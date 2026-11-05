अमेरिका में इन दिनों दूल्हा-दुल्हन अपनी आउटडोर शादियों को बारिश की बूंदों से बचाने के वास्ते अजीबोगरीब अनुष्ठानों और टोटकों पर दिल खोलकर पैसे खर्च कर रहे हैं. हालात यह हैं कि कपल्स मौसम को चकमा देने और बादलों को भगाने के नाम पर इस तरह के टोटके करने वालों को चार हजार रुपए तक का भारी भुगतान करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं.