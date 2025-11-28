एक पहिए से लेकर पूरे डब्बे तक... कितने में बनती है एक ट्रेन, चलने के बाद रेलवे की कितनी होती है कमाई?

एक बोगी की कीमत होती है लगभग 25 से 30 लाख रुपये. ऐसे में 20 कोचों वाली ट्रेन में दो-दो बोगियां लगती हैं, इस तरह बोगियों पर ही 10 से 12 करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं. कोच के अंदर यात्रियों की सुविधा के लिए सीटें, बर्थ, पंखे, लाइटें, एसी, बायो-टॉयलेट, सुरक्षा सेंसर और अन्य उपकरण लगाए जाते हैं. एक कोच के अंदर इन सभी चीजों पर 40 से 50 लाख रुपये का खर्च आता है.