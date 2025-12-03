हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: लड़कियां कभी लड़कों को प्रपोज क्यों नहीं करतीं? सच का खुलासा करने वाली रील देखकर खौफ में आ जाएंगे आप

Video: लड़कियां कभी लड़कों को प्रपोज क्यों नहीं करतीं? सच का खुलासा करने वाली रील देखकर खौफ में आ जाएंगे आप

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की बड़े मजेदार अंदाज में ये बताती दिखाई दे रही है कि क्यों लड़कियां प्रपोज करने में कभी आगे से पहल नहीं करती.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 03 Dec 2025 03:14 PM (IST)
Preferred Sources

प्यार का महीना आने में अभी लगभग 2 महीनों का वक्त है. इस महीने में अक्सर आपने देखा होगा कि लड़के ही लड़कियों को गिफ्ट देते हैं और प्रपोजल भी अक्सर लड़कों की ओर से ही आता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों लड़के ही लड़कियों को प्रपोज करते हैं, कभी लड़कियां लड़कों को प्रपोज क्यों नहीं करती? इसी सवाल का मजेदार जवाब इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल एक रील के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें एक लड़की बता रही है कि क्यों लड़कियां प्रपोज करने में पहल नहीं करती.

लड़कियां क्यों नहीं करती आगे से प्रपोज, मिल गया जवाब

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की बड़े मजेदार अंदाज में ये बताती दिखाई दे रही है कि क्यों लड़कियां प्रपोज करने में कभी आगे से पहल नहीं करती. वीडियो में लड़कियों के आगे से प्रपोज न करने की वजह को रामायण की उस घटना से जोड़ दिया गया है जिसमें लक्ष्मण जी को सुपर्ण खां ने जब अपने दिल की बात कही तो लक्ष्मण जी ने उसकी नाक ही काट दी थी. बस इसी कहानी को याद करके लड़कियां डर जाती हैं कि कहीं उनका हश्र भी सुपर्ण खां जैसा न हो जाए.

लक्ष्मण और सुपर्ण खां से जोड़ दिया कनेक्शन

वीडियो में लड़की कहती है कि बेचारी लड़कियां बहुत डरती हैं और वो कभी किसी लड़के को आगे से प्रपोज नहीं करतीं. इसकी वजह ये है कि रामायण में लक्ष्मण जी ने प्रपोज करने पर सुपर्ण खां की नाक काट दी थी, तभी से लड़कियों में डर बैठा हुआ है. सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो हंसी का पात्र बना हुआ है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: लहंगा पहन हसीना ने भोजपुरी गानों पर लगाए झन्नाटेदार ठुमके! वीडियो देख पिघल जाएंगे आप

यूजर्स बोले, हर लड़का लक्ष्मण नहीं होता

वीडियो को Soniya Soniya नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हर लड़का लक्ष्मण नहीं होता. एक और यूजर ने लिखा...आपका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आप कोशिश कर सकती हैं, आपके साथ कोई ऐसा नहीं करेगा.

यह भी पढ़ें: इसे कहते हैं संस्कार... नन्ही-सी बच्ची ने डमी के छू लिए पैर, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे इमोशनल

Published at : 03 Dec 2025 03:14 PM (IST)
Tags :
Proposal TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Vladimir Putin Net Worth: पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
बिहार
Bihar Teacher Shot Dead: बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
Advertisement

वीडियोज

Raipur News: रायपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने ली 3 लोगों की जान!
UP NEWS: यूपी में घुसपैठियों का CM योगी ने किया गेम ओवर! | UP Police | Bangladesh iInfiltration
RBI की नई Credit Card Guidelines: Overlimit Charges खत्म | पूरी जानकारी हिंदी में | Paisa Live
Imran Khan News: जेल के अंदर इमरान ने सुनाई मुनीर की खौफनाक कहानी!| Pakistan News
Brahmos Missile: अब Pakistan के पार तक मार करेगा ब्रह्मोस | Breaking | Indiaforce
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Vladimir Putin Net Worth: पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
बिहार
Bihar Teacher Shot Dead: बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
लाइफस्टाइल
Why Girls Like Bad Boys: लड़कियों को बैड बॉय ही क्यों आते हैं पसंद? इसके पीछे की वजह जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
लड़कियों को बैड बॉय ही क्यों आते हैं पसंद? इसके पीछे की वजह जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
74 करोड़ खर्च, 2066 ने ही पूरी की पीएम इंटर्नशिप, क्यों परवान नहीं चढ़ पा रही सरकार की ये स्कीम?
74 करोड़ खर्च, 2066 ने ही पूरी की पीएम इंटर्नशिप, क्यों परवान नहीं चढ़ पा रही सरकार की ये स्कीम?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget