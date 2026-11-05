अगर पुलिस या उत्पाद शुल्क विभाग को छापेमारी के दौरान मंजूर मात्रा से ज्यादा शराब मिल जाती है तो कब्जे को अवैध भंडारण माना जा सकता है. उत्तर प्रदेश में बिना लाइसेंस होम बार या फिर तय सीमा में से ज्यादा रखने पर भारी जुर्माना लग सकता है. जरूरी लाइसेंस के बिना शादी या फिर पार्टी में शराब परोसने पर ₹1,00,000 तक का जुर्माना लग सकता है.