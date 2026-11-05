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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजWitchcraft in US: टोटकों के भरोसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश, हजारों रुपये क्यों खर्च कर रहे कपल्स?

Witchcraft in US: टोटकों के भरोसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश, हजारों रुपये क्यों खर्च कर रहे कपल्स?

Witchcraft Trend in America: अमेरिका में कपल्स अपनी शादियों को बारिश से बचाने के लिए टोटकों और अंधविश्वास पर हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, हालांकि एक्सपर्ट्स इसकी कोई गारंटी नहीं देते.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 05 Nov 2026 04:47 PM (IST)
Witchcraft Trend in America: अमेरिका में कपल्स अपनी शादियों को बारिश से बचाने के लिए टोटकों और अंधविश्वास पर हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, हालांकि एक्सपर्ट्स इसकी कोई गारंटी नहीं देते.

Witchcraft Trend in America: अपनी भव्य शादियों को यादगार और सुहाना बनाने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में एक अनोखा और हैरान करने वाला ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. तमाम वैज्ञानिक तरक्की और आधुनिक तकनीकों के इस दौर में अब वहां के कपल्स अपनी शादी के दिन बारिश जैसी बाधाओं से बचने के लिए प्राचीन और अजीबोगरीब टोटकों का सहारा ले रहे हैं. इसके लिए वे हजारों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं. मौसम के मूड को अपने पक्ष में करने के इस अंधविश्वास ने न सिर्फ लोगों का ध्यान खींचा है, बल्कि आधुनिक समाज की मानसिकता पर भी एक नया सवालिया निशान खड़ा कर दिया है.

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अमेरिका में इन दिनों दूल्हा-दुल्हन अपनी आउटडोर शादियों को बारिश की बूंदों से बचाने के वास्ते अजीबोगरीब अनुष्ठानों और टोटकों पर दिल खोलकर पैसे खर्च कर रहे हैं. हालात यह हैं कि कपल्स मौसम को चकमा देने और बादलों को भगाने के नाम पर इस तरह के टोटके करने वालों को चार हजार रुपए तक का भारी भुगतान करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं.
अमेरिका में इन दिनों दूल्हा-दुल्हन अपनी आउटडोर शादियों को बारिश की बूंदों से बचाने के वास्ते अजीबोगरीब अनुष्ठानों और टोटकों पर दिल खोलकर पैसे खर्च कर रहे हैं. हालात यह हैं कि कपल्स मौसम को चकमा देने और बादलों को भगाने के नाम पर इस तरह के टोटके करने वालों को चार हजार रुपए तक का भारी भुगतान करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं.
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कुछ मामलों में तो दीवानगी इस हद तक बढ़ गई है कि एक ही शादी के लिए जोड़े ने एक साथ दस अलग-अलग लोगों से टोटके करवाए, ताकि मौसम पूरी तरह उनके नियंत्रण में रहे और उनके सपनों का दिन बिना किसी बाधा के खुशी-खुशी बीत सके.
कुछ मामलों में तो दीवानगी इस हद तक बढ़ गई है कि एक ही शादी के लिए जोड़े ने एक साथ दस अलग-अलग लोगों से टोटके करवाए, ताकि मौसम पूरी तरह उनके नियंत्रण में रहे और उनके सपनों का दिन बिना किसी बाधा के खुशी-खुशी बीत सके.
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मौसम से जुड़े इन टोटकों और पारंपरिक टोटका एक्सपर्ट्स की मांग में इस साल जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है. विभिन्न ऑनलाइन सर्विस वेबसाइट्स के ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस साल मौसम नियंत्रित करने से जुड़ी इन सेवाओं की मांग में पिछले साल की तुलना में 206 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी हुई है.
मौसम से जुड़े इन टोटकों और पारंपरिक टोटका एक्सपर्ट्स की मांग में इस साल जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है. विभिन्न ऑनलाइन सर्विस वेबसाइट्स के ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस साल मौसम नियंत्रित करने से जुड़ी इन सेवाओं की मांग में पिछले साल की तुलना में 206 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी हुई है.
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यह इस बात का प्रमाण है कि तमाम वैज्ञानिक और मौसम पूर्वानुमान तकनीकें होने के बावजूद, लोगों का विश्वास अंधविश्वास और अजीबोगरीब मान्यताओं पर तेजी से गहराता जा रहा है, जो अपने आप में एक अनोखा और हैरान कर देने वाला सामाजिक बदलाव है.
यह इस बात का प्रमाण है कि तमाम वैज्ञानिक और मौसम पूर्वानुमान तकनीकें होने के बावजूद, लोगों का विश्वास अंधविश्वास और अजीबोगरीब मान्यताओं पर तेजी से गहराता जा रहा है, जो अपने आप में एक अनोखा और हैरान कर देने वाला सामाजिक बदलाव है.
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इस ट्रेंड के असर इस कदर है कि न्यू जर्सी की रहने वाली एक महिला ने अपनी शादी से पहले बारिश को रोकने के लिए दस लोगों को काम पर रखा और टोटके करवाए. हालांकि शादी की सुबह आसमान में काले बादल छाए हुए थे, लेकिन गनीमत रही कि दोपहर होते-होते तेज धूप निकल आई, जिससे उनका समारोह सफल रहा.
इस ट्रेंड के असर इस कदर है कि न्यू जर्सी की रहने वाली एक महिला ने अपनी शादी से पहले बारिश को रोकने के लिए दस लोगों को काम पर रखा और टोटके करवाए. हालांकि शादी की सुबह आसमान में काले बादल छाए हुए थे, लेकिन गनीमत रही कि दोपहर होते-होते तेज धूप निकल आई, जिससे उनका समारोह सफल रहा.
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इसके उलट, न्यूयॉर्क की एक अन्य महिला ने भी टोटके के लिए 2500 रुपए खर्च किए, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी शादी के दिन तेज बारिश हो गई, जिसके कारण उनका महंगा गाउन और खूबसूरत घूंघट पूरी तरह भीग गया.
इसके उलट, न्यूयॉर्क की एक अन्य महिला ने भी टोटके के लिए 2500 रुपए खर्च किए, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी शादी के दिन तेज बारिश हो गई, जिसके कारण उनका महंगा गाउन और खूबसूरत घूंघट पूरी तरह भीग गया.
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फ्लोरिडा में रहने वाले एक शख्स इस अजीबोगरीब पेशे से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं. वे मौसम से जुड़े टोटके करने के लिए लगभग 1500 रुपए फीस वसूलते हैं और उनका कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार उनके काम में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.
फ्लोरिडा में रहने वाले एक शख्स इस अजीबोगरीब पेशे से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं. वे मौसम से जुड़े टोटके करने के लिए लगभग 1500 रुपए फीस वसूलते हैं और उनका कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार उनके काम में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.
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हालांकि, उनका कहना है कि उनके इन टोटकों के सफल होने की कोई गारंटी नहीं होती है, बावजूद इसके लोग उम्मीद की एक छोटी सी किरण के सहारे अंधविश्वास के इस खेल में अपनी गाढ़ी कमाई बेझिझक खर्च कर रहे हैं.
हालांकि, उनका कहना है कि उनके इन टोटकों के सफल होने की कोई गारंटी नहीं होती है, बावजूद इसके लोग उम्मीद की एक छोटी सी किरण के सहारे अंधविश्वास के इस खेल में अपनी गाढ़ी कमाई बेझिझक खर्च कर रहे हैं.
Published at : 05 Nov 2026 04:46 PM (IST)
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