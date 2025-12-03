बॉलीवुड के लिए साल 2025 अच्छा रहा है. कई छोटे बजट की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. नए स्टार्स की छोटी फिल्में शानदार रही हैं. मगर बड़े सितारों के लिए ये साल अच्छा नहीं रहा है. उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई हैं. बड़े बजट की फिल्में होने के बाद भी इनकी कहानी लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाई है. इस लिस्ट में शाहिद कपूर, कंगना रनौत, सलमान खान से लेकर ऋतिक रोशन तक की कई फिल्में शामिल हैं. आइए आपको साल 2025 की उन फिल्मों के बारे में बताते हैं जो बड़े बजट की होने के बाद भी बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई हैं.

इमरजेंसी

कंगना रनौत की इमरजेंसी साल की शुरुआत में रिलीज हुई थी. ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बायोपिक थी. ये बड़े बजट की फिल्म पहले तो कई विवादों में रही थी और जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप साबित हुई थी. 50 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 22.5 करोड़ का कलेक्शन किया था.

देवा

शाहिद कपूर की फिल्म देवा का जब ट्रेलर आया था तो इसने लोगों को काफी इंप्रेस किया था मगर ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई थी. 55 करोड़ में बनी देवा ने इंडिया में सिर्फ 35 करोड़ का कलेक्शन किया था.

सिकंदर

ईद के मौके पर सलमान खान-रश्मिका मंदाना की सिकंदर रिलीज हुई थी. सिकंदर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी. 200 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई सिकंदर ने इंडिया में सिर्फ 108.7 करोड़ का कलेक्शन किया था.

वॉर 2

ऋतिक रोशन की वॉर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई थी. मगर इसका दूसरा पार्ट लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाया. वॉर 2 में ऋतिक के साथ जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी लीड रोल में नजर आए थे. 400 करोड़ में बनी वॉर 2 इंडिया में बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 240.5 करोड़ का कलेक्शन कर पाई थी.

सन ऑफ सरदार 2

अजय देवगन की कॉमेडी फिल्में हमेशा लोगों का दिल जीतती हैं. मगर इस साल ऐसा नहीं हो पाया है. उनकी सन ऑफ सरदार 2 बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है. ये फिल्म इंडिया में अपने बजट का आधा भी नहीं कमा पाई थी. 100 करोड़ में बनकर तैयार हुई सन ऑफ सरदार 2 ने इंडिया में बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 44.9 करोड़ का कलेक्शन किया था.

बागी 4

बागी फ्रेंचाइजी की सारी फिल्में हिट साबित हुई हैं.मगर इसका चौथा पार्ट बुरी तरह फ्लॉप हुआ है. टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की बागी 4 लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाई. 80 करोड़ में बनी बागी 4 ने इंडिया में बॉक्स ऑफिस रर 38.2 करोड़ का कलेक्शन किया था.

