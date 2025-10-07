जेनेरिक कफ सिरप का उत्पादन काफी ज्यादा सस्ता होता है. आमतौर पर यह है ₹8 प्रति बोतल पर तैयार हो जाता है. रिटेलर्स को यह 20-30 रुपए में बेचा जाता है. इसकी एमआरपी ₹80-₹100 तक होती है. इस मूल्य के अंतर से ही समझा जा सकता है कि मेडिकल स्टोर्स को कितना ज्यादा लाभ होता है.