घर में ज्यादा से ज्यादा कितनी रख सकते हैं चांदी? जान लें RBI का नियम

वहीं अगर आपने चांदी को 24 महीने से ज्यादा समय तक रखा और उसके बाद बेचा, तो यह लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस (LTCG) माना जाएगा. नए नियमों के मुताबिक, 23 जुलाई 2024 या उसके बाद खरीदी गई चांदी पर 12.5% टैक्स लगेगा और इस पर इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा. वहीं 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई चांदी पर 20% LTCG टैक्स लगेगा, जिसमें इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा, यानी महंगाई को एडजस्ट करके टैक्स कम देना होगा.