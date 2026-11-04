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Lizards Stick: दीवार पर कैसे चिपकी रहती हैं छिपकलियां, इतनी तेज दौड़ने पर भी क्यों नहीं गिरती?
Lizards Stick: छिपकली के पंजों में मौजूद लाखों सूक्ष्म बालों और 'वान डर वाल्स बल' के अद्भुत तालमेल के कारण वह बिना किसी गोंद या सहारे के दीवारों और छतों पर आसानी से तेज दौड़ पाती है.
Lizards Stick: प्रकृति ने इस दुनिया में कई ऐसे अनोखे जीव बनाए हैं जिनकी कार्यप्रणाली देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं. ऐसा ही एक आम जीव हमारे घरों की दीवारों पर दिखने वाली छिपकली है, जो बिना किसी कील, टेप या गोंद के चिकनी से चिकनी दीवारों और छतों पर भी रॉकेट जैसी रफ्तार से दौड़ लेती है. कभी न कभी हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये जीव गुरुत्वाकर्षण के नियमों को मात देकर इतनी ऊंचाई पर कैसे टिक जाती हैं और तेज दौड़ने के दौरान भी नीचे क्यों नहीं गिरती हैं?
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion