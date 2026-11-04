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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजLizards Stick: दीवार पर कैसे चिपकी रहती हैं छिपकलियां, इतनी तेज दौड़ने पर भी क्यों नहीं गिरती?

Lizards Stick: दीवार पर कैसे चिपकी रहती हैं छिपकलियां, इतनी तेज दौड़ने पर भी क्यों नहीं गिरती?

Lizards Stick: छिपकली के पंजों में मौजूद लाखों सूक्ष्म बालों और 'वान डर वाल्स बल' के अद्भुत तालमेल के कारण वह बिना किसी गोंद या सहारे के दीवारों और छतों पर आसानी से तेज दौड़ पाती है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 04 Nov 2026 02:09 PM (IST)
Lizards Stick: छिपकली के पंजों में मौजूद लाखों सूक्ष्म बालों और 'वान डर वाल्स बल' के अद्भुत तालमेल के कारण वह बिना किसी गोंद या सहारे के दीवारों और छतों पर आसानी से तेज दौड़ पाती है.

Lizards Stick: प्रकृति ने इस दुनिया में कई ऐसे अनोखे जीव बनाए हैं जिनकी कार्यप्रणाली देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं. ऐसा ही एक आम जीव हमारे घरों की दीवारों पर दिखने वाली छिपकली है, जो बिना किसी कील, टेप या गोंद के चिकनी से चिकनी दीवारों और छतों पर भी रॉकेट जैसी रफ्तार से दौड़ लेती है. कभी न कभी हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये जीव गुरुत्वाकर्षण के नियमों को मात देकर इतनी ऊंचाई पर कैसे टिक जाती हैं और तेज दौड़ने के दौरान भी नीचे क्यों नहीं गिरती हैं?

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इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान का एक बहुत ही शानदार और दिलचस्प फॉर्मूला काम करता है, जिसे आज हम बहुत आसान शब्दों में समझने वाले हैं. छिपकली के शरीर की सबसे बड़ी खूबी उसके पैर होते हैं.
इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान का एक बहुत ही शानदार और दिलचस्प फॉर्मूला काम करता है, जिसे आज हम बहुत आसान शब्दों में समझने वाले हैं. छिपकली के शरीर की सबसे बड़ी खूबी उसके पैर होते हैं.
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अगर आप माइक्रोस्कोप से छिपकली के पंजों को देखेंगे, तो उसकी उंगलियों के नीचे आपको लाखों की संख्या में बेहद बारीक और छोटे बाल जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी. विज्ञान की भाषा में इन बालों को 'सेटी' कहा जाता है.
अगर आप माइक्रोस्कोप से छिपकली के पंजों को देखेंगे, तो उसकी उंगलियों के नीचे आपको लाखों की संख्या में बेहद बारीक और छोटे बाल जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी. विज्ञान की भाषा में इन बालों को 'सेटी' कहा जाता है.
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ये बाल इतने ज्यादा सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से देखना नामुमकिन है. यही वो मुख्य हथियार हैं जो छिपकली को किसी भी सतह पर टिकने में सबसे बड़ी मदद करते हैं. कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इन सूक्ष्म बालों यानी सेटी के सिरों पर भी प्रकृति ने और कमाल किया है.
ये बाल इतने ज्यादा सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से देखना नामुमकिन है. यही वो मुख्य हथियार हैं जो छिपकली को किसी भी सतह पर टिकने में सबसे बड़ी मदद करते हैं. कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इन सूक्ष्म बालों यानी सेटी के सिरों पर भी प्रकृति ने और कमाल किया है.
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प्रत्येक छोटे बाल के आगे का हिस्सा सैकड़ों और अधिक बारीक हिस्सों में बंटा होता है, जिन्हें 'स्पैटुला' कहा जाता है. जब छिपकली किसी दीवार पर पैर रखती है, तो ये स्पैटुला दीवार के खुरदरेपन या सूक्ष्म तलों के इतने करीब पहुंच जाते हैं कि उनके बीच की दूरी न के बराबर रह जाती है. यह बनावट ही उसकी पकड़ को लोहे जैसी मजबूत बनाती है.
प्रत्येक छोटे बाल के आगे का हिस्सा सैकड़ों और अधिक बारीक हिस्सों में बंटा होता है, जिन्हें 'स्पैटुला' कहा जाता है. जब छिपकली किसी दीवार पर पैर रखती है, तो ये स्पैटुला दीवार के खुरदरेपन या सूक्ष्म तलों के इतने करीब पहुंच जाते हैं कि उनके बीच की दूरी न के बराबर रह जाती है. यह बनावट ही उसकी पकड़ को लोहे जैसी मजबूत बनाती है.
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जब छिपकली के पंजों के ये सूक्ष्म बाल दीवार की सतह के अणुओं के बेहद करीब पहुंचते हैं, तो भौतिक विज्ञान का एक खास नियम सक्रिय हो जाता है, जिसे 'वान डर वाल्स फोर्स' कहा जाता है.
जब छिपकली के पंजों के ये सूक्ष्म बाल दीवार की सतह के अणुओं के बेहद करीब पहुंचते हैं, तो भौतिक विज्ञान का एक खास नियम सक्रिय हो जाता है, जिसे 'वान डर वाल्स फोर्स' कहा जाता है.
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इस वैज्ञानिक बल के तहत अणुओं के बीच एक हल्का सा आपसी आकर्षण पैदा होता है. भले ही व्यक्तिगत तौर पर यह बल बहुत कमजोर होता है, लेकिन जब लाखों स्पैटुला एक साथ दीवार से जुड़ते हैं, तो उनका संयुक्त आकर्षण इतना ताकतवर हो जाता है कि वह छिपकली के वजन को आसानी से संभाल लेता है.
इस वैज्ञानिक बल के तहत अणुओं के बीच एक हल्का सा आपसी आकर्षण पैदा होता है. भले ही व्यक्तिगत तौर पर यह बल बहुत कमजोर होता है, लेकिन जब लाखों स्पैटुला एक साथ दीवार से जुड़ते हैं, तो उनका संयुक्त आकर्षण इतना ताकतवर हो जाता है कि वह छिपकली के वजन को आसानी से संभाल लेता है.
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सबसे दिलचस्प बात यह है कि छिपकली सिर्फ चिपकती ही नहीं है, बल्कि वह बिना अटके सरपट दौड़ भी सकती है. ऐसा इसलिए मुमकिन होता है क्योंकि वह चलते वक्त अपने पैरों के कोण को एक खास तरीके से मैनेज करती है.
सबसे दिलचस्प बात यह है कि छिपकली सिर्फ चिपकती ही नहीं है, बल्कि वह बिना अटके सरपट दौड़ भी सकती है. ऐसा इसलिए मुमकिन होता है क्योंकि वह चलते वक्त अपने पैरों के कोण को एक खास तरीके से मैनेज करती है.
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जब उसे आगे बढ़ना होता है, तो वह अपने पंजों को एक विशेष दिशा में मोड़कर उस आणविक आकर्षण को पलभर में तोड़ लेती है और जैसे ही पैर दोबारा रखती है, पकड़ फिर से जुड़ जाती है. यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि वह सेकंड के हिस्से में अपनी रफ्तार बनाए रखती है.
जब उसे आगे बढ़ना होता है, तो वह अपने पंजों को एक विशेष दिशा में मोड़कर उस आणविक आकर्षण को पलभर में तोड़ लेती है और जैसे ही पैर दोबारा रखती है, पकड़ फिर से जुड़ जाती है. यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि वह सेकंड के हिस्से में अपनी रफ्तार बनाए रखती है.
Published at : 04 Nov 2026 02:09 PM (IST)
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