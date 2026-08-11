प्रशांत किशोर का पहला बड़ा ऐलान, देने जा रहे 10 हजार नौकरी

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मंगलवार (11 अगस्त, 2026) को शहीद राम गोविंद सिंह गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया. इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने बड़ा ऐलान किया.

प्रशांत किशोर ने कहा कि कुछ लोग गाली दे रहे हैं कि जीतकर पांच-सात दिन से कहां घूम रहे हैं. हम घूम नहीं रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं. वही घोषणा करने आए हैं. आपका बाल-बच्चा पढ़-लिख लिया है और बेरोजगार घूम रहा है तो सीवी लाकर हमारे ऑफिस में दीजिए. कम से कम 10 हजार बच्चों की नौकरी लगवाने की व्यवस्था करेंगे.

'अभी बाहर जाकर करनही होगी नौकरी'

जन सुराज संस्थापक और विधायक प्रशांत किशोर ने कहा, "जितना भी हमारे जीवन का संबंध है, कमाई है, इतने लोगों ने हमसे फायदा उठाया है. सबको हमने जाकर 5 दिन में कहा है कि भाई, लड़कों को नौकरी की व्यवस्था कराओ, अभी नौकरी बाहर जाकर करनी होगी क्योंकि सरकार अभी जन सुराज की नहीं है, लेकिन बाहर नौकरी मिल जाएगी. जब जन सुराज का व्यवस्था बिहार में बनेगा, तो आपके बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, वो नौकरी की व्यवस्था बिहार में की जाएगी..."

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प्रशांत किशोर ने मांगा साल भर का समय

प्रशांत किशोर ने कहा, "समस्याओं का अंत नहीं है, लेकिन हम आपके साथ इसलिए आए हैं मिलने कि लोग साधारणतः कहते हैं कि नेता जी जीतकर गए, तब अगली बार वोट के समय आते हैं. अभी आपने हमको जिताया है, हमने कार्यभार संभाला नहीं है. अभी दो-चार-पांच दिन के बाद काम शुरू होगा, लेकिन हम वापस आपसे मिलने आए हैं कि आप घबराइए नहीं. साल भर का समय दीजिए. जितनी बात आप बता रहे हैं, इसमें से ज्यादातर चीज पर आपको आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा. कुछ न कुछ आपको सुधार दिखेगा..."

प्रशांत किशोर ने आगे कहा, "दूसरी बात हमने जो आपको कही थी कि आप साल भर के अंदर या तो आपका सरकारी विद्यालय बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो साल भर के बाद जो यहां प्राइवेट विद्यालय है, उसमें आपका बच्चा पढ़ेगा, हमारा ऑफिस नाम लिखवाएगा, आपको खर्चा नहीं करना है..."

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