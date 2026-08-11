मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रशांत किशोर का पहला बड़ा ऐलान, देने जा रहे 10 हजार नौकरी

प्रशांत किशोर का पहला बड़ा ऐलान, देने जा रहे 10 हजार नौकरी

Prashant Kishor News: प्रशांत किशोर ने मंगलवार को शहीद राम गोविंद सिंह गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया. इस दौरान लोगों से बातचीत में 10 हजार युवाओं को नौकरी दिलाने की बात कही.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 11 Aug 2026 05:17 PM (IST)
Preferred Sources

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मंगलवार (11 अगस्त, 2026) को शहीद राम गोविंद सिंह गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया. इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने बड़ा ऐलान किया.

प्रशांत किशोर ने कहा कि कुछ लोग गाली दे रहे हैं कि जीतकर पांच-सात दिन से कहां घूम रहे हैं. हम घूम नहीं रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं. वही घोषणा करने आए हैं. आपका बाल-बच्चा पढ़-लिख लिया है और बेरोजगार घूम रहा है तो सीवी लाकर हमारे ऑफिस में दीजिए. कम से कम 10 हजार बच्चों की नौकरी लगवाने की व्यवस्था करेंगे. 

'अभी बाहर जाकर करनही होगी नौकरी'

जन सुराज संस्थापक और विधायक प्रशांत किशोर ने कहा, "जितना भी हमारे जीवन का संबंध है, कमाई है, इतने लोगों ने हमसे फायदा उठाया है. सबको हमने जाकर 5 दिन में कहा है कि भाई, लड़कों को नौकरी की व्यवस्था कराओ, अभी नौकरी बाहर जाकर करनी होगी क्योंकि सरकार अभी जन सुराज की नहीं है, लेकिन बाहर नौकरी मिल जाएगी. जब जन सुराज का व्यवस्था बिहार में बनेगा, तो आपके बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, वो नौकरी की व्यवस्था बिहार में की जाएगी..."

यह भी पढ़ें- झारखंड में लाठीचार्ज पर प्रशांत किशोर का पहला रिएक्शन, 'यह आग…'

प्रशांत किशोर ने मांगा साल भर का समय

प्रशांत किशोर ने कहा, "समस्याओं का अंत नहीं है, लेकिन हम आपके साथ इसलिए आए हैं मिलने कि लोग साधारणतः कहते हैं कि नेता जी जीतकर गए, तब अगली बार वोट के समय आते हैं. अभी आपने हमको जिताया है, हमने कार्यभार संभाला नहीं है. अभी दो-चार-पांच दिन के बाद काम शुरू होगा, लेकिन हम वापस आपसे मिलने आए हैं कि आप घबराइए नहीं. साल भर का समय दीजिए. जितनी बात आप बता रहे हैं, इसमें से ज्यादातर चीज पर आपको आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा. कुछ न कुछ आपको सुधार दिखेगा..."

प्रशांत किशोर ने आगे कहा, "दूसरी बात हमने जो आपको कही थी कि आप साल भर के अंदर या तो आपका सरकारी विद्यालय बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो साल भर के बाद जो यहां प्राइवेट विद्यालय है, उसमें आपका बच्चा पढ़ेगा, हमारा ऑफिस नाम लिखवाएगा, आपको खर्चा नहीं करना है..."

यह भी पढ़ें- …तो बांकीपुर में इस कारण हार गई BJP? चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया

Published at : 11 Aug 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
प्रशांत किशोर का पहला बड़ा ऐलान, देने जा रहे 10 हजार नौकरी
प्रशांत किशोर का पहला बड़ा ऐलान, देने जा रहे 10 हजार नौकरी
बिहार
झारखंड में लाठीचार्ज पर प्रशांत किशोर का पहला रिएक्शन, 'यह आग…'
झारखंड में लाठीचार्ज पर प्रशांत किशोर का पहला रिएक्शन, 'यह आग…'
बिहार
गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले- भागो मत...
गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले- भागो मत...
बिहार
…तो बांकीपुर में इस कारण हार गई BJP? चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया
…तो बांकीपुर में इस कारण हार गई BJP? चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया
Advertisement

वीडियोज

Amruta Khanvilkar ने Divorce Rumours पर जताई नाराजगी, Legal Action की दी चेतावनी
Govinda ने मां Nirmala Devi को खोने का दर्द किया बयां, बोले- लगा सब कुछ खत्म हो गया
Salman Khan की Superhero Film को Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct, नवंबर में शुरू होगी Shooting
Ravi Kishan के वायरल Memes पर बोले- Gen Z ने मुझे अपनाया, कहा- यह तो पागलपन है
Govinda ने Sunita Ahuja के Affair आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- क्या अपनों की बुराई जरूरी है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा में कल छात्रों पर बयान दे सकते हैं अमित शाह, राहुल-खरगे की संसद में बैठक
लोकसभा में कल छात्रों पर बयान दे सकते हैं अमित शाह, राहुल-खरगे की संसद में बैठक
झारखंड
आप रांची कब जाएंगे? अभिजीत दीपके का जवाब, 'हम नहीं चाहते कि...'
आप रांची कब जाएंगे? अभिजीत दीपके का जवाब, 'हम नहीं चाहते कि...'
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका का बदला कप्तान, पहली बार इस खिलाड़ी को मिली कमान 
दक्षिण अफ्रीका का बदला कप्तान, पहली बार इस खिलाड़ी को मिली कमान 
बॉलीवुड
गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
EXPLAINER: इलाज के नाम पर अस्पतालों का बड़ा धोखा? संसद की रिपोर्ट में खुलासा
EXPLAINER: इलाज के नाम पर अस्पतालों का बड़ा धोखा? संसद की रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
NEET के खिलाफ विजय सरकार का बड़ा कदम, विपक्षी DMK ने भी दिया साथ, क्या है प्रावधान?
NEET के खिलाफ विजय सरकार का बड़ा कदम, विपक्षी DMK ने भी दिया साथ
बिजनेस
आरोप से बेदाग बरी होने तक: कैसे अडानी शेयर्स और मार्केट कैप ने की वापसी?
आरोप से बेदाग बरी होने तक: कैसे अडानी शेयर्स और मार्केट कैप ने की वापसी?
टेक्नोलॉजी
Inverter Fridge vs Normal Fridge: रेगुलर फ्रिज से इनवर्टर वाले फ्रिज पर हों शिफ्ट, कितना बचेगा बिल?
रेगुलर फ्रिज से इनवर्टर वाले फ्रिज पर हों शिफ्ट, कितना बचेगा बिल?
ABP NEWS
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
ABP NEWS
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
ABP NEWS
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
ABP NEWS
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
ABP NEWS
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
Embed widget