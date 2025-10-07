हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजCough Syrup Profit: एक कफ सिरप पर कितना कमाती है दवा कंपनी, मेडिकल वाले को कितना होता है फायदा?

Cough Syrup Profit: एक कफ सिरप पर कितना कमाती है दवा कंपनी, मेडिकल वाले को कितना होता है फायदा?

Cough Syrup Profit: सर्दी, खांसी और जुकाम में इस्तेमाल किया जाने वाला कफ सिरप मेडिकल स्टोर और दवा कंपनियों के लिए काफी ज्यादा मुनाफा लाता है. आइए जानते हैं इससे कितना होता है फायदा.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 07 Oct 2025 12:20 PM (IST)
Cough Syrup Profit: सर्दी, खांसी और जुकाम में इस्तेमाल किया जाने वाला कफ सिरप मेडिकल स्टोर और दवा कंपनियों के लिए काफी ज्यादा मुनाफा लाता है. आइए जानते हैं इससे कितना होता है फायदा.

Cough Syrup Profit: कफ सिरप भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाओं में से एक है. सर्दी, जुकाम और खांसी से राहत पाने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. हालांकि यह एक आम दवा जैसी लगती है लेकिन इसके पीछे का मुनाफा काफी ज्यादा है. दवा कंपनियों से लेकर मेडिकल स्टोर तक इसमें शामिल सभी लोगों को काफी ज्यादा मुनाफा होता है. आइए जानते हैं कफ सिरप से कितना आर्थिक फायदा होता है.

1/6
दवा कंपनियों को ब्रांडेड कफ सिरप से सबसे ज्यादा फायदा होता है. उत्पादन लागत और मार्केटिंग के आधार पर मुनाफा मार्जिन 20% से 30% तक होता है.
दवा कंपनियों को ब्रांडेड कफ सिरप से सबसे ज्यादा फायदा होता है. उत्पादन लागत और मार्केटिंग के आधार पर मुनाफा मार्जिन 20% से 30% तक होता है.
2/6
किसी दवा कंपनी के लिए मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा मार्केटिंग के जरिए से ही आता है. चिकित्सा प्रतिनिधि डॉक्टर से मिलकर अपने खास कफ सिरप की सिफारिश करते हैं और अपने ब्रांड के सिरप दवा के तौर पर लिखने के लिए कहते हैं.
किसी दवा कंपनी के लिए मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा मार्केटिंग के जरिए से ही आता है. चिकित्सा प्रतिनिधि डॉक्टर से मिलकर अपने खास कफ सिरप की सिफारिश करते हैं और अपने ब्रांड के सिरप दवा के तौर पर लिखने के लिए कहते हैं.
3/6
जेनेरिक कफ सिरप का उत्पादन काफी ज्यादा सस्ता होता है. आमतौर पर यह है ₹8 प्रति बोतल पर तैयार हो जाता है. रिटेलर्स को यह 20-30 रुपए में बेचा जाता है. इसकी एमआरपी ₹80-₹100 तक होती है. इस मूल्य के अंतर से ही समझा जा सकता है कि मेडिकल स्टोर्स को कितना ज्यादा लाभ होता है.
जेनेरिक कफ सिरप का उत्पादन काफी ज्यादा सस्ता होता है. आमतौर पर यह है ₹8 प्रति बोतल पर तैयार हो जाता है. रिटेलर्स को यह 20-30 रुपए में बेचा जाता है. इसकी एमआरपी ₹80-₹100 तक होती है. इस मूल्य के अंतर से ही समझा जा सकता है कि मेडिकल स्टोर्स को कितना ज्यादा लाभ होता है.
4/6
रिटेलर्स या फिर मेडिकल स्टोर जेनेरिक कफ सिरप पर 50% से 75% तक प्रॉफिट मार्जिन कमाते हैं. यह लाभ मार्जिन दवा कंपनियों के लाभ मार्जिन से भी ज्यादा है.
रिटेलर्स या फिर मेडिकल स्टोर जेनेरिक कफ सिरप पर 50% से 75% तक प्रॉफिट मार्जिन कमाते हैं. यह लाभ मार्जिन दवा कंपनियों के लाभ मार्जिन से भी ज्यादा है.
5/6
ब्रांडेड कफ सिरप दवा कंपनियों के लिए ज्यादा रिवेन्यू बनाते हैं जबकि जेनेरिक सिरप मेडिकल स्टोर को ज्यादा फायदा देते हैं.
ब्रांडेड कफ सिरप दवा कंपनियों के लिए ज्यादा रिवेन्यू बनाते हैं जबकि जेनेरिक सिरप मेडिकल स्टोर को ज्यादा फायदा देते हैं.
6/6
दवा कंपनियां उत्पादन और ब्रांड वैल्यू के जरिए कमाई करती हैं और मेडिकल स्टोर रिटेल मार्कअप के जरिए.
दवा कंपनियां उत्पादन और ब्रांड वैल्यू के जरिए कमाई करती हैं और मेडिकल स्टोर रिटेल मार्कअप के जरिए.
Published at : 07 Oct 2025 12:20 PM (IST)
Tags :
Cough Syrup Pharmaceutical Profit Medical Store Profit

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
बिहार
Bihar Election 2025 Live: महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा
महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा
विश्व
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
क्रिकेट
Women’s World Cup 2025: मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: महागठबंधन में JMM की 12 सीटों की मांग, NDA में भी दो FORMULA
Gangster Killing: Rajasthan के Didwana Kuchaman में Businessman Ramesh Rulania की हत्या!
Gangster Killing: Rajasthan के Didwana Kuchaman में Businessman Ramesh Rulania की हत्या!
Greater Noida Fire: गत्ता बनाने वाली Factory में भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप
Breaking: Azamgarh कोतवाली में भिड़े BJP के दो गुट, थाने के अंदर जमकर हुई मारपीट | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
बिहार
Bihar Election 2025 Live: महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा
महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा
विश्व
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
क्रिकेट
Women’s World Cup 2025: मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
बॉलीवुड
मिलिए उस एक्ट्रेस से जिसने एक फिल्म करके छोड़ी इंडस्ट्री, शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर है पति
मिलिए उस एक्ट्रेस से जिसने एक फिल्म करके छोड़ी इंडस्ट्री, शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर है पति
लाइफस्टाइल
Inspirational IAS Officers India: IAS टीना डाबी के आगे पानी भरती हैं तापसी पन्नू, होश उड़ा देंगे ये 10 फोटोज
IAS टीना डाबी के आगे पानी भरती हैं तापसी पन्नू, होश उड़ा देंगे ये 10 फोटोज
शिक्षा
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
जनरल नॉलेज
भारत के किस राज्य में बंद हैं दूसरे देशों के सबसे ज्यादा अपराधी? यहां देख लें लिस्ट
भारत के किस राज्य में बंद हैं दूसरे देशों के सबसे ज्यादा अपराधी? यहां देख लें लिस्ट
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget