Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के हिंदू धर्म और हिंदू देवी-देवताओं को लेकर की गई टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है. इसके अलावा उन्होंने मदनी के जिहाद वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. रेवंत रेड्डी के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं के खिलाफ एक मुहिम चला रखी है और जो भी ऐसी भाषा में बात करता है, वो न तो भारत के संविधान में भरोसा रखता है और न ही भारत की संस्कृति से उसका कोई लेना-देना है.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार (3 दिसंबर, 2025) को संसद के परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, “ऐसे भाषा में बात करने वालों की भावनाएं मुगल आक्रांताओं से जुड़ी रही होगी. वही व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है.” उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी घोषित कर देना चाहिए.

मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले गिरिराज सिंह

#WATCH | Delhi | On Telangana CM Revanth Reddy's remarks on Hinduism, Union Minister Giriraj Singh says, "Congress party has started a campaign against Hindus. Whoever says things like this neither believes in India's constitution nor has anything to do with India's culture. That… pic.twitter.com/9Nn0ckKq1B — ANI (@ANI) December 3, 2025

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के स्कूलों में जिहाद पढ़ाने को लेकर दिए बयान पर भी पलटवार किया. गिरिराज सिंह ने कहा कि मौलाना महमूद मदनी को किसी इस्लामिक देश में एक अच्छे वक्ता के तौर पर भेज दिया जाना चाहिए. भारत में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है. ये लोग देश में विभेद पैदा करते हैं. हिंदुओं को गाली देते हैं, उनका अपमान करते हैं और भारत में जिहाद के लिए कोई जगह नहीं है.” उन्होंने कहा, “जो भी जिहाद की बात करता है, उसे कानून के शिकंजों में बंद देना चाहिए.”

हिंदू देवताओं के बारे में क्या बोले रेवंत रेड्डी?

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मंगलवार (2 दिसंबर, 2025) को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में एक बयान दिया था, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो वायरल होते ही तेलंगाना में राजनीतिक विवाद छिड़ गया. रेड्डी ने कहा था, "हिंदू धर्म में कितने देवता हैं? तीन करोड़? क्यों? अविवाहितों के लिए हनुमान, दो बार शादी करने वालों के लिए एक और देवता, शराब पीने वालों के लिए एक और. येल्लम्मा, पोचम्मा, मैसम्मा... चिकन की मांग करने वालों के लिए देवता, दाल-चावल खाने वालों के लिए भी."

यह भी पढ़ेंः अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब कौन सा मंदिर, संघ प्रमुख भागवत बोले- ‘अगला कदम एक शक्तिशाली...’