पाकिस्तानी नागरिकों के पास अभी बिना पहले से वीजा लिए 31 डेस्टिनेशन तक एक्सेस है. इस टोटल में वीजा फ्री एंट्री, वीजा ऑन अराइवल सुविधा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन शामिल है. हालांकि टेक्निकल इससे ट्रैवल में कुछ फ्लैक्सिबिलिटी मिलती है. लेकिन एशिया और उससे आगे के कई देशों की तुलना में यह संख्या काफी ज्यादा कम है.