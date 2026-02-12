महीने में 30 हजार रुपये कमाने के लिए इंस्टाग्राम रील पर कितने व्यूज आने जरूरी, जानें क्या हैं नियम?

माइक्रो इनफ्लुएंसर एंगेजमेंट रेट और नीश के आधार पर हर रील पर ₹500 से ₹2000 के बीच चार्ज कर सकते हैं. अगर आप हर महीने सिर्फ एक या दो अच्छी ब्रांड डील्स भी हासिल कर लेते हैं तो ₹30000 तक पहुंचना मुमकिन हो जाता है.