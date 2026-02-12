एक्सप्लोरर
महीने में 30 हजार रुपये कमाने के लिए इंस्टाग्राम रील पर कितने व्यूज आने जरूरी, जानें क्या हैं नियम?
Instagram Reels Income: आजकल क्रिएटर्स इंस्टाग्राम से खूब पैसा कमा रहे हैं. आइए जानते हैं कि ₹30000 महीना कमाने के लिए इंस्टाग्राम रील पर कितने व्यूज आने जरूरी है.
Instagram Reels Income: कई नए क्रिएटर्स को ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम सीधे रील व्यूज के लिए पेमेंट करता है. लेकिन ऐसा नहीं है. भारत में तो बिल्कुल नहीं. यूट्यूब के उलट इंस्टाग्राम ज्यादातर क्रिएटर्स को हर व्यू के लिए फिक्स्ड पेमेंट नहीं देता है. हर महीने ₹30000 कमाना सिर्फ व्यूज पर कम और इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि आप उन व्यूज को कैसे मोनेटाइज करते हैं. तो आइए जानते हैं कि इस इनकम टारगेट तक कैसे पहुंचा जा सकता है.
Published at : 12 Feb 2026 07:04 PM (IST)
जनरल नॉलेज
