कों को प्रपोज क्यों नहीं करती? इसी सवाल का मजेदार जवाब इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल एक रील के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें एक लड़की बता रही है कि क्यों लड़कियां प्रपोज करने में पहल नहीं करती.

लड़कियां क्यों नहीं करती आगे से प्रपोज, मिल गया जवाब

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की बड़े मजेदार अंदाज में ये बताती दिखाई दे रही है कि क्यों लड़कियां प्रपोज करने में कभी आगे से पहल नहीं करती. वीडियो में लड़कियों के आगे से प्रपोज न करने की वजह को रामायण की उस घटना से जोड़ दिया गया है जिसमें लक्ष्मण जी को सुपर्ण खां ने जब अपने दिल की बात कही तो लक्ष्मण जी ने उसकी नाक ही काट दी थी. बस इसी कहानी को याद करके लड़कियां डर जाती हैं कि कहीं उनका हश्र भी सुपर्ण खां जैसा न हो जाए.

लक्ष्मण और सुपर्ण खां से जोड़ दिया कनेक्शन

वीडियो में लड़की कहती है कि बेचारी लड़कियां बहुत डरती हैं और वो कभी किसी लड़के को आगे से प्रपोज नहीं करतीं. इसकी वजह ये है कि रामायण में लक्ष्मण जी ने प्रपोज करने पर सुपर्ण खां की नाक काट दी थी, तभी से लड़कियों में डर बैठा हुआ है. सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो हंसी का पात्र बना हुआ है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, हर लड़का लक्ष्मण नहीं होता

वीडियो को Soniya Soniya नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हर लड़का लक्ष्मण नहीं होता. एक और यूजर ने लिखा...आपका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आप कोशिश कर सकती हैं, आपके साथ कोई ऐसा नहीं करेगा.

