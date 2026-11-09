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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चर Garlic Farming: लहसुन की खेती के साथ न करें ये गलतियां, घट जाती है पैदावार

 Garlic Farming: लहसुन की खेती के साथ न करें ये गलतियां, घट जाती है पैदावार

लहसुन की अच्छी पैदावार के लिए सिर्फ अच्छे बीज चुनना काफी नहीं है. बुवाई से लेकर सिंचाई और खुदाई तक की गई छोटी गलतियां भी फसल को नुकसान पहुंचा सकती हैं.जाने क्या करें और क्या नहीं 

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 09 Nov 2026 07:58 PM (IST)
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लहसुन की खेती किसानों के लिए अच्छी कमाई का जरिया बन सकती है, लेकिन इसके लिए फसल की सही देखभाल जरूरी है. कई बार किसान मेहनत और पैसा लगाने के बाद भी उम्मीद के मुताबिक उत्पादन नहीं ले पाते. इसकी वजह खेती के दौरान की जाने वाली कुछ आम गलतियां होती हैं. अगर आप भी लहसुन की खेती कर रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखकर फसल को नुकसान से बचा सकते हैं.

बीज की गहराई और बुवाई में गलती

लहसुन की कलियों को बहुत ज्यादा गहराई में लगाने से अंकुर निकलने और पौधों की शुरुआती बढ़त पर असर पड़ता है. इसलिए कलियों को आमतौर पर 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाना चाहिए. उनका नुकीला हिस्सा ऊपर की तरफ रखें, ताकि पौधा आसानी से बाहर निकल सके. बुवाई हाथ से करें या मशीन से, इस बात का ध्यान रखें कि कलियां सही दूरी और दिशा में लगें. इसके साथ बुवाई के लिए स्वस्थ और रोगमुक्त कलियों का चुनाव करें. बीज उपचार न करने से फंगस और बीमारियों का खतरा बढ़ता है. इसलिए बुवाई से पहले कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार कलियों का उपचार जरूर करें.

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 पानी और खरपतवार को नजरअंदाज करना

लहसुन की फसल में जरूरत से ज्यादा पानी देना नुकसानदायक होता है. खेत में पानी जमा रहने से कलियां और जड़ें सड़ती हैं. वहीं, लंबे समय तक पानी न देने से पौधों की बढ़त और आकार पर असर पड़ता है. इसलिए मिट्टी की नमी और मौसम के अनुसार पानी दें और खेत में पानी निकलने की व्यवस्था रखें. खरपतवार को भी समय पर हटाना जरूरी है. खेत में उगने वाली अनचाही घास फसल के साथ पानी, धूप और पोषण के लिए मुकाबला करती है. इससे लहसुन के पौधों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता और कंद छोटे रह जाते हैं. इसलिए शुरुआती दिनों से ही निराई-गुड़ाई करते रहें.

 खाद और खुदाई के समय में गलती

लहसुन की फसल में जरूरत से ज्यादा खाद डालना भी नुकसान पहुंचाता है. मिट्टी की जांच किए बिना रासायनिक खाद डालने से पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ती है. वहीं, ताजा गोबर इस्तेमाल करने से कंदों के सड़ने का खतरा रहता है. खेत में अच्छी तरह सड़ी गोबर की खाद डालें और फास्फोरस, पोटाश व सल्फर का इस्तेमाल मिट्टी की जरूरत के अनुसार करें. फसल की खुदाई सही समय पर करना जरूरी है. बहुत जल्दी खुदाई करने से कंद छोटे रहते हैं, जबकि देर करने पर उनकी बाहरी परत खराब हो जाती है और भंडारण क्षमता घटती है. जब पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगें और नीचे की पत्तियां सूखने लगें, तो खुदाई के लिए फसल की स्थिति जांचें. खुदाई के बाद लहसुन को सूखी और हवादार जगह पर रखें, ताकि उसकी नमी कम हो सके.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
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Published at : 09 Nov 2026 07:58 PM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP NEWS
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