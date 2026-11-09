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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone Update : 20 साल बाद iPhone में फिर होगा बड़ा बदलाव, इस बार बटन की बारी?

iPhone Update : 20 साल बाद iPhone में फिर होगा बड़ा बदलाव, इस बार बटन की बारी?

Apple के iPhone को लॉन्च हुए 2027 में 20 साल पूरे होने जा रहे हैं. इस खास मौके पर कंपनी अपने नए iPhone में बड़ा डिजाइन बदलाव कर सकती है. जानिए एक बटन से कैसे होंगे दो काम और क्या होगा नया बदलाव?

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 09 Nov 2026 04:36 PM (IST)
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  • कैमरा कंट्रोल बटन टैप से कैमरा, दबाने से एक्शन कार्य.

iPhone Update: स्मार्टफोन की दुनिया में Apple का iPhone हमेशा अपने डिजाइन और नए फीचर्स को लेकर चर्चा में रहता है. कंपनी जब भी अपनी इस फेमस सीरीज में कोई बड़ा बदलाव करती है तो उसकी चर्चा लंबे समय तक होती है. अब अगले साल iPhone को लॉन्च हुए 20 साल पूरे होने जा रहे हैं. इस खास मौके पर Apple एक बार फिर अपने स्मार्टफोन के डिजाइन में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर सकती है.

शुरुआती रिपोर्ट्स में 20वीं सालगिरह वाले iPhone के लिए ग्लास पर आधारित नए डिजाइन की बात कही गई है. अब एक नई लीक में दावा किया गया है कि Apple इस बार फोन के एक जरूरी फिजिकल बटन को हटाने की तैयारी कर रही है.

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Action Button को हटाने की तैयारी में Apple?

सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple 2027 में आने वाले नए iPhone से Action Button को हटा सकती है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि यूजर्स को इस बटन से मिलने वाले फीचर्स का यूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा. लीक के मुताबिक, कंपनी इसकी सुविधाओं को Camera Control बटन में ही शामिल कर सकती है. एक ही बटन से कैमरा खोलने के साथ-साथ पहले मिलने वाले Action Button वाले काम भी किए जा सकेंगे.

iPhone 15 Pro के साथ आया था Action Button

Apple ने साल 2023 में iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max के साथ Action Button पेश किया था. इस बटन के जरिए यूजर्स अपनी जरूरत के मुताबिक अलग-अलग काम सेट कर सकते हैं. डिफॉल्ट रूप से इसका यूज फोन को साइलेंट करने के लिए होता है. इसने पुराने Alert Slider की जगह ली थी, जो फोन के अलग-अलग मोड बदलने के काम आता था. शुरुआत में यह बदलाव सिर्फ Pro मॉडल्स तक सीमित था, लेकिन 2024 में iPhone 16 सीरीज आने के बाद Alert Slider पूरी तरह हटा दिया गया.

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iPhone 16 से मिला था Camera Control बटन

Camera Control बटन को Apple ने iPhone 16 सीरीज के साथ पेश किया था. यह टच-सेंसिटिव बटन है, जिसकी मदद से कैमरा ऐप खोलने, फोटो लेने, जूम इन और आउट करने के साथ कैमरा मोड बदलने जैसे काम किए जा सकते हैं. फिलहाल इस बटन को दबाकर रखने पर Visual Intelligence इंटरफेस खुलता है. इसमें यूजर कैमरे को किसी चीज की तरफ करके उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं.

एक बटन से होंगे दो काम

रिपोर्ट में बताया गया है कि नए सिस्टम में Camera Control बटन को अलग-अलग तरीके से यूज किया जा सकेगा. इस पर एक बार टैप करने से सीधे कैमरा ऐप खुल जाएगा. वहीं इसे कुछ देर तक दबाकर रखने पर यूजर को Action Button के लिए सेट किया गया काम करने का ऑप्शन मिल सकता है. फिलहाल यह जानकारी लीक पर आधारित है और Apple ने इस बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

यह भी पढ़ें - Best Budget Phones: महंगे फोन को टक्कर दे रहे बजट स्मार्टफोन, कीमत सिर्फ 10 हजार से शुरू

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 09 Nov 2026 04:36 PM (IST)
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