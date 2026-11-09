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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपहला टेस्ट: पहले दिन का खेल खत्म, बाबर आजम समेत 4 बल्लेबाजों ने जड़े अर्धशतक; स्कोर 281/5

पहला टेस्ट: पहले दिन का खेल खत्म, बाबर आजम समेत 4 बल्लेबाजों ने जड़े अर्धशतक; स्कोर 281/5

Pakistan vs Sri Lanka 1st Test Day 1 Stumps: खराब रोशनी के कारण पहले दिन सिर्फ 67.2 ओवर का ही खेल हो सका. पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर 281 रन बना लिए हैं.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 09 Nov 2026 08:32 PM (IST)
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पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी में खेला जा रहा है. इस टेस्ट के पहले दिन खराब रोशनी की वजह से सिर्फ 67.2 ओवर का ही खेल हो सका. पाकिस्तान ने स्टम्प्स तक 5 विकेट खोकर 281 रन बना लिए हैं. पहले टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के चार बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े. वहीं स्टम्प्स के समय सऊद शकील 57 और गाजी गोरी 07 रनों पर नाबाद लौटे.  

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम को अजान ओवैस और तैय्यब आरिफ की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 86 रन जोड़े. ओवैस 30 रन बनाकर आउट हुए, जिसके कुछ देर बाद टीम ने तैय्यब का विकेट भी खो दिया, जो 51 गेंदों में 1 छक्के और 9 चौकों के साथ 57 रन बनाकर आउट हुए. 

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पाकिस्तान को 90 के स्कोर तक 2 झटके लग गए थे. यहां से कप्तान बाबर आजम ने मोहम्मद ताहा के साथ तीसरे विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी की. बाबर 7 चौकों के साथ 50 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद मोहम्मद ताहा ने सऊद शकील के साथ चौथे विकेट के लिए 68 रन जोड़कर टीम को 200 के पार पहुंचा दिया. 

ताहा ने 105 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों के साथ 51 रन की पारी खेली. टीम को 227 के स्कोर पर चौथा झटका लगा, जिसके बाद सऊद शकील ने मोर्चा संभाला. सऊद शकील दिन की समाप्ति तक 7 चौकों के साथ 57 रन बनाकर नाबाद हैं. 

पहले दिन के खेले में असिथा फर्नांडो 64 रन देकर 2 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, जबकि दिलशान मदुशंका, मिलन प्रियनाथ रत्नायके और सोनल दिनुशा ने 1-1 विकेट हासिल किया है.

पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट मैच में चार खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है. ओपनर तैय्यब आरिफ और तीसरे नंबर पर आए मोहम्मद ताहा ने अपनी डेब्यू टेस्ट पारी में ही अर्धशतक जड़े. इसके अलावा अराफात मिन्हास और साकिब खान ने भी टेस्ट डेब्यू किया है.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 09 Nov 2026 08:32 PM (IST)
Tags :
Pakistan Vs Sri Lanka Babar Azam PAK Vs SL 1st Test Tayyab Arif Mohammad Taha
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