छत्तीसगढ़: बीजापुर में एनकाउंटर में 5 नक्सली ढेर, एक जवान शहीद

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मुठभेड़ में पांच नक्सली मारे गये और एक जवान भी शहीद हो गए. छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस अधिकारियों ने बुधवार (3 दिसंबर) को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जिले में पश्चिम बस्तर डिवीजन के जंगल में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी जारी है. उन्होंने बताया कि पश्चिम बस्तर डिवीजन के जंगल में नक्सली गतिविधि की सूचना मिलने पर जिला रिजर्व गार्ड, एसटीएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त दल को रवाना किया गया था और इस दल को देखकर नक्सलियों ने उसपर गोलीबारी शुरू कर दी.