रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आधुनिक राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जाते हैं. उनकी शक्ति, व्यक्तित्व और शानदार जीवनशैली हमेशा चर्चा में रहती है. खास बात यह है कि पुतिन अपने निजी जीवन और संपत्ति के बारे में कुछ भी सार्वजनिक नहीं होने देते, इसलिए उनके बारे में जितनी जानकारी सामने आती है, उतनी ही रहस्यमयी बन जाती है.

पुतिन पहले एक KGB अधिकारी थे और उनकी छवि हमेशा एक सख्त, निर्णायक और तेज दिमाग वाले नेता की रही है. भारत और रूस के संबंधों को मजबूत बनाने में भी उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है.

पुतिन की कुल संपत्ति कितनी मानी जाती है?

फॉर्च्यून मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक दस्तावेजों में भले ही पुतिन स्वयं को एक साधारण आय वाला सरकारी अधिकारी बताते हों, लेकिन दुनियाभर के वित्तीय विशेषज्ञ उन्हें धरती के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार करते हैं. कई विदेशी रिपोर्टों के अनुसार उनकी अनुमानित संपत्ति लगभग 200 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास मानी जाती है. दिलचस्प बात यह है कि उनके नाम पर सीधे तौर पर कोई बड़ी संपत्ति दर्ज नहीं है, इसलिए उन्हें किसी भी अरबपति सूची में शामिल नहीं किया जा सकता.

काला सागर के किनारे बसा भव्य सीक्रेट पैलेस

रूस में स्थित वह विशाल महल, जिसे अक्सर पुतिन से जोड़ा जाता है, अपने आप में एक रहस्यमयी साम्राज्य जैसा दिखाई देता है. सैकड़ों एकड़ जमीन पर बने इस महल का आंतरिक हिस्सा किसी शाही संग्रहालय की तरह है. विशाल कमरों, इटालियन सजावट, थिएटर हॉल, स्पा, वाइन रूम और भूमिगत मार्गों के कारण इसे आधुनिक युग के सबसे महंगे निजी निवासों में गिना जाता है. इसकी कीमत अरबों डॉलर बताई जाती है और इसे “ब्लैक सी पैलेस” के नाम से दुनिया भर में पहचान मिली है.

पुतिन की सीक्रेट ट्रेन—चलती फिरती किलेबंदी

पुतिन की सुरक्षा के लिए एक खास ट्रेन का भी उपयोग किया जाता है, जिसकी पूरी यात्रा गुप्त रखी जाती है. यह ट्रेन बाहर से साधारण दिख सकती है, लेकिन अंदर यह किसी चलते-फिरते सुरक्षित किले की तरह है. इसमें व्यायामशाला से लेकर स्पा तक सभी सुविधाएं मौजूद हैं. विशेषज्ञों के अनुसार इसकी सुरक्षा तकनीक इतनी उन्नत है कि यह किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम है.

आसमान में उड़ता ‘फ्लाइंग क्रेमलिन

पुतिन के पास एक विस्तृत एयरफ्लीट भी है. कई विमानों और हेलीकॉप्टरों से सजे इस बेड़े में सबसे प्रसिद्ध है एक अत्याधुनिक जेट, जिसे उसकी भव्यता और सुरक्षा प्रणाली के कारण फ्लाइंग क्रेमलिन कहा जाता है. यह विमान किसी 5 सितारा होटल जैसा सजा हुआ है और मिसाइल-डिफेंस सिस्टम से लैस बताया जाता है.

लग्जरी कारें, यॉट्स और महंगी घड़ियां

पुतिन की लाइफस्टाइल का सबसे चमकदार हिस्सा उनका गाड़ियों, घड़ियों का कलेक्शन है. कहा जाता है कि उनके पास सैकड़ों लग्जरी गाड़ियां हैं और समुद्र में घूमने के लिए बेहद महंगी यॉट भी मौजूद है. उनका घड़ी संग्रह भी चर्चा में रहता है, जिसमें दुर्लभ मॉडल और लाखों–करोड़ों की कीमत वाली घड़ियां शामिल हैं.

गुप्त बंकर और सुरक्षा व्यवस्था

रूस के भीतर और बाहर कई स्थानों पर पुतिन के सुरक्षा परिसर होने की बात सामने आती रहती है. ये स्थान जमीन के अंदर कई मंजिलों में बने होते हैं और अत्याधुनिक सर्विलांस तकनीक से लैस बताए जाते हैं. इन्हें अक्सर फिल्मों में दिखने वाले गुप्त ठिकानों जैसा बताया जाता है.

पुतिन की निजी दुनिया—सवाल ज्यादा, जवाब कम

पुतिन अपनी निजी जिंदगी के बारे में लगभग कुछ भी साझा नहीं करते. उनका जन्म सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ. उन्होंने शादी की, दो बेटियां हैं, लेकिन परिवार को उन्होंने हमेशा सार्वजनिक जीवन से दूर रखा. उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई तरह की चर्चा होती रहती है, लेकिन आधिकारिक जानकारी बहुत सीमित है. यही वजह है कि पुतिन की छवि दुनिया में सबसे रहस्यमयी नेताओं में से एक बन गई है.

