लहसुन की खेती किसानों के लिए अच्छी कमाई का जरिया बन सकती है, लेकिन इसके लिए फसल की सही देखभाल जरूरी है. कई बार किसान मेहनत और पैसा लगाने के बाद भी उम्मीद के मुताबिक उत्पादन नहीं ले पाते. इसकी वजह खेती के दौरान की जाने वाली कुछ आम गलतियां होती हैं. अगर आप भी लहसुन की खेती कर रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखकर फसल को नुकसान से बचा सकते हैं.

बीज की गहराई और बुवाई में गलती

लहसुन की कलियों को बहुत ज्यादा गहराई में लगाने से अंकुर निकलने और पौधों की शुरुआती बढ़त पर असर पड़ता है. इसलिए कलियों को आमतौर पर 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाना चाहिए. उनका नुकीला हिस्सा ऊपर की तरफ रखें, ताकि पौधा आसानी से बाहर निकल सके. बुवाई हाथ से करें या मशीन से, इस बात का ध्यान रखें कि कलियां सही दूरी और दिशा में लगें. इसके साथ बुवाई के लिए स्वस्थ और रोगमुक्त कलियों का चुनाव करें. बीज उपचार न करने से फंगस और बीमारियों का खतरा बढ़ता है. इसलिए बुवाई से पहले कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार कलियों का उपचार जरूर करें.

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पानी और खरपतवार को नजरअंदाज करना

लहसुन की फसल में जरूरत से ज्यादा पानी देना नुकसानदायक होता है. खेत में पानी जमा रहने से कलियां और जड़ें सड़ती हैं. वहीं, लंबे समय तक पानी न देने से पौधों की बढ़त और आकार पर असर पड़ता है. इसलिए मिट्टी की नमी और मौसम के अनुसार पानी दें और खेत में पानी निकलने की व्यवस्था रखें. खरपतवार को भी समय पर हटाना जरूरी है. खेत में उगने वाली अनचाही घास फसल के साथ पानी, धूप और पोषण के लिए मुकाबला करती है. इससे लहसुन के पौधों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता और कंद छोटे रह जाते हैं. इसलिए शुरुआती दिनों से ही निराई-गुड़ाई करते रहें.

खाद और खुदाई के समय में गलती

लहसुन की फसल में जरूरत से ज्यादा खाद डालना भी नुकसान पहुंचाता है. मिट्टी की जांच किए बिना रासायनिक खाद डालने से पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ती है. वहीं, ताजा गोबर इस्तेमाल करने से कंदों के सड़ने का खतरा रहता है. खेत में अच्छी तरह सड़ी गोबर की खाद डालें और फास्फोरस, पोटाश व सल्फर का इस्तेमाल मिट्टी की जरूरत के अनुसार करें. फसल की खुदाई सही समय पर करना जरूरी है. बहुत जल्दी खुदाई करने से कंद छोटे रहते हैं, जबकि देर करने पर उनकी बाहरी परत खराब हो जाती है और भंडारण क्षमता घटती है. जब पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगें और नीचे की पत्तियां सूखने लगें, तो खुदाई के लिए फसल की स्थिति जांचें. खुदाई के बाद लहसुन को सूखी और हवादार जगह पर रखें, ताकि उसकी नमी कम हो सके.

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