सबसे बड़ी पटाखा मार्केट सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में लगती है. यहां दीपावली से पहले दुकानों में देसी पटाखे, फुलझड़ियां और रंगीन आतिशबाजी का काफी कारोबार होता है. हालांकि सरकारी अनुमति के बिना बड़े धमाकेदार पटाखे बेचना मना है, इसलिए छोटे-छोटे पटाखों की बिक्री पर ही जोर रहता है.