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Witchcraft in US: टोटकों के भरोसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश, हजारों रुपये क्यों खर्च कर रहे कपल्स?
Witchcraft Trend in America: अमेरिका में कपल्स अपनी शादियों को बारिश से बचाने के लिए टोटकों और अंधविश्वास पर हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, हालांकि एक्सपर्ट्स इसकी कोई गारंटी नहीं देते.
Witchcraft Trend in America: अपनी भव्य शादियों को यादगार और सुहाना बनाने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में एक अनोखा और हैरान करने वाला ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. तमाम वैज्ञानिक तरक्की और आधुनिक तकनीकों के इस दौर में अब वहां के कपल्स अपनी शादी के दिन बारिश जैसी बाधाओं से बचने के लिए प्राचीन और अजीबोगरीब टोटकों का सहारा ले रहे हैं. इसके लिए वे हजारों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं. मौसम के मूड को अपने पक्ष में करने के इस अंधविश्वास ने न सिर्फ लोगों का ध्यान खींचा है, बल्कि आधुनिक समाज की मानसिकता पर भी एक नया सवालिया निशान खड़ा कर दिया है.
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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