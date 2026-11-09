Jensen Huang कौन हैं, कैसे बने दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप कंपनी Nvidia के मालिक?

Who Is Jensen Huang: चीन ने अमेरिकी टेक दिग्गज एनवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग को हनीट्रैप में फंसाने और जासूसी कराने से जुड़े सभी आरोपों को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया है. बीजिंग ने इन दावों को पूरी तरह तथ्यहीन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि धूमिल करने की दुर्भावनापूर्ण चाल बताया है. विवादों के इस केंद्र के बीच हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर जेनसेन हुआंग कौन हैं और उन्होंने एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया को सफलता के किस मुकाम तक पहुंचाया.

कौन हैं जेनसेन हुआंग?

जेनसेन हुआंग की जीवन यात्रा बेहद प्रेरणादायक रही है. उनका जन्म वर्ष 1963 में ताइवान की राजधानी ताइपे में हुआ था. जब वे छोटे थे, तभी उनका परिवार बेहतर भविष्य की तलाश में अमेरिका जाकर बस गया. बचपन से ही मेधावी रहे हुआंग की रुचि इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीक में काफी गहरी थी. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अमेरिका में पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया और वर्ष 1984 में ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की.

उच्च शिक्षा और शुरुआती कॉर्पोरेट अनुभव

स्नातक की पढ़ाई के बाद हुआंग ने तकनीक की दुनिया की बारीकियों को समझने के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाने की ललक उनमें बनी रही. इसी क्रम में उन्होंने 1992 में दुनिया की प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही मास्टर की डिग्री हासिल की. एनवीडिया की स्थापना करने से पहले उन्होंने कुछ समय तक अग्रणी सेमीकंडक्टर और टेक कंपनियों में काम किया, जिससे उन्हें चिप डिजाइनिंग और टेक बाजार की व्यावहारिक समझ हासिल हुई.

यह भी पढ़ें: Dubai Construction: दुबई की रेतीली जमीन पर कैसे खड़ी होती है इमारतें, जानें इसके पीछे की इंजीनियरिंग?





डैनीज रेस्टोरेंट में लिखी गई Nvidia की पटकथा

एनवीडिया के जन्म की कहानी काफी दिलचस्प है. वर्ष 1993 में महज 29 वर्ष की उम्र में जेनसेन हुआंग अपने दो टेक दोस्तों क्रिस मालाचोव्स्की और कर्टिस प्रीम के साथ कैलिफोर्निया के सांता क्लारा स्थित एक साधारण डैनीज रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे. टेबल पर बैठकर बातचीत के दौरान ही तीनों दोस्तों ने मिलकर एक नई ग्राफिक्स कंपनी शुरू करने का फैसला लिया. इसी ऐतिहासिक मुलाकात से एनवीडिया की नींव पड़ी और तब से लेकर आज तक हुआंग ही कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

गेमिंग प्रोसेसर और शेयर बाजार में एंट्री

कंपनी की शुरुआत में एनवीडिया का पूरा ध्यान पर्सनल कंप्यूटर पर वीडियो गेमिंग के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए शक्तिशाली प्रोसेसर बनाने पर था. कंपनी की शुरुआती तकनीक को बाजार में काफी सराहा गया. लगातार सफलता के बाद वर्ष 1999 में एनवीडिया ने शेयर बाजार में अपना कदम रखा और सार्वजनिक रूप से लिस्टेड हो गई. इसी ऐतिहासिक साल 1999 में कंपनी ने दुनिया का पहला ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) बाजार में उतारा, जिसने आगे चलकर डिजिटल ग्राफिक्स की दुनिया को पूरी तरह से बदलकर रख दिया.

CUDA आर्किटेक्चर से बदला कंप्यूटिंग का दायरा

वर्ष 2006 एनवीडिया के विकास के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ. इस साल कंपनी ने अपना क्रांतिकारी CUDA आर्किटेक्चर लॉन्च किया. इस नई तकनीक की बदौलत जीपीयू का इस्तेमाल सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैज्ञानिक शोध, जटिल गणितीय गणनाओं और डेटा प्रोसेसिंग जैसे भारी कामों में भी इसका इस्तेमाल संभव हो गया. इस दूरदर्शी कदम ने एनवीडिया को सिर्फ गेमिंग कंपनी के बजाय एक बहुआयामी सुपरकम्प्यूटिंग कंपनी के रूप में स्थापित कर दिया.

AI क्रांति और ओपनएआई का पहला सुपरकंप्यूटर

जैसे-जैसे दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ने लगी, एनवीडिया ने बहुत पहले ही इस बदलाव को भांप लिया और एआई कंप्यूटिंग से जुड़े हार्डवेयर व प्लेटफॉर्म विकसित करने में भारी निवेश किया. साल 2016 के अंत में एनवीडिया ने एआई रिसर्च लैब ओपनएआई को अपना पहला एआई सुपरकंप्यूटर दिया था. इसके बाद जब 2022 में ChatGPT दुनिया के सामने आया, तो अचानक बड़े एआई मॉडल को ट्रेंड करने के लिए एनवीडिया की शक्तिशाली एआई चिप्स की वैश्विक मांग में अभूतपूर्व उछाल आ गया.





3 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंची कंपनी

एआई के इस विस्फोटक विस्तार ने एनवीडिया को टेक जगत के सबसे शीर्ष सिंहासन पर बैठा दिया. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी दुनिया की सभी दिग्गज टेक कंपनियां एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए पूरी तरह एनवीडिया की चिप्स पर निर्भर हो गईं. इस भारी मांग के चलते वर्ष 2024 में एनवीडिया का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ डॉलर (3 Trillion USD) के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया. इसके साथ ही जेनसेन हुआंग की अपनी व्यक्तिगत संपत्ति भी उछलकर 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गई.

यह भी पढ़ें: Bankruptcy in India: कोई कब घोषित होता है दिवालिया, क्या इसके बाद माफ हो जाता है कर्ज?