Diwali In Pakistan: पाकिस्तान में कैसे मनाई जाती है दीपावली, जानें यहां कहां है सबसे बड़ी पटाखा मार्केट
Diwali In Pakistan: पाकिस्तान में दीपावली रोशनी, मिठास और भाईचारे के साथ मनाई जाती है. भले ही वहां इसका पैमाना भारत जैसा बड़ा नहीं हो, लेकिन दिलों की गर्मजोशी और भक्ति बिल्कुल वैसी ही होती है.
Diwali In Pakistan: भारत की तरह पाकिस्तान में भी दीपावली का त्योहार पूरे उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है, खासकर वहां रहने वाले हिंदू समुदाय के बीच. हालांकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, फिर भी वहां के कई हिस्सों में दीपावली की रौनक देखते ही बनती है. सिंध, कराची, लरकाना, थरपारकर, हैदराबाद और मीरपुरखास जैसे इलाकों में दीपावली को बड़े ही पारंपरिक ढंग से मनाया जाता है.
Published at : 14 Oct 2025 01:37 PM (IST)
