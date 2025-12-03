एक्सप्लोरर
IND vs SA 2nd ODI: रायपुर में ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा अपना पहला ODI शतक, कोहली के साथ की शतकीय साझेदारी
IND vs SA 2nd ODI: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में ऋतुराज गायकवाड़ ने 77 गेंदों में शतक जड़ा. ये उनके वनडे करियर का पहला शतक है. उन्होंने विराट कोहली के साथ शतकीय साझेदारी की.
ऋतुराज गायकवाड़ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 77 गेंदों में शतक पूरा किया. ये उनके करियर का पहला ओडीआई शतक है. उन्होंने विराट कोहली के साथ तीसरे विकेट के लिए 195 रनों की साझेदारी की. गायकवाड़ 105 रन बनाकर यानसेन की गेंद पर आउट हुए.
खबर अपडेट हो रही है.
