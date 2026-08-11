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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावंदे मातरम बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, शशि थरूर बोले- राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत...

वंदे मातरम बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, शशि थरूर बोले- राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत...

सरकार ने अपने बयान में कहा कि इसे वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी, जो अभी राष्ट्रीय गान को हासिल है. इस नए कामने में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक 2026 कानून बन गया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 11 Aug 2026 06:36 PM (IST)
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राष्ट्रपति ने वंदे मातरम संशोधन को मंजूरी दे दी है. इसको लेकर कांग्रेस संसद शशि थरूर ने बयान जारी किया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि यह बिल बिना किसी भी चर्चा के सदन में पास हुआ है. उन्होंने साथ ही इस बात पर जोर दिया कि वह राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत का बहुत सम्मान करते हैं. 

कांग्रेस नेता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'राष्ट्रपति ने वंदेमातरम संशोधन को मंजूरी दे दी है. संसद में बिना किसी चर्चा के पास हुए इस संशोधन के तहत, किसी भी सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत और समापन पर राष्ट्रगान के साथ-साथ राष्ट्रगीत को भी पूरा गाना जरूरी होगा.'

थरूर ने कहा, 'मैं दोनों का बहुत सम्मान करता हूं. मैं राष्ट्रीय गीत के शुरुआती दो पद और पूरा राष्ट्रगान गा सकता हूं. लेकिन मैं एक व्यावहारिक बात की ओर इशारा करना चाहता हूं कि जिसे शायद हमारे कट्टरपंथियों ने नजरअंदाज कर दिया है. इंसानी फितरत.'

कांग्रेस नेता ने दिए ये तर्क? 

जन गण मन के दौरान दर्शकों को सम्मानपूर्वक खड़े होकर पूरे 52 सेकंड तक फोकस करना होता है. पूरा राष्ट्रीय गीत गाने में 3 मिनट 10 सेकंड लगते हैं. तमिलनाडु ने अभी फैसला किया है कि इन दोनों से पहले तमिल भाषा में राज्य गीत भी गाया जाएगा. इसमें 2 मिनट और लगेंगे. क्या हम सच में उम्मीद करते हैं कि दर्शक हर कार्यक्रम से पहले और बाद में 5 मिनट तक यानी कुल 12 अतिरिक्त मिनट तक सम्मानपूर्वक खड़े रहेंगे? क्या सम्मान और धैर्य कानून के जरिए लागू किया जा सकता है? मुझे डर है कि इस बिल का मकसद राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान बढ़ाना है, पूरा नहीं होगा, बल्कि इसका उल्टा भी हो सकता है. 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अहम बिल को दी मंजूरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार इस अहम बिल को मंजूरी दे दी है. इसके तहत जान बूझकर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन में बाधा डालना और उसे रोकना क्राइम माना जाएगा. सरकार ने अपने बयान में कहा कि इसे वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी, जो अभी राष्ट्रीय गान को हासिल है. लोकसभा ने 30 जुलाई को विधेयक को पारित किया था. राज्यसभा ने इसे एक दिन पहले ही मंजूरी दे दी थी.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 11 Aug 2026 05:19 PM (IST)
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