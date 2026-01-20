हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सत्ता का खेल, उद्धव ठाकरे को झटका! पार्षद हुए 'नॉट रिचेबल', अब शिंदे गुट ने किया बड़ा दावा

Kalyan Dombivli Mayor Election: महाराष्ट्र की कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में न तो बीजेपी के पास बहुमत है और न ही शिवसेना शिंदे गुट के पास जादुई आंकड़ा है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 20 Jan 2026 03:38 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं. लेकिन किस महानगरपालिका में मेयर कौन होगा, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है. 22 जनवरी को लॉटरी से आरक्षण तय होगा उसके बाद राजनीतिक दल अपने-अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे. लेकिन इससे पहले संख्याबल और समीकरणों को लेकर सभी दल अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे. कल्याण डोंबिवली महानगपालिका भी चर्चा में आ गई है. एबीपी माझा के मुताबिक, यहां चर्चा थी कि उद्धव ठाकरे गुट के 9 पार्षद संपर्क से बाहर हो गए हैं. हालांकि, एकनाथ शिंदे गुट ने कहा कि वो हमारे संपर्क में नहीं हैं.

बीजेपी और शिवसेना दोनों के पास बहुमत नहीं

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका में कुल 122 सीटे हैं. यहां मेयर बनाने के लिए 62 सीट बहुमत का जादुई आंकड़ा है. एकनाथ शिंदे की शिवसेना यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. यहां शिवसेना ने 52 सीटों पर जीत हासिल की है. वहीं, बीजेपी दूसरे नंबर पर है और उसके पास 51 सीटें हैं. महायुति में शामिल अजित पवार की पार्टी यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई है. बीजेपी और शिवसेना दोनों ही पार्टी यहां सरकार बनाने में जुटी है. बहुमत दोनों के पास ही नहीं है. 

उद्धव ठाकरे को कल्याण में कितनी सीटें?

विपक्ष की बात करें तो उद्धव ठाकरे ने यहां 11 सीटों पर कब्जा जमाया है. वहीं शरद पवार की पार्टी ने एक सीट पर जीत हासिल की है. राज ठाकरे की पार्टी ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया है. 

शिंदे गुट ने क्या कहा?

इस बीच शिवसेना (शिंदे गुट) के संपर्क प्रमुख महेश गायकवाड़ ने ठाकरे गुट के जिला प्रमुख शरद पाटील से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि ठाकरे गुट के दोनों नॉट रिचेबल पार्षद मधुर म्हात्रे और कीर्ती ढोणे वास्तव में ठाकरे गुट के संपर्क में ही हैं, न कि शिंदे गुट के साथ हैं. वहीं अब उद्धव गुट ने कहा कि संपर्क से बाहर इन दोनों नगरसेवकों पर एक्शन लिया जाएगा.

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Published at : 20 Jan 2026 03:35 PM (IST)
Kalyan MAHARASHTRA NEWS
