दीवाली के त्यौहार पर सोशल मीडिया पर रील्स बनाने और वायरल होने की सनक में लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसका एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा सामने आया है. हाल ही में एक ऐसा खतरनाक और अजीबोगरीब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और गुस्से में भी. एक शख्स ने जलती हुई पटाखों की लंबी लड़ को अपने हाथ में पकड़कर हवा में ऐसा घुमाया मानो हेलिकॉप्टर का पंखा चल रहा हो और फिर लोगों के बीच दौड़ लगा दी.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सामने आते ही हंगामा मच गया है और लोग इसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं.

हेलिकॉप्टर की तरह घुमाई जलती लड़, लोगों में मची भगदड़

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने दीवाली पर फोड़ी जाने वाली पटाखों की एक लंबी लड़ी में आग लगा दी. जैसे ही लड़ी में से एक के बाद एक धमाके होने शुरू हुए, शख्स ने उसे हाथ में पकड़कर अपने सिर के ऊपर 'हेलिकॉप्टर' के पंख की तरह गोल-गोल तेजी से घुमाना शुरू कर दिया.

इतना ही नहीं, लड़ी से चारों तरफ चिनगारियां और तेज धमाके निकल रहे थे और वह शख्स उसी जलती हुई लड़ी को हवा में लहराते हुए सड़क पर लोगों के बीच दौड़ लगाने लगा. आसपास मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते और बचते नजर आए.

View this post on Instagram A post shared by ~𝐓𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡𝐤 𝐀𝐤𝐨𝐥𝐞 🇮🇳 (@taniishkk.__)

जरा सी चूक और बन सकता था बड़ा हादसा

शख्स भले ही इस जानलेवा हरकत को अपना स्टाइल और टैलेंट समझकर कैमरे में रिकॉर्ड करा रहा था, लेकिन यह बेवकूफी बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी.

अगर जलती हुई लड़ी का कोई भी हिस्सा टूटकर किसी राहगीर, बच्चे या पास खड़ी गाड़ी पर गिर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था.

वहीं अगर पटाखों की चिनगारी खुद उस शख्स के कपड़ों में आग लगा देती, तो लेने के देने पड़ जाते.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला

भड़के नेटिजन्स: 'ऐसे लोगों को सीधा जेल भेजो'

इस वायरल वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. लोग पुलिस टैग करके सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं...

कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, "व्यूज और लाइक्स के चक्कर में लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, यह कोई बहादुरी नहीं बल्कि सरासर पागलपन है."

दूसरे यूजर ने लिखा, "सड़क पर चल रहे बेकसूर लोगों की जान खतरे में डालने के लिए इस शख्स पर तुरंत FIR होनी चाहिए."

वहीं कई लोगों ने इस तरह के खतरनाक स्टंट से दूर रहने और समझदारी से दीवाली मनाने की अपील की है.

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो