महीने में 30 हजार रुपये कमाने के लिए इंस्टाग्राम रील पर कितने व्यूज आने जरूरी, जानें क्या हैं नियम?

Instagram Reels Income: आजकल क्रिएटर्स इंस्टाग्राम से खूब पैसा कमा रहे हैं. आइए जानते हैं कि ₹30000 महीना कमाने के लिए इंस्टाग्राम रील पर कितने व्यूज आने जरूरी है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 12 Feb 2026 07:04 PM (IST)
Instagram Reels Income: कई नए क्रिएटर्स को ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम सीधे रील व्यूज के लिए पेमेंट करता है. लेकिन ऐसा नहीं है. भारत में तो बिल्कुल नहीं. यूट्यूब के उलट इंस्टाग्राम ज्यादातर क्रिएटर्स को हर व्यू के लिए फिक्स्ड पेमेंट नहीं देता है. हर महीने ₹30000 कमाना सिर्फ व्यूज पर कम और इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि आप उन व्यूज को कैसे मोनेटाइज करते हैं. तो आइए जानते हैं कि इस इनकम टारगेट तक कैसे पहुंचा जा सकता है.

ब्रांड कोलेबोरेशन अभी भारतीय क्रिएटर्स के लिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया है. अगर आपकी रील पर लगातार हर महीने लगभग 50000 से 1 लाख व्यूज आते हैं तो ब्रांड स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए आपसे संपर्क कर सकते हैं.
माइक्रो इनफ्लुएंसर एंगेजमेंट रेट और नीश के आधार पर हर रील पर ₹500 से ₹2000 के बीच चार्ज कर सकते हैं. अगर आप हर महीने सिर्फ एक या दो अच्छी ब्रांड डील्स भी हासिल कर लेते हैं तो ₹30000 तक पहुंचना मुमकिन हो जाता है.
Published at : 12 Feb 2026 07:04 PM (IST)
