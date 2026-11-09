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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजFacebook Monetization: 1 मिलियन व्यूज पर कितने डॉलर देता है फेसबुक? जानें हर एक डिटेल

Facebook Monetization: 1 मिलियन व्यूज पर कितने डॉलर देता है फेसबुक? जानें हर एक डिटेल

Facebook Monetization: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि फेसबुक अपने क्रिएटर्स को कितने रुपये देता है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब और इसका पूरा गणित.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 09 Nov 2026 06:38 PM (IST)
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  • फेसबुक कमाई व्यूज नहीं, विज्ञापन और सीपीएम पर आधारित।
  • दर्शक स्थान, वीडियो फॉर्मेट, विषय आय को प्रभावित करते हैं।
  • लंबे वीडियो, फाइनेंस-टेक सामग्री अधिक आय दिलाती है।
  • भारतीय क्रिएटर्स की कमाई वैश्विक अनुमानों से काफी कम होती है।

Facebook Monetization: फेसबुक क्रिएटर्स को हर 10 लाख वीडियो व्यूज के लिए कोई तय रकम नहीं देता है. कमाई इस बात पर निर्भर होती है कि कौन से विज्ञापन दिखाए गए हैं और उनसे कितनी कमाई हुई है. इसका सिर्फ व्यूज की संख्या से कोई लेना देना नहीं है. भारत में 10 लाख व्यूज से आमतौर पर 50 से 600 डॉलर की कमाई हो सकती है. 

कुछ क्रिएटर्स $10 से भी कम कमा सकते हैं और कुछ को $1000 से भी ज्यादा मिल सकते हैं. यह अंतर कई चीजों पर निर्भर करता है. आइए समझते हैं इसका पूरा गणित.

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सीपीएम और आरपीएम को समझना 

कमाई की गणना कैसे होती है इसे समझने के लिए विज्ञापन के दो पैमाने काम आते हैं. कॉस्ट पर माइल वह रकम है जो विज्ञापनदाता हर 1000 विज्ञापन इंप्रेशन के लिए फेसबुक को देते हैं. रेवेन्यू पर माइल वह रकम है जो एक क्रिएटर को हर 1000 वीडियो व्यूज के बदले असल में मिलती है. यह दोनों आंकड़े अलग-अलग होते हैं. सीपीएम विज्ञापनदाता के खर्च को बताता है और आरपीएम क्रिएटर की कमाई को दर्शाता है.

भारत में रील्स और सामान्य वीडियो दोनों के लिए आरपीएम काफी कम होता है. यही वजह है कि किसी वीडियो पर काफी सारे व्यूज तो आ सकते हैं लेकिन उससे होने वाली कमाई इतनी ज्यादा नहीं होती. सिर्फ व्यूज की संख्या देखकर यह पता नहीं चलता कि कितने विज्ञापन दिखाए गए या फिर उनसे कितनी कमाई हुई. 


Facebook Monetization: 1 मिलियन व्यूज पर कितने डॉलर देता है फेसबुक? जानें हर एक डिटेल

वीडियो फॉर्मेट का असर 

लंबे वीडियो और छोटी रील्स से होने वाली कमाई अलग-अलग हो सकती है. 3 मिनट या फिर उससे लंबे वीडियो में इन-स्ट्रीम विज्ञापन दिखाए जा सकते हैं. इससे ज्यादा विज्ञापन या फिर बार-बार विज्ञापन दिखाने की गुंजाइश रहती है. ग्लोबल रेट्स के हिसाब से इस तरह के वीडियो रेट्स के हिसाब से इस तरह के वीडियो पर 10 लाख व्यूज से लगभग $2000 से $5000 तक की कमाई हो सकती है. 

फेसबुक रील्स में आमतौर पर छोटे विज्ञापन फॉर्मैट, जैसे ओवरले एड्स का इस्तेमाल किया जाता है. वैश्विक स्तर पर रील्स पर 10 लाख व्यूज से 1000 से 3000 डॉलर तक की कमाई का अनुमान लगाया जाता है. हालांकि भारतीय क्रिएटर की कमाई इन वैश्विक अनुमानों से काफी कम हो सकती हैं क्योंकि अलग-अलग बाजारों में विज्ञापन के रेट अलग-अलग होते हैं.


Facebook Monetization: 1 मिलियन व्यूज पर कितने डॉलर देता है फेसबुक? जानें हर एक डिटेल

दर्शकों की लोकेशन का विज्ञापन रेट पर असर 

दर्शकों की भौगोलिक स्थिति एक और बड़ी वजह है. अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे टियर 1 बाजारों में विज्ञापनदाता आमतौर पर विज्ञापन पर ज्यादा खर्च करते हैं. यही वजह है कि इन देशों से मिलने वाले 10 लाख व्यूज से लगभग 2500 से 10,000 डॉलर तक की कमाई हो सकती है. 

इसके उलट भारत और नाइजीरिया जैसे देशों को टियर 3 आधार माना जाता है. यहां सीपीएम रेट कम होने की वजह से क्रिएटर की कमाई भी कम होती है. इन क्षेत्रों में 10 लाख व्यूज पर आमतौर पर 50 से 600 डॉलर की कमाई हो सकती है. 

कंटेंट की कैटेगरी भी रेवेन्यू पर असर डालती है 

वीडियो का विषय उसके आरपीएम को प्रभावित कर सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि अलग-अलग इंडस्ट्री में विज्ञापन की लागत अलग-अलग होती है. फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, सॉफ्टवेयर, बिजनेस और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े वीडियो पर ज्यादा पैसे देने वाले विज्ञापन आ सकते हैं.  इस वजह से इन कैटिगरी के कंटेंट से प्रति हजार व्यूज पर ज्यादा रेवेन्यू मिल सकता है. 

मनोरंजन, ब्लॉक और कॉमेडी जैसे कंटेंट पर बड़ी संख्या में दर्शक आ सकते हैं. लेकिन 10 लाख व्यूज पर इनकी कमाई आमतौर पर कम होती है. इसका मतलब यह है कि अगर दो वीडियो पर व्यूज की संख्या एक जैसी हो लेकिन उनके टॉपिक्स अलग-अलग हों और उन पर अलग-अलग विज्ञापनदाता विज्ञापन दें तो दोनों की कमाई में काफी बड़ा अंतर हो सकता है.

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वॉच टाइम और दर्शकों की एंगेजमेंट

फेसबुक तब एक वीडियो व्यू गिनता है जब कोई व्यक्ति वीडियो को कम से कम 3 सेकंड तक देखता है. हालांकि एक व्यू गिने जाने का मतलब यह नहीं है कि उस पर कोई विज्ञापन दिखाया ही गया हो.

जब लोग वीडियो को एक मिनट या फिर उससे ज्यादा समय तक देखते हैं तो उस पर और विज्ञापन दिखने की संभावना बढ़ जाती है. इससे कुल रेवेन्यू में काफी बढ़ोतरी हो सकती है. इसके उलट अगर 10 लाख व्यूज में से ज्यादातर लोग वीडियो को सिर्फ तीन से पांच सेकेंड तक ही देखकर आगे बढ़ जाते हैं तो इससे काफी कम कमाई हो सकती है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 06:38 PM (IST)
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