ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वव्हाइट हाउस के पास टकराई कार, पूरे परिसर में लगा लॉकडाउन, ट्रंप अंदर थे मौजूद

व्हाइट हाउस के पास टकराई कार, पूरे परिसर में लगा लॉकडाउन, ट्रंप अंदर थे मौजूद

सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता के मुताबिक, हादसे के बाद कार चला रहा शख्स पुलिसकर्मियों से उलझने लगा, जिसे मौके पर ही दबोच लिया गया. इसी दौरान बैरिकेड कूदकर भाग रहे एक अन्य शख्स को भी गिरफ्तार किया गया.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 09 Nov 2026 11:38 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस की सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला सामने आया है. एक संदिग्ध तेज रफ्तार कार सोमवार (9 नवंबर 2026) सुबह लाफायेट स्क्वायर के पास सुरक्षा बैरिकेड को तोड़ते हुए साइनपोस्ट से जा टकराई. इस घटना के तुरंत बाद इलाके में हड़कंप मच गया और एहतियात के तौर पर पूरे व्हाइट हाउस में लॉकडाउन लगा दिया गया.

फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 10 बजे 16वें और एच स्ट्रीट चौराहे के पास हुई. प्रत्यक्षदर्शियों की ओर से जारी वीडियो में कार के बोनट से धुआं निकलता साफ देखा जा सकता है. सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता के मुताबिक, हादसे के बाद कार चला रहा शख्स पुलिसकर्मियों से उलझने लगा, जिसे मौके पर ही दबोच लिया गया.

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
26/11 के मास्टमाइंड हाफिज सईद की पार्टी को बड़ा झटका, PAK उपचुनाव में हुई करारी हार
26/11 के मास्टमाइंड हाफिज सईद की पार्टी को बड़ा झटका, PAK उपचुनाव में हुई करारी हार
विश्व
यूएस मिडटर्म चुनाव: हार के बाद ट्रंप ने वोटिंग मशीन पर उठाए सवाल, कहा- नतीजे इतने गलत कैसे हो सकते
यूएस मिडटर्म चुनाव: हार के बाद ट्रंप ने वोटिंग मशीन पर उठाए सवाल, कहा- नतीजे इतने गलत कैसे हो सकते
विश्व
US हमलों के बीच खामेनई का बड़ा मैसेज, ट्रंप की बढ़ेगी टेंशन, पेजेशकियान बोले- 'नहीं झुकेंगे'
US हमलों के बीच खामेनई का बड़ा मैसेज, ट्रंप की बढ़ेगी टेंशन, पेजेशकियान बोले- 'नहीं झुकेंगे'
विश्व
Explained: नेतन्याहू को हटाकर इजराइल के PM बनेंगे आइजनकोट? रुकावटें और रास्ते क्या
नेतन्याहू को हटाकर इजराइल के PM बनेंगे आइजनकोट? रुकावटें और रास्ते क्या

इसी बीच, पास में ही सुरक्षा बैरिकेड फांदने की कोशिश कर रहे एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया गया. घटना के वक्त मौके पर मौजूद मीडियाकर्मियों को सुरक्षा कारणों से तुरंत व्हाइट हाउस की इमारत के भीतर जाने के निर्देश दिए गए.

व्हाइट हाउस में मौजूद थे ट्रंप

कार में किसी तरह का विस्फोटक होने की आशंका को देखते हुए स्नेफर डॉग्स और वाशिंगटन मेट्रोपॉलिटन पुलिस की 'एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल' (EOD) टीम को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने वाहन की बारीकी से जांच की. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जब यह घटना हुई, तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे. हादसे के तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों ने राष्ट्रपति भवन के आसपास लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी, जबकि पुलिस कार्रवाई के चलते लाफायेट पार्क से सटे सभी रास्तों को बंद कर दिया गया.

हाल ही में बंदूक के साथ पकड़ा गया था संदिग्ध

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने 6 नवंबर को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी देने वाले एक अवैध प्रवासी को व्हाइट हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया. आरोपी मूल रूप से वेनेजुएला का नागरिक है और उसकी गाड़ी से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद हुए थे.

यह घटना गुरुवार (5 नवंबर) शाम की है. 'कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू' पर खड़ी एक गाड़ी में संदिग्ध हरकत देखकर सीक्रेट सर्विस के जवानों ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने हैरान करने वाला दावा किया. उसने कहा कि उसे सिर में आवाजें आ रही थीं, जो उसे वाशिंगटन जाकर राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या करने को कह रही थीं जांच में गाड़ी चोरी की निकली. तलाशी के दौरान पुलिस को गाड़ी से एक राइफल, दो पिस्तौल और कई कारतूस मिले, जिसके बाद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
Read More
Published at : 09 Nov 2026 11:12 PM (IST)
Tags :
Donald Trump US White House Breaking News Abp News DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
26/11 के मास्टमाइंड हाफिज सईद की पार्टी को बड़ा झटका, PAK उपचुनाव में हुई करारी हार
26/11 के मास्टमाइंड हाफिज सईद की पार्टी को बड़ा झटका, PAK उपचुनाव में हुई करारी हार
विश्व
यूएस मिडटर्म चुनाव: हार के बाद ट्रंप ने वोटिंग मशीन पर उठाए सवाल, कहा- नतीजे इतने गलत कैसे हो सकते
यूएस मिडटर्म चुनाव: हार के बाद ट्रंप ने वोटिंग मशीन पर उठाए सवाल, कहा- नतीजे इतने गलत कैसे हो सकते
विश्व
US हमलों के बीच खामेनई का बड़ा मैसेज, ट्रंप की बढ़ेगी टेंशन, पेजेशकियान बोले- 'नहीं झुकेंगे'
US हमलों के बीच खामेनई का बड़ा मैसेज, ट्रंप की बढ़ेगी टेंशन, पेजेशकियान बोले- 'नहीं झुकेंगे'
विश्व
Explained: नेतन्याहू को हटाकर इजराइल के PM बनेंगे आइजनकोट? रुकावटें और रास्ते क्या
नेतन्याहू को हटाकर इजराइल के PM बनेंगे आइजनकोट? रुकावटें और रास्ते क्या
Advertisement

वीडियोज

Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
UP में हिंदुओं के वोट किसने काटे? सटीक विश्लेषण
Akhilesh Yadav को आई प्रभु राम की याद तो Congress को दीवाली में Eid!
Ayodhya पर UP की सियासत गरम, Akhilesh के दौरे से पहले BJP-SP आमने-सामने क्यों
Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
26/11 के मास्टमाइंड हाफिज सईद की पार्टी को बड़ा झटका, PAK उपचुनाव में हुई करारी हार
26/11 के मास्टमाइंड हाफिज सईद की पार्टी को बड़ा झटका, PAK उपचुनाव में हुई करारी हार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ड्राइवर ने खुदकुशी से पहले बनाए 6 वीडियो, पुलिस बोली- प्रताड़ित कर रही थी दो लड़कियां
ड्राइवर ने खुदकुशी से पहले बनाए 6 वीडियो, पुलिस बोली- प्रताड़ित कर रही थी दो लड़कियां
बॉलीवुड
'रामायण' ने मंडे टेस्ट में तोड़े सारे रिकॉर्ड, 'बाहुबली 2' को पछाड़ बनी नंबर 1, हुई 300 करोड़ के पार
'रामायण' ने मंडे टेस्ट में तोड़े सारे रिकॉर्ड, 'बाहुबली 2' को पछाड़ बनी नंबर 1, हुई 300 करोड़ के पार
क्रिकेट
पहला टेस्ट: पहले दिन का खेल खत्म, बाबर आजम समेत 4 बल्लेबाजों ने जड़े अर्धशतक; स्कोर 281/5
पहला टेस्ट: पहले दिन का खेल खत्म, बाबर आजम समेत 4 बल्लेबाजों ने जड़े अर्धशतक; स्कोर 281/5
विश्व
व्हाइट हाउस के पास टकराई कार, पूरे परिसर में लगा लॉकडाउन, ट्रंप अंदर थे मौजूद
व्हाइट हाउस के पास टकराई कार, पूरे परिसर में लगा लॉकडाउन, ट्रंप अंदर थे मौजूद
ट्रेंडिंग
Viral Video: चकरघिन्नी बनी पटाखों की लड़, हेलिकॉप्टर की तरह लेकर दौड़ा सिरफिरा
चकरघिन्नी बनी पटाखों की लड़, हेलिकॉप्टर की तरह लेकर दौड़ा सिरफिरा
एग्रीकल्चर
 Garlic Farming: लहसुन की खेती के साथ न करें ये गलतियां, घट जाती है पैदावार
लहसुन की खेती के साथ न करें ये गलतियां, घट जाती है पैदावार
टेक्नोलॉजी
iPhone Update : 20 साल बाद iPhone में फिर होगा बड़ा बदलाव, इस बार बटन की बारी?
20 साल बाद iPhone में फिर होगा बड़ा बदलाव, इस बार बटन की बारी?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget