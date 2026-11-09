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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBankruptcy in India: कोई कब घोषित होता है दिवालिया, क्या इसके बाद माफ हो जाता है कर्ज?

Bankruptcy in India: कोई कब घोषित होता है दिवालिया, क्या इसके बाद माफ हो जाता है कर्ज?

Bankruptcy in India: हाल ही में वीडियोकॉन इंडस्ट्री को दिवालिया घोषित कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि दिवालिया घोषित करने के क्या कानून होते हैं. जानें इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 09 Nov 2026 03:39 PM (IST)
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  • वेणुगोपाल धूत दिवालिया घोषित, ₹12,668 करोड़ गारंटी का डिफ़ॉल्ट।
  • कर्ज न चुकाने पर, आवेदन के बाद अदालत दिवालिया घोषित करती है।
  • संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाते पर भी, सभी कर्ज खत्म नहीं होते।

Bankruptcy in India: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच के एक फैसले ने भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर में दिवालियापन के मुद्दे को चर्चा मिला दिया है.  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने कर्ज में डूबी वीडियोकॉन इंडस्ट्री के पूर्व प्रमोटर और डायरेक्टर वेणुगोपाल धूत को आधिकारिक तौर पर दिवालिया घोषित कर दिया है.

 यह कदम तब उठाया गया जब धूत ने कंपनियों की तरफ से दी गई ₹12,668 करोड़ के पर्सनल गारंटी का भुगतान करने में डिफॉल्ट किया. इसी बीच आइए जानते हैं कि किसी को कब दिवालिया घोषित किया जाता है और क्या ऐसा होने से बकाया कर्ज खत्म हो जाता है.

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बैंकरप्सी की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है?

यह प्रक्रिया तब शुरू हो सकती है जब कर्जदार या फिर लेनदार की तरफ से आवेदन दायर किया जाता है क्योंकि कर्ज का भुगतान नहीं हुआ होता. आवेदन कहां तैयार किया जाएगा यह इस बात पर निर्भर होता है कि आवेदन किसने किया है और मामला किस तरह का है. कंपनियों के मामले में यह प्रक्रिया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने लाई जाती है. इसी के साथ व्यक्तियों और छोटी फर्म के मामले में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल या फिर किसी अदालत में याचिका दायर की जाती है. आवेदन करने वाले को अपनी संपत्ति, बैंक बैलेंस और देनदारी का सही-सही खुलासा करना होता है. 


Bankruptcy in India: कोई कब घोषित होता है दिवालिया, क्या इसके बाद माफ हो जाता है कर्ज?

आवेदन स्वीकार होने के बाद क्या होता है? 

एक बार जब आवेदन स्वीकार हो जाता है उसके बाद मोरटोरियम लागू हो जाता है. यह लेनदारों को कर्ज वसूली की प्रक्रिया को आगे बढ़ने से कुछ समय के लिए रोक देता है. 

इस मामले के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है जिसे इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कहा जाता है. यह अधिकारी कर्जदार की संपत्ति और उसके मूल्य का आकलन करता है. इसके बाद लेनदारों को भुगतान करने के लिए इन संपत्तियों को बेचा जा सकता है. इस मूल्यांकन से यह तय होता है कि संपत्तियों से कितनी और रकम वसूली जा सकती है और कितना कर्ज अभी भी बाकी है. 

अगर संपत्तियों को बेचने के बाद भी बकाया कर्ज नहीं चुकता होता और वित्तीय वसूली की कोई और गुंजाइश नहीं बचती तो अदालत उस व्यक्ति को आधिकारिक तौर पर दिवालिया घोषित कर सकती है. इसके बाद एक डिस्चार्ज ऑर्डर जारी किया जाता है. यह आदेश इस बात को तय करने में जरूरी होता है कि उस व्यक्ति को कानूनी रूप से किन बचे हुए कर्जों से छुटकारा मिल गया है.

पूरी प्रक्रिया में कई अलग-अलग चरण होते हैं. एक आवेदन के साथ ही कानूनी जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. वित्तीय खुलासे से कर्जदार की स्थिति का पता चलता है. मोरटोरियम के तहत वसूली की कार्रवाई कुछ वक्त के लिए रुक जाती है और संपत्ति के मूल्यांकन से यह तय होता है कि लेनदारों को देने के लिए क्या-क्या मौजूद है. इन सब के बाद एक अंतिम घोषणा और डिस्चार्ज ऑर्डर जारी किया जाता है. 


Bankruptcy in India: कोई कब घोषित होता है दिवालिया, क्या इसके बाद माफ हो जाता है कर्ज?

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क्या दिवालियापन से सारा कर्ज खत्म हो जाता है?

डिस्चार्ज आर्डर किसी व्यक्ति को कुछ बचे हुए कर्जों से मुक्त कर सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि सभी वित्तीय जिम्मेदारी खत्म हो जाती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक अनसिक्योर्ड डेट जैसे की पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल और मेडिकल बिल डिस्चार्ज के बाद खत्म हो सकते हैं. लेनदार इन डिस्चार्ज किए गए कर्जों की वसूली के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते. 

कुछ जिम्मेदारियां इसमें शामिल नहीं होती. टैक्स और राजस्व से जुड़े बकाया कर्ज डिस्चार्ज नहीं होते. अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने और दंड भी चुकाने पड़ते हैं. जीवनसाथी को दी जाने वाली गुजारा राशि और बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी, साथ ही धोखाधड़ी या छल कपट से पैदा हुए कर्ज भी इसमें शामिल नहीं होते.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 03:39 PM (IST)
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