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Alcohol Storage Limit: बिना लाइसेंस के कितनी शराब स्टोर कर सकते हैं, नियम तोड़ने पर क्या मिलेगी सजा?
Alcohol Storage Limit: भारत में बिना लाइसेंस के घर पर शराब स्टोर करने को लेकर कुछ खास नियम हैं. आइए जानते हैं क्या है यह नियम और घर पर कितनी शराब स्टोर कर सकते हैं.
Alcohol Storage Limit: भारत में कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर बिना लाइसेंस के घर पर कितनी शराब जमा कर सकता है यह राज्य के नियमों पर निर्भर करता है. दरअसल शराब नियम व्यक्तिगत राज्य सरकारों द्वारा अपने उत्पाद शुल्क विभागों के जरिए से तय किए जाते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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