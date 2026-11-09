Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कैमरा कंट्रोल बटन टैप से कैमरा, दबाने से एक्शन कार्य.

iPhone Update: स्मार्टफोन की दुनिया में Apple का iPhone हमेशा अपने डिजाइन और नए फीचर्स को लेकर चर्चा में रहता है. कंपनी जब भी अपनी इस फेमस सीरीज में कोई बड़ा बदलाव करती है तो उसकी चर्चा लंबे समय तक होती है. अब अगले साल iPhone को लॉन्च हुए 20 साल पूरे होने जा रहे हैं. इस खास मौके पर Apple एक बार फिर अपने स्मार्टफोन के डिजाइन में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर सकती है.

शुरुआती रिपोर्ट्स में 20वीं सालगिरह वाले iPhone के लिए ग्लास पर आधारित नए डिजाइन की बात कही गई है. अब एक नई लीक में दावा किया गया है कि Apple इस बार फोन के एक जरूरी फिजिकल बटन को हटाने की तैयारी कर रही है.

Action Button को हटाने की तैयारी में Apple?

सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple 2027 में आने वाले नए iPhone से Action Button को हटा सकती है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि यूजर्स को इस बटन से मिलने वाले फीचर्स का यूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा. लीक के मुताबिक, कंपनी इसकी सुविधाओं को Camera Control बटन में ही शामिल कर सकती है. एक ही बटन से कैमरा खोलने के साथ-साथ पहले मिलने वाले Action Button वाले काम भी किए जा सकेंगे.

iPhone 15 Pro के साथ आया था Action Button

Apple ने साल 2023 में iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max के साथ Action Button पेश किया था. इस बटन के जरिए यूजर्स अपनी जरूरत के मुताबिक अलग-अलग काम सेट कर सकते हैं. डिफॉल्ट रूप से इसका यूज फोन को साइलेंट करने के लिए होता है. इसने पुराने Alert Slider की जगह ली थी, जो फोन के अलग-अलग मोड बदलने के काम आता था. शुरुआत में यह बदलाव सिर्फ Pro मॉडल्स तक सीमित था, लेकिन 2024 में iPhone 16 सीरीज आने के बाद Alert Slider पूरी तरह हटा दिया गया.

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iPhone 16 से मिला था Camera Control बटन

Camera Control बटन को Apple ने iPhone 16 सीरीज के साथ पेश किया था. यह टच-सेंसिटिव बटन है, जिसकी मदद से कैमरा ऐप खोलने, फोटो लेने, जूम इन और आउट करने के साथ कैमरा मोड बदलने जैसे काम किए जा सकते हैं. फिलहाल इस बटन को दबाकर रखने पर Visual Intelligence इंटरफेस खुलता है. इसमें यूजर कैमरे को किसी चीज की तरफ करके उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं.

एक बटन से होंगे दो काम

रिपोर्ट में बताया गया है कि नए सिस्टम में Camera Control बटन को अलग-अलग तरीके से यूज किया जा सकेगा. इस पर एक बार टैप करने से सीधे कैमरा ऐप खुल जाएगा. वहीं इसे कुछ देर तक दबाकर रखने पर यूजर को Action Button के लिए सेट किया गया काम करने का ऑप्शन मिल सकता है. फिलहाल यह जानकारी लीक पर आधारित है और Apple ने इस बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

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