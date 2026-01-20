हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडABP Youth Conclave 2047: दीपिका पादुकोण के फैन हैं अभय वर्मा, करना चाहते हैं उनके साथ एक फिल्म

Abhay Verma on ABP Youth Conclave 2047: एबीपी के यूथ कॉन्क्लेव का एक्टर अभय वर्मा हिस्सा बनें. अभय ने यहां पर अपने करियर से लेकर आने वाली फिल्म किंग के बारे में ढेर सारी बातें कीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 20 Jan 2026 02:53 PM (IST)
Preferred Sources

मुंज्या एक्टर अभय वर्मा हर जगह छाए हुए हैं. वो अपनी पहली फिल्म से ही हर जगह छा गए थें. मुंज्या के बाद से अभय के पास फिल्मों की लाइन लग गई है. अभय का अगला सपना भी पूरा हो गया है. वो शाहरुख खान के साथ काम करना चाहते थे और उनका सपना किंग से पूरा होने वाला है. अभय एबीपी इंडिया 2047 यूथ कॉन्क्लेव में शामिल हुए. जहां पर उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में ढेर सारी बातें बताईं. उन्होंने फेलियर को लेकर भी बात की.

फेलियर को लेकर कही ये बात

अभय ने अपने करियर के बारे में ढेर सारी बात की. उन्होंने कहा- 'फेल होना भगवान का सबसे पहला ईशारा होता है कि आप सफल होने वाले हैं. मेरा पढ़ाई में बहुत कम इंटरेस्ट था. मैं दो एग्जाम्स में फेल हुआ तो फिल्म देखने चला गया. जब मैं दो घंटे बाद सिनेमाहॉल से निकला तो मैं कोई और था. मैंने रणवीर सिंह की रामलीला देखी थी. मैं उसको देखकर इंस्पायर हुआ था.'

अभय ने आगे कहा- 'मैं जब मुंबई आया तो मेरे पार 730 रुपये थे. मैं जब पानीपत से मुंबई गया तो मेरे लिए जीरो से 100 तक पहुंचने जैसा था. मुंज्या की वजह से जो प्यार मिला, वह कमाल का रहा. ऐसा बहुत कम मौका होता है कि बिना किसी बैकग्राउंड के फिल्म में लीड रोल मिले.'

शाहरुख को मानते हैं भगवान

अभय शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं. वो उनके साथ फिल्म किंग में नजर आने वाले हैं. उन्होंने कहा- 'मैं ईमानदारी से कहूंगा कि मैं उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि टीचर मानता हूं. मैंने उनके काम को हमेशा ऊपर रखा है. वो मेरे लिए भगवान की तरह हैं. जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मुझे लगा मैं किसी दोस्त से मिल रहा हूं. जब उनसे मिलने के बाद वो होटल पहुंचे तो सोा कि शाहरुख खान से मिला हूं. उन्होंने मुझे महसूस भी नहीं होने दिया कि वो शाहरुख खान हैं. उन्होंने कहा था- अपने सपनों को कभी छोटा मत देखना, वो मेरे लिए सबसे बड़े हैं.'

दीपिका के साथ करना चाहते हैं काम

अभय ने बताया कि किंग में काम करने के साथ उनके बहुत सारे सपने पूरे हो गए हैं. इस फिल्म में उन्हें कई बड़े सितारों के साथ काम करने का मौका मिला है. अभय ने कहा- 'किंग में दीपिका भी हैं. वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं. मुझे अगर उनके साथ एक फिल्म में काम करने का मौका मिल जाता तो एक और सपना पूरा हो जाता.'

Published at : 20 Jan 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
शाहरुख खान Abhay Verma ABP Youth Conclave 2047
