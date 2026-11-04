प्रत्येक छोटे बाल के आगे का हिस्सा सैकड़ों और अधिक बारीक हिस्सों में बंटा होता है, जिन्हें 'स्पैटुला' कहा जाता है. जब छिपकली किसी दीवार पर पैर रखती है, तो ये स्पैटुला दीवार के खुरदरेपन या सूक्ष्म तलों के इतने करीब पहुंच जाते हैं कि उनके बीच की दूरी न के बराबर रह जाती है. यह बनावट ही उसकी पकड़ को लोहे जैसी मजबूत बनाती है.