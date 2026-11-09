Pollution Effect on Animals: दीपावली के जश्न के ठीक बाद देश के कई हिस्सों में आसमान पर जहरीले धुएं और धुंध की मोटी चादर छा जाती है, जिससे इंसानों की तरह बेजुबान जानवरों और पक्षियों का जीवन भी संकट में पड़ जाता है. वायु प्रदूषण का यह खतरनाक स्तर इंसानों को तो बीमार करता ही है, बल्कि खुले आसमान के नीचे रहने वाले और बचाव के कृत्रिम साधन न रखने वाले मूक जीवों पर इसका प्रभाव और भी ज्यादा घातक साबित होता है. सर्दियों के इस मौसम में आतिशबाजी और पराली के धुएं से पर्यावरण में घुला जहर इंसानों के साथ-साथ प्रकृति के हर जीवित प्राणी के स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है.

फेफड़ों और सांस की गंभीर बीमारियां

हवा में मौजूद पीएम 2.5 जैसे बेहद सूक्ष्म धूल के कण और जहरीली गैसें जब सांस के जरिए अंदर जाती हैं, तो जानवरों के फेफड़ों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं. आवारा कुत्तों, गायों और अन्य खुले में रहने वाले जीवों को लगातार यह जहरीली हवा निगलनी पड़ती है. इसके परिणामस्वरूप उन्हें सांस लेने में भारी तकलीफ, गंभीर दमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के संक्रमण जैसी जानलेवा स्वास्थ्य समस्याएं घेर लेती हैं.

रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना

प्रदूषित हवा और वातावरण में फैले हानिकारक रसायन जानवरों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को अंदर से खोखला कर देते हैं. जब जानवर लंबे समय तक इस दूषित माहौल में सांस लेते हैं, तो उनके शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ने लगता है. इस वजह से उनकी बीमारियों से लड़ने की प्राकृतिक शक्ति कम हो जाती है और वे बहुत जल्दी वायरल व अन्य गंभीर संक्रमणों की चपेट में आ जाते हैं.

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प्रजनन और हार्मोनल संतुलन पर असर

बढ़ता वायु प्रदूषण केवल श्वसन तंत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह जानवरों के आंतरिक तंत्र को भी असंतुलित करता है. हवा और पानी के जरिए शरीर में पहुंचने वाले जहरीले तत्व उनके हार्मोन्स पर बुरा असर डालते हैं. इसके कारण वन्यजीवों और पालतू पशुओं में प्रजनन दर में भारी कमी, गर्भपात जैसी समस्याएं और नवजात बच्चों में जन्मजात बीमारियां देखने को मिलने लगती हैं.

पालतू जानवरों पर मंडराता सीधा खतरा

हमारे घरों में रहने वाले कुत्ते और बिल्लियां भी इस प्रदूषण से सुरक्षित नहीं हैं. जब ये पालतू जानवर बाहर घूमकर आते हैं, तो हवा में तैरते प्रदूषण के सूक्ष्म कण और कालिख उनके शरीर के बालों यानी फर पर चिपक जाते हैं. इसके बाद जब वे अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार खुद को जीभ से चाटकर साफ करते हैं, तो ये सारे जहरीले रसायन सीधे उनके पेट के अंदर चले जाते हैं, जिससे उन्हें गंभीर पाचन रोग और बीमारियां हो जाती हैं.

वन्यजीवों के व्यवहार में बदलाव

प्रदूषण और धुंध के इस भारी प्रकोप से पक्षियों और वन्यजीवों की स्वाभाविक जीवनशैली पर भी असर पड़ता है. धुंध के कारण विजिबिलिटी कम होने से पक्षियों की उड़ान और उनके चहकने के समय में बदलाव आ जाता है. इसके अलावा, जहरीली हवा और वातावरण में बदलाव के कारण मधुमक्खियां अपने छत्ते छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं और कई वन्यजीवों के प्राकृतिक प्रवास के मार्ग भी प्रभावित होते हैं.





प्राकृतिक आवास और खाद्य श्रृंखला का नुकसान

प्रदूषण का दायरा केवल हवा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह भूमि और जल प्रणाली को भी तबाह करता है. अम्लीय वर्षा और रासायनिक प्रदूषण से जंगल, पेड़-पौधे, नदियां और मिट्टी लगातार नष्ट हो रहे हैं. पौधों और वनस्पतियों के नष्ट होने से शाकाहारी जानवरों के लिए भोजन की कमी हो जाती है, जिसका नकारात्मक असर पूरी खाद्य श्रृंखला पर पड़ता है और अंततः वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास छिन जाता है.

जीवनकाल में भारी कमी का संकट

लगातार जहरीले प्रदूषण, प्रदूषित पानी और दूषित भोजन के संपर्क में रहने के कारण बेजुबान जानवरों का जीवनकाल काफी छोटा हो जाता है. उनके शरीर के अंग समय से पहले काम करना बंद कर देते हैं और वे गंभीर बीमारियों का शिकार होकर असमय काल के गाल में समा जाते हैं.

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