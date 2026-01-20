India Pakistan Height: हिंदुस्तान का हिस्सा था पाकिस्तान, फिर वहां की लड़कियों से लंबी क्यों हैं भारत की गर्ल्स?
India Pakistan Height: पाकिस्तान के मुकाबले भारत में लड़कियों की लंबाई ज्यादा होती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
India Pakistan Height: 1947 तक भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे. जेनेटिक्स, संस्कृति और रहने की स्थिति एक ही थी. लेकिन आज शारीरिक विकास मैं अंतर के बारे में अक्सर सवाल उठाए जाते हैं. आइए जानते हैं दोनों देशों में से किस देश की महिलाएं ज्यादा लंबी होती हैं. क्या भारत में लड़कियां सच में पाकिस्तान की लड़कियों से लंबी हैं और अगर ऐसा है तो वक्त के साथ यह अंतर क्यों आया.
क्या कहते हैं आंकड़े
भारत में महिलाओं की औसत लंबाई लगभग 152 से 155 सेंटीमीटर है. अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहां महिलाओं की औसत लंबाई लगभग 154 सेंटीमीटर है. इसका मतलब कि यह अंतर सिर्फ एक से दो सेंटीमीटर का ही है. पिछले कुछ दशकों के रुझान बताते हैं कि भारतीय महिलाओं की औसत लंबाई में पाकिस्तानी महिलाओं की तुलना में तेजी से बढ़ोतरी हुई है.
पोषण और आहार की भूमिका
बचपन और किशोरावस्था के दौरान लंबाई तय करने में पोषण की एक बड़ी भूमिका होती है. भारत में आर्थिक विकास, शहरीकरण और मिड डे मील, आईसीडीएस और मातृ पोषण योजनाओं जैसे सरकारी कार्यक्रमों ने लड़कियों के लिए कैलोरी और प्रोटीन के सेवन में सुधार किया है. दूध, दाल फल और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ वाला संतुलित आहार ज्यादा आसानी से उपलब्ध है.
अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहां गरीबी, खाद्य सुरक्षा और कुछ क्षेत्र में लिंग आधारित पोषण संबंधी उपेक्षा का मतलब है की लड़कियों को अक्सर लड़कों की तुलना में कम खाना मिलता है. बढ़ते सालों के दौरान लगातार कुपोषण सीधे लंबाई की क्षमता को सीमित करता है.
स्वास्थ्य सेवा और बचपन की बीमारियां
लंबाई पर बचपन के स्वास्थ्य का काफी ज्यादा असर पड़ता है. भारत ने टीकाकरण कवरेज, स्वच्छता और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचकर विस्तार किया है. शुरुआती जीवन में कम संक्रमण होने से शरीर बीमारी से लड़ने के बजाय विकास के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल कर पता है.
पाकिस्तान में ग्रामीण इलाकों में सीमित स्वास्थ्य सेवा, एनीमिया और बाकी बीमारियों की उच्च दर और खराब स्वच्छता विकास के परिणामों को कम करती है. बचपन में बार-बार बीमार पड़ना कम लंबाई के सबसे आम कारणों में से एक है.
जल्दी शादी का प्रभाव
पाकिस्तान में बाल विवाह अभी भी ज्यादा आम है. ऐसा ग्रामीण और रूढ़िवादी इलाकों में ज्यादा होता है. जब लड़कियां अपने शरीर के पूरी तरह विकसित होने से पहले शादी कर लेती हैं और मां बन जाती हैं तो उनका अपना विकास समय से पहले रुक जाता है. भारत को भी इस समस्या से जूझना पड़ा है. लेकिन सख्त कानून, लड़कियों की बढ़ती शिक्षा और शहरों की तरफ पलायन की वजह से कई राज्यों में कम उम्र में शादी की दर में काफी कमी आई है.
