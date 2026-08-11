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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदक्षिण अफ्रीका का बदला कप्तान, पहली बार इस खिलाड़ी को मिली कमान 

दक्षिण अफ्रीका का बदला कप्तान, पहली बार इस खिलाड़ी को मिली कमान 

South Africa New Captain: दक्षिण अफ्रीका ने नामीबिया दौरे के लिए स्क्वॉड का एलान किया, जिसमें नए खिलाड़ी को कप्तान बनाया गया. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 11 Aug 2026 05:09 PM (IST)
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South Africa Sqaud For Namibia Tour: दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार (11 अगस्त) को नामीबिया दौरे के लिए स्क्वॉड का एलान किया, जिसमें नया खिलाड़ी कप्तान के रूप में नजर आया. 31 साल के स्पिनर ब्योर्न फोर्टुइन (Bjorn Fortuin) को कमान सौंपी गई. यह पहला मौका है कि जब फोर्टुइन को कप्तान बनाया गया है.

बता दें कि दक्षिण अफ्रीका पहले नामीबिया और जिम्बाब्वे के साथ एक ट्राई-सीरीज में हिस्सा लेगा, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त को विंडहोक में होगी. सीरीज का समापन 06 सितंबर को होगा. इसके बाद नामीबिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में हिस्सा लेगी, जो 09 से 13 सितंबर के बीच होगी. यह दोनों देशों के बीच पहली वनडे सीरीज होगी. 

मार्को यानसन के जुड़वाई को मिली जगह 

दक्षिण अफ्रीका के स्टार ऑलराउंडर मार्को यानसन के जुड़वां भाई डुआन यासन को भी अफ्रीका के स्क्वॉड का हिस्सा बनाया गया है. घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के चलते डुआन को यह मौका दिया गया. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह इस दौरे पर इंटरनेशनल डेब्यू कर पाते हैं या नहीं. 

इसके अलावा स्क्वॉड में ऑलराउंडर ईथन बॉश दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल का अब तक एक भी मैच नहीं खेला है. हालांकि वह एक वनडे मुकाबला खेल चुक हैं. इसके अलावा कॉनर एस्टरहुइजेन, जॉर्डन हरमन और न्कोबानी मोकोएना को पहली बार वनडे टीम का कॉल आया है. जॉर्डन के साथ उनके भाई रुबिन हरमन भी टीम का हिस्सा हैं. 

नामीबिया व्हाइट बॉल दौरे के लिए दक्षिण अफ्रीका स्क्वॉड 

ब्योर्न फोर्टुइन (कप्तान), ईथन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, कॉनर एस्टरहुइजन, जॉर्डन हरमन, रुबिन हरमन, डुआन जेनसन, क्वेना मफाका, नकोबानी मोकोएना, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, लूथो सिपाम्ला, जेसन स्मिथ और प्रेनेलन सुब्रायेन. 

टी20 ट्राई सीरीज का शेड्यूल 

28 अगस्त, नामीबिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

29 अगस्त, दक्षिण अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

31 अगस्त, नामीबिया बनाम जिम्बाब्वे, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

01 सितंबर, जिम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

03 सितंबर, नामीबिया बनाम जिम्बाब्वे, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

04 सितंबर, नामीबिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

06 सितंबर, फाइनल (टीमें तय होना बाकी), नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक. 

वनडे सीरीज का शेड्यूल 

पहला वनडे, 9 सितंबर, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

दूसरा वनडे, 11 सितंबर, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

तीसरा वनडे, 13 सितंबर, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक.

 

यह भी पढ़ें: जिसको गंभीर-अगरकर ने निकाला, उसके नाम ODI वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

Published at : 11 Aug 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
SOUTH AFRICA Bjorn Fortuin Namibia Tour
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