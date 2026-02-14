हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Pakistan Passport: कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं पाकिस्तानी, भारत से कितना पीछे पड़ोसी मुल्क?

Pakistan Passport: हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट कितना मजबूत है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 14 Feb 2026 03:26 PM (IST)
Pakistan Passport: लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 ने एक बार फिर से साउथ एशिया में ट्रेवल गैप के बढ़ने को हाईलाइट किया है. पाकिस्तान ने ग्लोबल मोबिलिटी रैंकिंग में थोड़ा सुधार दिखाया है, लेकिन उसका पासपोर्ट अभी भी दुनिया में सबसे कमजोर पासपोर्ट में से एक है. आइए जानते हैं कि कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं पाकिस्तानी.

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट ग्लोबली 98वें नंबर पर है. हालांकि यह पिछले साल के 100वें नंबर से थोड़ा सुधार में है. लेकिन ओवरऑल मोबिलिटी स्ट्रैंथ अभी भी लिमिटेड बनी हुई है.
पाकिस्तानी नागरिकों के पास अभी बिना पहले से वीजा लिए 31 डेस्टिनेशन तक एक्सेस है. इस टोटल में वीजा फ्री एंट्री, वीजा ऑन अराइवल सुविधा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन शामिल है. हालांकि टेक्निकल इससे ट्रैवल में कुछ फ्लैक्सिबिलिटी मिलती है. लेकिन एशिया और उससे आगे के कई देशों की तुलना में यह संख्या काफी ज्यादा कम है.
Published at : 14 Feb 2026 03:26 PM (IST)
जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

